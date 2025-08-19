Στην Αθήνα αύριο ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών της Συρίας - Θα συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη το μεσημέρι
Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σιμπάνι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, ο αλ Σιμπάνι θα συναντηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
Μετά τη συνάντηση των δύο Υπουργών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.
