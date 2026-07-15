«Πυρετός» για τη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Ποιοι πάνε και ποιοι όχι

Για πρώτη φορά μετά το 2013, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές είναι προσκεκλημένοι μετά συζύγων ή συντρόφων - Η προετοιμασία για το ενδεχόμενο ζέστης, όπως το 2025