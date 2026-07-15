1.100.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 14 Ιουλίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
1.100.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Τρίτη 14 Ιουλίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:
Μοναδικοί χρήστες: 1.100.000
Από κινητό: 64% Από υπολογιστή: 35% Από tablet: 1%
Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας