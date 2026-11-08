Ζιζέλ Μπούντχεν για τον σύζυγό της: Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος άντρας, πόσο τυχερή είμαι, γράφει
Ζιζέλ Μπούντχεν για τον σύζυγό της: Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος άντρας, πόσο τυχερή είμαι, γράφει
Το 46χρονο μοντέλο μοιράστηκε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον 39χρονο σύζυγό της
Τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της, Χοακίμ Βαλέντε με αφορμή τα 39 γενέθλιά του εξέφρασε η Ζιζέλ Μπούντχεν, δηλώνοντας πως αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή που είναι στο πλευρό του.
Το 46χρονο μοντέλο δημοσίευσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μέσω Instagram stories, μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα. «Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος άντρας, Χοακίμ Βαλέντε. Πόσο τυχερή είμαι. Σε αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε στα πορτογαλικά.
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή τον Δεκέμβριο του 2025, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού του, τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς. Η Μπούντχεν έχει επίσης αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι δύο παιδιά, την 13χρονη Βίβιαν και τον 16χρονο Μπέντζαμιν.
Τον περασμένο Μάρτιο, πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσε στο περιοδικό People, ότι το μοντέλο είναι «πολύ χαρούμενο που είναι παντρεμένο» και ότι έχει βρει μεγαλύτερη πληρότητα στην καθημερινότητά του στη Φλόριντα.
«Ο γάμος δεν άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους, αλλά έκανε τα πράγματα να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για εκείνους, την οποία γιόρτασαν με στενούς συγγενείς και φίλους» είπε πρόσωπο που τους γνωρίζει.
Το 46χρονο μοντέλο δημοσίευσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μέσω Instagram stories, μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα. «Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος άντρας, Χοακίμ Βαλέντε. Πόσο τυχερή είμαι. Σε αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε στα πορτογαλικά.
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή τον Δεκέμβριο του 2025, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού του, τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς. Η Μπούντχεν έχει επίσης αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι δύο παιδιά, την 13χρονη Βίβιαν και τον 16χρονο Μπέντζαμιν.
Τον περασμένο Μάρτιο, πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσε στο περιοδικό People, ότι το μοντέλο είναι «πολύ χαρούμενο που είναι παντρεμένο» και ότι έχει βρει μεγαλύτερη πληρότητα στην καθημερινότητά του στη Φλόριντα.
«Ο γάμος δεν άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους, αλλά έκανε τα πράγματα να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για εκείνους, την οποία γιόρτασαν με στενούς συγγενείς και φίλους» είπε πρόσωπο που τους γνωρίζει.
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