Στην Αθήνα αύριο ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών της Συρίας - Θα συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη το μεσημέρι
Μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών

Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σιμπάνι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, ο αλ Σιμπάνι θα συναντηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Μετά τη συνάντηση των δύο Υπουργών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

