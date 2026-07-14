Δένδιας: Η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στο Παρίσι συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια

107 χρόνια μετά την παρέλαση του ελληνικού αγήματος στην Αψίδα του Θριάμβου, για τη νίκη των Συμμάχων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν και πάλι το «παρών» στο #Παρίσι για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας. Με υπερηφάνεια παρέλασε πεζοπόρο… pic.twitter.com/cituy2w9zZ