Live η κίνηση στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό, με δυσκολία η κυκλοφορία στις Λεωφόρους Μεσογείων, Αθηνών και Κηφισίας

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Ταλαιπωρία επικρατεί για ακόμα μια ημέρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, λόγω αυξημένηςστους δρόμους. Πιο αναλυτικά, ασφυκτική είναι η κατάσταση -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στον Κηφισό, ενώ σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.Επιπρόσθετα, προβλήματα καταγράφονται και σε ορισμένα τμήματα των Λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων (στο ρεύμα της καθόδου) και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ακόμη, με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.