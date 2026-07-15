«Πυρετός» για τη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Ποιοι πάνε και ποιοι όχι
«Πυρετός» για τη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Ποιοι πάνε και ποιοι όχι
Για πρώτη φορά μετά το 2013, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές είναι προσκεκλημένοι μετά συζύγων ή συντρόφων - Η προετοιμασία για το ενδεχόμενο ζέστης, όπως το 2025
Σε φουλ ρυθμούς προετοιμασίας είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας ενόψει της καθιερωμένης δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που προγραμματίζεται για την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ενώ οι περισσότερες προσκλήσεις έχουν φύγει ήδη.
Εκτιμάται ότι έχουν προσκληθεί περί τα 1.700 άτομα, ενώ φέτος, για πρώτη φορά μετά το 2013, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές είναι προσκεκλημένοι μετά συζύγων ή συντρόφων και υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν αρκετές εμφανίσεις στα σκαλιά της Προεδρίας που θα συζητηθούν.
Το ενδιαφέρον πάντως μετατοπίζεται στο ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα δώσουν το «παρών» και ποιοι όχι. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από τη δεξίωση θα απουσιάζουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία πήγαινε επί ημερών της Κατερίνας Σακελλαρόπουλου, αλλά είναι σε τροχιά προσωπικής σύγκρουσης με τον Κώστα Τασούλα. Επίσης δεν έχουν προσκληθεί αρχηγοί κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως η Μαρία Καρυστιανού της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ο Γιάνης Βαρουφάκης του ΜΕΡΑ25 και ο Στέφανος Κασσελάκης των Δημοκρατών. Πρόσκληση έχει λάβει η Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φωνής Λογικής, η οποία όμως έχει την ιδιότητα της ευρωβουλευτή.
Μια βασική αγωνία που επίσης διακατέχει την Προεδρία είναι τι μέλλει γενέσθαι με τον ΣΥΡΙΖΑ, εξ ου και οι συνεργάτες του κ. Τασούλα παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις καθημερινές εξελίξεις. Όχι μόνο καλούνται να στείλουν προσκλήσεις σε νέους βουλευτές που αναδεικνύονται μετά τις παραιτήσεις π.χ. στη Θεοδώρα Ακριώτη από την Εύβοια που παίρνει τη θέση του Συμεών Κεδίκογλου, αλλά ακόμα δεν ξέρουν ποιος θα είναι ο αρχηγός του κόμματος ή ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα καθίσει στο κιόσκι του Προεδρικού μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων. Επίσης, μετά και τις χθεσινές παραιτήσεις βουλευτών, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ που έχει 21 έναντι 20 βουλευτών της Κουμουνδούρου, κάτι που αλλάζει την κοινοβουλευτική σειρά.
Το μενού, όπως κάθε χρόνο, έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας, ο οποίος έχει επιστρατεύσει μεταξύ άλλων τα γνωστά μπιφτεκάκια που ετοιμάζει, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και δίσκοι με καναπεδάκι. Τα κρασιά τα τελευταία χρόνια έχουν έντονο άρωμα Ιωαννίνων, λόγω καταγωγής του Προέδρου της σχέσης με το Κτήμα Αβέρωφ, όμως θα υπάρχουν και εναλλακτικές.
Επίσης έχει προβλεφθεί να μην υπάρχουν «σκοτεινά σημεία» στον κήπο με πολύ περισσότερα φώτα, ενώ έχει «φυτευτεί» και γκαζόν σε σημεία, όπου υπήρχαν κενά.
Εκτιμάται ότι έχουν προσκληθεί περί τα 1.700 άτομα, ενώ φέτος, για πρώτη φορά μετά το 2013, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές είναι προσκεκλημένοι μετά συζύγων ή συντρόφων και υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν αρκετές εμφανίσεις στα σκαλιά της Προεδρίας που θα συζητηθούν.
Το ενδιαφέρον πάντως μετατοπίζεται στο ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα δώσουν το «παρών» και ποιοι όχι. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από τη δεξίωση θα απουσιάζουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία πήγαινε επί ημερών της Κατερίνας Σακελλαρόπουλου, αλλά είναι σε τροχιά προσωπικής σύγκρουσης με τον Κώστα Τασούλα. Επίσης δεν έχουν προσκληθεί αρχηγοί κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως η Μαρία Καρυστιανού της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ο Γιάνης Βαρουφάκης του ΜΕΡΑ25 και ο Στέφανος Κασσελάκης των Δημοκρατών. Πρόσκληση έχει λάβει η Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φωνής Λογικής, η οποία όμως έχει την ιδιότητα της ευρωβουλευτή.
Μια βασική αγωνία που επίσης διακατέχει την Προεδρία είναι τι μέλλει γενέσθαι με τον ΣΥΡΙΖΑ, εξ ου και οι συνεργάτες του κ. Τασούλα παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις καθημερινές εξελίξεις. Όχι μόνο καλούνται να στείλουν προσκλήσεις σε νέους βουλευτές που αναδεικνύονται μετά τις παραιτήσεις π.χ. στη Θεοδώρα Ακριώτη από την Εύβοια που παίρνει τη θέση του Συμεών Κεδίκογλου, αλλά ακόμα δεν ξέρουν ποιος θα είναι ο αρχηγός του κόμματος ή ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα καθίσει στο κιόσκι του Προεδρικού μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων. Επίσης, μετά και τις χθεσινές παραιτήσεις βουλευτών, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ που έχει 21 έναντι 20 βουλευτών της Κουμουνδούρου, κάτι που αλλάζει την κοινοβουλευτική σειρά.
Μετά συζύγωνΜια φετινή ιδιαιτερότητα είναι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί που το επιθυμούν θα συνοδεύονται και στο κιόσκι από συζύγους ή συντρόφους. Φερ ειπείν, μαζί με τον κ. Τασούλα θα καθίσει η σύζυγος του Φανή Σταθοπούλου, ενώ παρούσα αναμένεται να είναι και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει ενημερώσει την Προεδρία ότι θα συνοδεύεται, όπως και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εμφανίζεται συνήθως μόνος σε αντίστοιχες κοινωνικές περιστάσεις. Τον κ. Βελόπουλο αναμένεται να εκπροσωπήσει στο κιόσκι ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος.
Τσίπρας και ΣαμαράςΞεχωριστές περιπτώσεις είναι οι προσκλήσεις στους πρώην πρωθυπουργούς, καθώς φέτος Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε περίπτωση που εμφανιστούν στους Κήπους του Προεδρικού. Πρόσκληση τους έχει απευθυνθεί αυτονοήτως, όπως σε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και Προέδρους Δημοκρατίας εν ζωή, όμως ακόμα τα γραφεία τους δεν έχουν επικοινωνήσει με την Προεδρία, προκειμένου να ενημερώσουν αν θα δώσουν το παρών ή όχι. Αν ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Σαμαράς δώσουν το παρών θα υπάρξει η εξής παραδοξότητα: δεν θα κάθονται στο κιόσκι μαζί με τους άλλους αρχηγούς, όμως θα συγκεντρώσουν γύρω τους μεγάλα «πηγαδάκια» με πολιτικό ενδιαφέρον.
Τα τιμώμενα πρόσωπαΣτο Προεδρικό Μέγαρο οι ασκήσεις ετοιμότητας για το μεγάλο event είναι καθημερινές, εξ ου και χθες έγινε και ευρεία σύσκεψη προγραμματισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, μεταξύ των τιμώμενων προσώπων φέτος είναι ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος που προσγείωσε με εξαιρετική δεξιοτεχνία το F16 που πιλοτάριζε στο πολιτικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου χωρίς να τραυματιστεί, δύο αριστούχοι των Πανελλαδικών από τον Πειραιά και την Πάτρα που πρώτευσαν πανελληνίως, αλλά και η νεαρή δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή που έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας, προσλκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από αστικά κέντρα. Βεβαίως, όπως κάθε χρόνο, θα προσκληθούν πρόσωπα των γραμμάτων, των τεχνών, του αθλητισμού, εκπρόσωποι της στρατιωτικής και δικαστικής ηγεσίας, αλλά και αρκετοί δημοσιογράφοι.
Οι ανεμιστήρες και τα παγωτάΜια παράμετρος που επίσης έχει μελετηθεί είναι το σενάριο να υπάρξει επανάληψη του περυσινού σκηνικού με ακραία ζέστη. Εξ ου και έχουν επιστρατευθεί περισσότεροι ανεμιστήρες σε σχέση με πέρυσι, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και τέσσερα σταντ με παγωτά (σοκολάτα, κρέμα και σορμπέ λεμόνι).
Το μενού, όπως κάθε χρόνο, έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας, ο οποίος έχει επιστρατεύσει μεταξύ άλλων τα γνωστά μπιφτεκάκια που ετοιμάζει, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και δίσκοι με καναπεδάκι. Τα κρασιά τα τελευταία χρόνια έχουν έντονο άρωμα Ιωαννίνων, λόγω καταγωγής του Προέδρου της σχέσης με το Κτήμα Αβέρωφ, όμως θα υπάρχουν και εναλλακτικές.
Επίσης έχει προβλεφθεί να μην υπάρχουν «σκοτεινά σημεία» στον κήπο με πολύ περισσότερα φώτα, ενώ έχει «φυτευτεί» και γκαζόν σε σημεία, όπου υπήρχαν κενά.
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