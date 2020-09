Κοινή ανακοίνωση Ελλάδας - ΗΠΑ: Απαλείφθηκε ο χαρακτηρισμός «ιστορική» για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην απαλοιφή του χαρακτηρισμού «ιστορική» για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που υπήρχε στο αρχικό κείμενο της κοινής ανακοίνωσης Ελλάδας και ΗΠΑ μετά τη, προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών. Η Συμφωνία των Πρεσπών στο κείμενο που εκδόθηκε στα αγγλικά χαρακτηριζόταν ως «ιστορική», γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και του, ενώ σχολιάσθηκε ιδιαίτερα δυσμενώς και μέσω των social media.Ειδικότερα, στο αρχικό κείμενο και στην παράμετρο της περιφερειακής συνεργασίας αναφερόταν: «The United States and Greece reiterate their support for the intergration of all the countries of the Western Balkans into European an transatlantic institutions acconding to thechoice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of theand North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith».Λίγο αργότερα, η ανακοίνωση επαναλήφθηκε με την ένδειξη «ορθή επανάληψη» και πλέον στο επίμαχο σημείο δεν υπάρχει η λέξηΕίχε προηγηθεί ωστόσο, σκληρή κριτική από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑο οποίος μιλώντας στη Βουλή είχε κάνει εκτενή αναφορά στον χαρακτηρισμό που περιλαμβανόταν στην κοινή ανακοίνωση. Ειδικότερα, είχε πει:Πριν κατέβω από το βήμα να μη παραλείψω, για να μη λέτε ότι είμαι σε όλα σκληρός και αγενής μαζί σας, να συγχαρώ τη κυβέρνηση και το κύριοπροσωπικά για το κοινό ανακοινωθέν που έβγαλε σήμερα ο υπουργός εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του.Που αναρτήθηκε αμετάφραστο σήμερα στην επίσημη σελίδα του ΥΠΕΞ.Και χαιρετίζουν μαζί, τόσο η ελληνική όσο και η Αμερικανική κυβέρνηση την Ιστορική όπως γράφουν Συμφωνία των Πρεσπών.Τώρα που συμφωνούμε λοιπόν ότι η Συμφωνία είναι ιστορική, φέρτε κύριοι της συμπολίτευσης να κυρώσουμε και τις επιμέρους συμφωνίες.Τι κρύβεστε;Τι φοβάστε;Τώρα που βγάλατε τις περικεφαλαίες, δε πρόκειται να σας κατηγορήσει κανείς.Ένας ένας θα το ψηφίσετε. 158 συγγνώμες είναι. Δεν είναι πολύ. Μία ψυχή που είναι να βγει ας βγει. Σας περιμένουμε να υπερψηφίσετε όλοι μαζί την ιστορική αυτή συμφωνία.Ιδιαίτερα επικριτικό, όμως, ήταν και το σχόλιο του, που έκανε λόγο για «κολοτούμπα» της κυβέρνησης.Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ, αναφέρει:Ως αντιπολίτευση η ΝΔ καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, την χαρακτήριζε «Εθνική ήττα».Ως Κυβέρνηση τώρα, στο σημερινό κοινό ανακοινωθέν, την χαρακτηρίζει «ιστορική».Ιστορική υποκρισία και λαϊκισμός.Διπρόσωπος ο κ. Μητσοτάκης, Ιανός και μάλιστα στα Εθνικά Θέματα.Η κολοτούμπα τελικά είναι τακτική και για τους δύο, για τον κ. Τσίπρα και για τον κ.Μητσοτάκη.Μάλιστα, μετά τη «διόρθωση» του ανακοινωθέντος, το ΚΙΝΑΛ επανήλθε με νέο σχόλιο, καταλογίζοντας ιστορική υποκρισία και διπροσωπία στην κυβέρνηση. Ειδικότερα, το ΚΙΝΑΛ αναφέρει: Μετά την αντίδραση μας η Κυβέρνηση έσπευσε να αλλάξει το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος για την "ιστορική" συμφωνία των Πρεσπών.Ότι και να κάνουν όμως αποκαλύφθηκαν.Η ιστορική υποκρισία και η διπροσωπία και στα εθνικά θέματα, τους χαρακτηρίζει.Με αυτές τις δήθεν ορθές επαναλήψεις, απλά αυτογελοιοποιούνται.