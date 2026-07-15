Live η κίνηση στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό, με δυσκολία η κυκλοφορία στις Λεωφόρους Μεσογείων, Αθηνών και Κηφισίας

Spetses Mini Marathon:Γιατί χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε Οκτώβριο στις Σπέτσες για να τρέξουν μόλις 5 χιλιόμετρα;
Πως το 5άρι του Spetses Mini Marathon κατάφερε να γίνει κάτι περισσότερο από ένας αγώνας δρόμου.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 15, 2026
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/ODEbpBSRi7