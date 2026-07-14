Χριστοδουλίδης και φον ντερ Λάιεν σε κοινή γραμμή: Πρώτα το Κυπριακό και μετά τα ευρωτουρκικά
Ο Πρόεδρος της Κύπρου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφώνησαν ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, στη συνάντηση Χριστοδουλίδη και φον ντερ Λάιεν συμφωνήθηκε ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ίδια γραμμή συνοψίζεται στο ότι αναμένεται πρώτα ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό και μετά συζήτηση για τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία στις σχέσεις της με την ΕΕ.
Dear Nikos @Christodulides, it was good to see you in Paris.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2026
The EU is ready to do its utmost to support the UN’s efforts to solve the Cyprus issue, within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU.
Yesteday I designated EVP… pic.twitter.com/grhXuINirF
Μήνυμα και προς τον ΟΗΕΗ Λευκωσία θεωρεί κρίσιμο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιορίζεται πλέον σε γενικές αναφορές στήριξης της διαδικασίας του ΟΗΕ, αλλά συνδέει τη λύση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό έχει σημασία με φόντο τα σενάρια και τις διαρροές που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες για πιθανές ιδέες λύσης, πριν από την άτυπη πολυμερή διάσκεψη.
Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πως οποιαδήποτε φόρμουλα δεν μπορεί να παρακάμπτει ούτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ούτε την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ. Η Λευκωσία θέλει την Ευρώπη παρούσα στη διαδικασία, ώστε να μην εμφανιστεί στο τραπέζι ένα μοντέλο λύσης που θα χρειάζεται πολιτική μανούβρα για να είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο ρόλος του Ραφαέλε ΦίτοΗ συνάντηση στο Παρίσι έγινε μία ημέρα μετά τον διορισμό του Ιταλού εκτελεστικού αντιπροέδρου της Commission Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επισήμως ότι ο Φίτο θα συμβάλει στη διαδικασία λύσης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεργάζεται στενά με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Ο διορισμός εν ενεργεία αντιπροέδρου της Commission ανεβάζει πολιτικά τον βαθμό εμπλοκής των Βρυξελλών. Για τη Λευκωσία, αυτό αποτελεί διπλωματικό κέρδος, καθώς ενισχύει τη θέση ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως δικοινοτική διαφορά, αλλά ως ζήτημα εισβολής, κατοχής και ευρωπαϊκής έννομης τάξης.
Στο τραπέζι και η ένταξη της Κύπρου στον χώρο ΣένγκενΟ Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε σε ανάρτησή του ότι με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησαν και την πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής προεργασίας από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το ίδιο θέμα επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν το Κυπριακό και η πορεία ένταξης της Κύπρου στο Σένγκεν.
Συναντήθηκα σήμερα στο Παρίσι με την φίλη Πρόεδρο @vonderleyen, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία μετά και την ανακοίνωση του διορισμού του @RaffaeleFitto ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό. Πέραν του Κυπριακού, συζητήσαμε και το θέμα της πλήρους ένταξης της… pic.twitter.com/A6wLE48oa0— NikosChristodoulides (@Christodulides) July 14, 2026
Η Τουρκία ζητά ανταλλάγματαΤο παρασκήνιο των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η Τουρκία επιδιώκει αναθέρμανση των σχέσεών της με την ΕΕ, με ενδιαφέρον για οικονομική συνεργασία, τελωνειακή ένωση, μετανάστευση και ασφάλεια. Η Λευκωσία, με τη στήριξη των Βρυξελλών, απαντά ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να ζητά ευρωπαϊκά οφέλη ενώ παραμένει αμετακίνητη στο Κυπριακό.
Το πλαίσιο που έχει τεθεί είναι σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να δει βήματα από την ΕΕ μόνο εφόσον υπάρξουν πραγματικά βήματα και από την ίδια στο Κυπριακό.
Η φόρμουλα αυτή είχε τεθεί και μετά τις πρόσφατες επαφές της φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Χακάν Φιντάν.
Η επόμενη δοκιμασία θα είναι η άτυπη πολυμερής σύνοδος. Εκεί θα φανεί αν η Τουρκία είναι έτοιμη να μετακινήσει έστω και λίγο τη θέση της ή αν θα συνεχίσει να ζητά από την Ευρώπη ανταλλάγματα, κρατώντας στο Κυπριακό την ίδια αδιάλλακτη γραμμή.
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