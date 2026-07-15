Πολυανθεκτικά βακτήρια σε νοσοκομεία, μικροπλαστικά και φυτοφάρμακα οι 3 μεγάλες ανησυχίες των Ελλήνων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα στοιχεία πανελλαδικής έρευνας για τις αντιλήψεις των πολιτών γύρω από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παρότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της μελέτης, οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι φόβοι των Ελλήνων συνδέονται με άλλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την καθημερινότητά τους.
Στην κορυφή βρίσκεται η ακρίβεια, η οποία προβληματίζει αρκετά ή πολύ το 81% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν τα πολυανθεκτικά βακτήρια στα νοσοκομεία με 78%, τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα και στο νερό με 77% και τα μικροπλαστικά με 74%. Αντίθετα, έντονη ανησυχία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εκφράζει το 31% των πολιτών.
Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας