Το αργό βάδισμα της Λεγεώνας των Ξένων στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλλης, γιατί περπατάνε με τον μισό ρυθμό από τα υπόλοιπα σώματα
ΚΟΣΜΟΣ
Παρέλαση Ημέρα της Βαστίλλης Γαλλία

Το αργό βάδισμα της Λεγεώνας των Ξένων στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλλης, γιατί περπατάνε με τον μισό ρυθμό από τα υπόλοιπα σώματα

Ο ρυθμός με τον οποίο περπατάνε τα στελέχη της είναι γνωστός ως pas de Légion

Το αργό βάδισμα της Λεγεώνας των Ξένων στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλλης, γιατί περπατάνε με τον μισό ρυθμό από τα υπόλοιπα σώματα
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Εντυπωσιακές εικόνες ανάμεσα στις οποίες και αυτή του αγήματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων χάρισε η παρέλαση στο Παρίσι το πρωί της Τρίτης για τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλλης.

Μια από τις εικόνες που ξεχώρισαν στα social media ήταν αυτή του αγήματος της Λεγεώνας των Ξένων, του θρυλικού σώματος του γαλλικού στρατού.

Ο λόγος ήταν το αργό βάδισμα των αξιωματικών και στρατιωτών σε σχέση με ό,τι είχε προηγηθεί από τα υπόλοιπα σώματα, κάτι που είναι γνωστό ως pas de Légion.



Όπως εξηγείται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας, το βάδισμα της Λεγεώνας των Ξένων γίνεται με ρυθμό περίπου 88 βημάτων το λεπτό έναντι του «διπλού ρυθμού» των 120 βημάτων το λεπτό από τα υπόλοιπα σώματα.

Ο αργός αυτός ρυθμός είναι σε ανάμνηση των μεγάλων πορειών που έπρεπε να κάνουν τα μέλη της Λεγεώνας των Ξένων σε αφιλόξενα περιβάλλοντα όπου έπρεπε να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους και όχι να φτάσουν κάπου γρήγορα.
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