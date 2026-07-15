Παλιρροϊκό κύμα αποχωρήσεων βουλευτών σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα
Παλιρροϊκό κύμα αποχωρήσεων βουλευτών σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα
Επισήμως παρούσα στην κούρσα της ηγεσίας η Ρένα Δούρου - Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
Μονοψήφιος αναμένεται ο αριθμός των βουλευτών που θα απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο εξής, αφού η μεγάλη πλειοψηφία τους αναμένεται να απομακρυνθεί από το κόμμα τις αμέσως επόμενες ώρες, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, σηματοδοτώντας την μετάβασή του στην επόμενη φάση.
Συγκεκριμένα, το παλιρροϊκό κύμα αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναμένεται να εξελιχθεί με τρεις τρόπους, ήτοι:
-με παραιτήσεις από τη βουλευτική έδρα
-με ανεξαρτητοποιήσεις αλλά και
-με αποχές από την σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Αποχωρήσεις που διαμορφώνουν σε άμεσο χρόνο μια μικρή και σφιχτή κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος, στην οποία εκτιμάται ότι θα μετέχουν οι:
Τις τελικές τους αποφάσεις αναμένεται να λάβουν σήμερα και οι βουλευτές του κόμματος, Μίλτος Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκκαλης, ενώ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο επιτείνει τις εξελίξεις.
Υπό αυτήν την έννοια, ως πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν την Παρασκευή οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Μαρίνα Κοντοτόλη και Πόπη Τσαπανίδου.
Ειδικά, στην περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου τυχόν παραίτησή της θα άνοιγε το δρόμο προς τη Βουλή στον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, σενάριο που δεν φαίνεται να επιθυμεί να προκρίνει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Συγκεκριμένα, το παλιρροϊκό κύμα αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναμένεται να εξελιχθεί με τρεις τρόπους, ήτοι:
-με παραιτήσεις από τη βουλευτική έδρα
-με ανεξαρτητοποιήσεις αλλά και
-με αποχές από την σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Αποχωρήσεις που διαμορφώνουν σε άμεσο χρόνο μια μικρή και σφιχτή κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος, στην οποία εκτιμάται ότι θα μετέχουν οι:
- -Ρένα Δούρου
- -Νίκος Παππάς
- -Παύλος Πολάκης
- -Έλενα Ακρίτα
- -Γιώργος Παπαηλιού
- -Χρήστος Γιαννούλης
- -Γιάννης Αμανατίδης
- -Θεόφιλος Ξανθόπουλος
Ποιοι αναμένεται να παραιτηθούνΣτον αντίποδα, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, αφού πληροφορίες θέλουν να παραιτούνται εντός της ημέρας οι: Χάρης Μαμουλάκης, Καλλιόπη Βέττα, Κώστας Μπάρκας και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.
Τις τελικές τους αποφάσεις αναμένεται να λάβουν σήμερα και οι βουλευτές του κόμματος, Μίλτος Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκκαλης, ενώ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο επιτείνει τις εξελίξεις.
Υπό αυτήν την έννοια, ως πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν την Παρασκευή οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Μαρίνα Κοντοτόλη και Πόπη Τσαπανίδου.
Ειδικά, στην περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου τυχόν παραίτησή της θα άνοιγε το δρόμο προς τη Βουλή στον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, σενάριο που δεν φαίνεται να επιθυμεί να προκρίνει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Μάχη Δούρου – ΠολάκηΤην ίδια στιγμή, συνεδριάζει σήμερα στη μία το μεσημέρι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την εκλογή νέου Γραμματέα, με το βουλευτή Θεσσαλονίκης, Γιάννη Αμανατίδη να προτείνεται για τη θέση, ενώ επισήμως υποψήφια για την κούρσα είναι από χθες και η Ρένα Δούρου.
Αμφότεροι οι φιναλίστ, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ωστόσο, δεν φαίνεται να καταλήγουν σε ένα μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας», όπως αυτό που προτάθηκε από πλευράς του Νίκου Παππά, ο οποίος προορίζεται για Γραμματέας του κόμματος.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ηγετικοί ρόλοι θα κατανέμονταν μεταξύ του πυρήνα των κορυφαίων στελεχών, αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν ευωδώνεται. Στον αντίποδα, τόσο η Ρένα Δούρου, όσο και ο Παύλος Πολάκης θα δώσουν την μάχη εκλογής στην ηγεσία μεταξύ των λίγων βουλευτών που θα απαρτίζουν στο εξής την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με την κυρία Δούρου να φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα, αφού η Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης σκοπεύει να καταψηφίσει τον Παύλο Πολάκη.
Μιλώντας, πάντως, χθες στο Action24, η κυρία Δούρου ανέφερε πως «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», ενώ ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε «κακή ανάγνωση» και απάντησε ανοιχτά «όχι» στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα.
«Το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση» σχολίασε λόγω των πολλαπλών διασπάσεων, την στιγμή που «δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ «στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων». συνέχισε η Ρένα Δούρου, για την πιθανότητα συνεργασίας με την Νέα Αριστερά.
Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου
Στο κλίμα αυτό, το πρωί της Τετάρτης ανακοίνωσε την παραίτησή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς, κάνοντας λόγο για «εσωστρέφεια» και «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες».
«Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού» γράφει επίσης ο κ. Τσικλιάς.
Η επιστολή παραίτησης
"όσα είπαμε παλιά ισχύουν"
Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική στη δυστοπία Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση. Προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες δημιουργούν εντάσεις που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, υποσκελίζοντας τόσο τον πολιτικό στόχο της ενότητας όσο και το πλούσιο έργο που έχουν παράξει όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς τα χιλιάδες μέλη του κόμματος.
Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού.
Υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Παραμένω ενεργός στους αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία, με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Παραμένω ενεργός στην Αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολλών.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες μας στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συμβουλές και την υποστήριξη του έργου μου από την πρώτη στιγμή.
Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που είχα τη χαρά να συνεργαστώ και να φιλοξενήσουν τη φωνή μου στα μέσα τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, τους καθημερινούς αγωνιστές του επαρχιακού τύπου, που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της ενημέρωσης σε αντίξοες συνθήκες.
Θα βρεθούμε ξανά γιατί "όσα είπαμε παλιά ισχύουν".
με εκτίμηση, Φοίβος Τσικλιάς
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ηγετικοί ρόλοι θα κατανέμονταν μεταξύ του πυρήνα των κορυφαίων στελεχών, αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν ευωδώνεται. Στον αντίποδα, τόσο η Ρένα Δούρου, όσο και ο Παύλος Πολάκης θα δώσουν την μάχη εκλογής στην ηγεσία μεταξύ των λίγων βουλευτών που θα απαρτίζουν στο εξής την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με την κυρία Δούρου να φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα, αφού η Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης σκοπεύει να καταψηφίσει τον Παύλο Πολάκη.
Μιλώντας, πάντως, χθες στο Action24, η κυρία Δούρου ανέφερε πως «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», ενώ ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε «κακή ανάγνωση» και απάντησε ανοιχτά «όχι» στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα.
«Το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση» σχολίασε λόγω των πολλαπλών διασπάσεων, την στιγμή που «δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ «στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων». συνέχισε η Ρένα Δούρου, για την πιθανότητα συνεργασίας με την Νέα Αριστερά.
Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου
Στο κλίμα αυτό, το πρωί της Τετάρτης ανακοίνωσε την παραίτησή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς, κάνοντας λόγο για «εσωστρέφεια» και «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες».
«Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού» γράφει επίσης ο κ. Τσικλιάς.
Η επιστολή παραίτησης
"όσα είπαμε παλιά ισχύουν"
Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική στη δυστοπία Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση. Προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες δημιουργούν εντάσεις που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, υποσκελίζοντας τόσο τον πολιτικό στόχο της ενότητας όσο και το πλούσιο έργο που έχουν παράξει όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς τα χιλιάδες μέλη του κόμματος.
Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού.
Υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Παραμένω ενεργός στους αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία, με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Παραμένω ενεργός στην Αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολλών.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες μας στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συμβουλές και την υποστήριξη του έργου μου από την πρώτη στιγμή.
Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που είχα τη χαρά να συνεργαστώ και να φιλοξενήσουν τη φωνή μου στα μέσα τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, τους καθημερινούς αγωνιστές του επαρχιακού τύπου, που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της ενημέρωσης σε αντίξοες συνθήκες.
Θα βρεθούμε ξανά γιατί "όσα είπαμε παλιά ισχύουν".
με εκτίμηση, Φοίβος Τσικλιάς
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