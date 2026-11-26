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Η restomod 911 που θα λατρέψετε
Η restomod 911 που θα λατρέψετε
Η Theon Design γιορτάζει τα 10 χρόνια δημιουργίας με την Theon R, την απόλυτη restomod έκδοση της κλασσικής 911.
Η Theon Design γιορτάζει δέκα χρόνια παρουσίας στον χώρο των restomod με μία εντυπωσιακή 911 (964), η οποία αποδίδει περισσότερους από 500 ίππους και ζυγίζει λιγότερο από έναν τόνο.
Η νέα Theon «R» είναι η πιο ακραία δημιουργία της μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας την κλασική αερόψυκτη φιλοσοφία αυτής της γενιάς της Porsche 911 με επιδόσεις που παραπέμπουν σε σύγχρονο supercar.
Η εταιρεία με έδρα το Όξφορντσαϊρ ειδικεύεται στην ανακατασκευή και αναβάθμιση της Porsche 911 γενιάς 964, δημιουργώντας αυτοκίνητα που διατηρούν τον αναλογικό χαρακτήρα του γερμανικού μοντέλου, αλλά ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.
Η νέα R αποτελεί την κορυφαία έκφραση αυτής της προσέγγισης, με την Theon να το χαρακτηρίζει ως την πιο καθαρόαιμη και συναρπαστική εκδοχή της φιλοσοφίας της.
Στην καρδιά της βρίσκεται ένας 4λιτρος αερόψυκτος επίπεδος εξακύλινδρος κινητήρας, ο οποίος αποδίδει περισσότερους από 500 ίππους και 400 Nm ροπής. Οι αριθμοί αυτοί επιτρέπουν στην 911 να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα, ενώ χρειάζεται 6,5 δευτερόλεπτα για τα 160 χλμ./ ώρα.
Εξίσου εντυπωσιακή είναι η προσπάθεια περιορισμού του βάρους. Η Theon έχει εξελίξει ένα αμάξωμα από ανθρακονήματα, σε συνεργασία με προμηθευτή σύνθετων υλικών που δραστηριοποιείται στη Formula 1, ενώ έχει αξιοποιήσει τεχνογνωσία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό για την εξέλιξη του σασί. Στόχος ήταν η επίτευξη υψηλής στρεπτικής ακαμψίας και μεγαλύτερης ακρίβειας στην οδική συμπεριφορά, χωρίς περιττά κιλά.
Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με βάρος κάτω από 1.000 κιλά και αναλογία ισχύος προς βάρος που ξεπερνά τους 500 ίππους ανά τόνο. Πρόκειται για νούμερο που ξεπερνά εκείνο οποιασδήποτε εργοστασιακής Porsche 911 παραγωγής.
Η εξωτερική εμφάνιση ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, χωρίς να απομακρύνεται από τις κλασικές αναλογίες της 964. Τα φουσκωμένα φτερά, οι μπρονζέ ζάντες και το χαμηλό αμάξωμα δημιουργούν ένα σύνολο που συνδυάζει την αισθητική των παλαιότερων αγωνιστικών Porsche με μια πιο σύγχρονη και επιθετική προσέγγιση.
Βέβαια, όλη αυτή η τεχνολογία και η χειροποίητη κατασκευή έχουν το αντίστοιχο αντίτιμο. Η τιμή τηςTheon R ξεκινά από τις 790.000 λίρες, χωρίς να υπολογίζονται οι φόροι και το αυτοκίνητο που απαιτείται για την κατασκευή της.
Η νέα Theon «R» είναι η πιο ακραία δημιουργία της μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας την κλασική αερόψυκτη φιλοσοφία αυτής της γενιάς της Porsche 911 με επιδόσεις που παραπέμπουν σε σύγχρονο supercar.
Η εταιρεία με έδρα το Όξφορντσαϊρ ειδικεύεται στην ανακατασκευή και αναβάθμιση της Porsche 911 γενιάς 964, δημιουργώντας αυτοκίνητα που διατηρούν τον αναλογικό χαρακτήρα του γερμανικού μοντέλου, αλλά ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.
Η νέα R αποτελεί την κορυφαία έκφραση αυτής της προσέγγισης, με την Theon να το χαρακτηρίζει ως την πιο καθαρόαιμη και συναρπαστική εκδοχή της φιλοσοφίας της.
Στην καρδιά της βρίσκεται ένας 4λιτρος αερόψυκτος επίπεδος εξακύλινδρος κινητήρας, ο οποίος αποδίδει περισσότερους από 500 ίππους και 400 Nm ροπής. Οι αριθμοί αυτοί επιτρέπουν στην 911 να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα, ενώ χρειάζεται 6,5 δευτερόλεπτα για τα 160 χλμ./ ώρα.
Εξίσου εντυπωσιακή είναι η προσπάθεια περιορισμού του βάρους. Η Theon έχει εξελίξει ένα αμάξωμα από ανθρακονήματα, σε συνεργασία με προμηθευτή σύνθετων υλικών που δραστηριοποιείται στη Formula 1, ενώ έχει αξιοποιήσει τεχνογνωσία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό για την εξέλιξη του σασί. Στόχος ήταν η επίτευξη υψηλής στρεπτικής ακαμψίας και μεγαλύτερης ακρίβειας στην οδική συμπεριφορά, χωρίς περιττά κιλά.
Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με βάρος κάτω από 1.000 κιλά και αναλογία ισχύος προς βάρος που ξεπερνά τους 500 ίππους ανά τόνο. Πρόκειται για νούμερο που ξεπερνά εκείνο οποιασδήποτε εργοστασιακής Porsche 911 παραγωγής.
Η εξωτερική εμφάνιση ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, χωρίς να απομακρύνεται από τις κλασικές αναλογίες της 964. Τα φουσκωμένα φτερά, οι μπρονζέ ζάντες και το χαμηλό αμάξωμα δημιουργούν ένα σύνολο που συνδυάζει την αισθητική των παλαιότερων αγωνιστικών Porsche με μια πιο σύγχρονη και επιθετική προσέγγιση.
Βέβαια, όλη αυτή η τεχνολογία και η χειροποίητη κατασκευή έχουν το αντίστοιχο αντίτιμο. Η τιμή τηςTheon R ξεκινά από τις 790.000 λίρες, χωρίς να υπολογίζονται οι φόροι και το αυτοκίνητο που απαιτείται για την κατασκευή της.
Αν και το ποσό είναι εξαιρετικά υψηλό, το νέο δημιούργημα της Theon Design έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στα κορυφαία restomod της Porsche 911. Το αν είναι το καλύτερο όλων είναι προφανώς υποκειμενικό.
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