Μαρινάκης: Το 2015 οι παράνομοι μετανάστες στη Λέσβο ήταν 19.000, σήμερα μόλις 277, και η κοροϊδία έχει τα όρια της απαντά στον Τσίπρα
Μαρινάκης: Το 2015 οι παράνομοι μετανάστες στη Λέσβο ήταν 19.000, σήμερα μόλις 277, και η κοροϊδία έχει τα όρια της απαντά στον Τσίπρα
Το 2015 έφτασαν στην Ελλάδα σχεδόν 900.000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες, με τις περιοχές του Βορείου Αιγαίου να βρίσκονται σε «καθεστώς ασφυξίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με μία ανάρτησή του στο TikTok, ασκώντας παράλληλα κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη χθεσινή ομιλία του στη Μυτιλήνη. Όπως δήλωσε, η συγκεκριμένη ομιλία αποτελεί ευκαιρία για να παρουσιαστούν όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
Αναφερόμενος σε επίσημα στοιχεία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το 2015 έφτασαν στην Ελλάδα σχεδόν 900.000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες, με τις περιοχές του Βορείου Αιγαίου να βρίσκονται σε «καθεστώς ασφυξίας». «Μέσα σε τέσσερα χρόνια η Ελλάδα είχε χάσει κάθε έλεγχο τη διαχείριση του μεταναστευτικού», υπογράμμισε. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μόνο στις δομές της Λέσβου, οι οποίες είχαν χωρητικότητα 2.700 ατόμων, διέμεναν 19.000 μετανάστες, ενώ συνολικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ο αριθμός τους ανερχόταν στις 30.000. Όπως, υπογράμμισε σήμερα στη Λέσβο βρίσκονται 277 μετανάστες.
Όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, επισήμανε ότι από τις 140.000 έχουν περιοριστεί στις 28.000. Μέχρι το 2019 η αναμονή για την εξέταση μιας αίτησης μπορούσε να φτάσει τα τρία χρόνια, ενώ σήμερα η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε έναν έως δύο μήνες.
Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, τόνισε ότι για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα υπάρχουν δύο επιλογές: «επιστροφή ή κράτηση». Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η σύγκριση με το παρελθόν είναι αναγκαία, προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση και όσα ισχύουν σήμερα.
Αναφερόμενος σε επίσημα στοιχεία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το 2015 έφτασαν στην Ελλάδα σχεδόν 900.000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες, με τις περιοχές του Βορείου Αιγαίου να βρίσκονται σε «καθεστώς ασφυξίας». «Μέσα σε τέσσερα χρόνια η Ελλάδα είχε χάσει κάθε έλεγχο τη διαχείριση του μεταναστευτικού», υπογράμμισε. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μόνο στις δομές της Λέσβου, οι οποίες είχαν χωρητικότητα 2.700 ατόμων, διέμεναν 19.000 μετανάστες, ενώ συνολικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ο αριθμός τους ανερχόταν στις 30.000. Όπως, υπογράμμισε σήμερα στη Λέσβο βρίσκονται 277 μετανάστες.
Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι συνολικές αφίξεις μειώθηκαν από περίπου 890.000 το 2015 σε 48.000 το 2025, κάνοντας λόγο για πτώση της τάξης του 94%.
@pavlos_marinakis
🔹 Τελικά τι έχουμε κάνει στο ζήτημα του μεταναστευτικού αυτά τα 7 χρόνια; 👆🏻Πάμε να συγκρίνουμε τι παραλάβαμε και τι ισχύει σήμερα.♬ original sound - Pavlos Marinakis
Όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, επισήμανε ότι από τις 140.000 έχουν περιοριστεί στις 28.000. Μέχρι το 2019 η αναμονή για την εξέταση μιας αίτησης μπορούσε να φτάσει τα τρία χρόνια, ενώ σήμερα η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε έναν έως δύο μήνες.
Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, τόνισε ότι για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα υπάρχουν δύο επιλογές: «επιστροφή ή κράτηση». Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η σύγκριση με το παρελθόν είναι αναγκαία, προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση και όσα ισχύουν σήμερα.
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