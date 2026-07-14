Χριστοδουλίδης και φον ντερ Λάιεν σε κοινή γραμμή: Πρώτα το Κυπριακό και μετά τα ευρωτουρκικά

Συναντήθηκα σήμερα στο Παρίσι με την φίλη Πρόεδρο @vonderleyen, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία μετά και την ανακοίνωση του διορισμού του @RaffaeleFitto ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό. Πέραν του Κυπριακού, συζητήσαμε και το θέμα της πλήρους ένταξης της… pic.twitter.com/A6wLE48oa0 — NikosChristodoulides (@Christodulides) July 14, 2026

Η Τουρκία ζητά ανταλλάγματα

Η Λευκωσία επιχειρεί να κινηθεί σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Από την μία να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό ρόλο στο Κυπριακό και ταυτόχρονα να κλείσει εκκρεμότητες που αφορούν την πλήρη συμμετοχή της Κύπρου στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.Το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η Τουρκία επιδιώκει αναθέρμανση των σχέσεών της με την ΕΕ, με ενδιαφέρον για οικονομική συνεργασία, τελωνειακή ένωση, μετανάστευση και ασφάλεια. Η Λευκωσία, με τη στήριξη των Βρυξελλών, απαντά ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να ζητά ευρωπαϊκά οφέλη ενώ παραμένει αμετακίνητη στο Κυπριακό.Το πλαίσιο που έχει τεθεί είναι σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να δει βήματα από την ΕΕ μόνο εφόσον υπάρξουν πραγματικά βήματα και από την ίδια στο Κυπριακό.Η φόρμουλα αυτή είχε τεθεί και μετά τις πρόσφατες επαφές της φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Χακάν Φιντάν.Η επόμενη δοκιμασία θα είναι η άτυπη πολυμερής σύνοδος. Εκεί θα φανεί αν η Τουρκία είναι έτοιμη να μετακινήσει έστω και λίγο τη θέση της ή αν θα συνεχίσει να ζητά από την Ευρώπη ανταλλάγματα, κρατώντας στο Κυπριακό την ίδια αδιάλλακτη γραμμή.