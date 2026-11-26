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Η Theon Design γιορτάζειμε μία εντυπωσιακή 911 (964), η οποία αποδίδει περισσότερους από 500 ίππους και ζυγίζει λιγότερο από έναν τόνο.Η νέα Theon «R» είναισυνδυάζοντας την κλασική αερόψυκτη φιλοσοφία αυτής της γενιάς της Porsche 911 με επιδόσεις που παραπέμπουν σε σύγχρονο supercar.Η εταιρεία με έδρα το Όξφορντσαϊρδημιουργώντας αυτοκίνητα που διατηρούν τον αναλογικό χαρακτήρα του γερμανικού μοντέλου, αλλά ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.Η νέα R αποτελεί την κορυφαία έκφραση αυτής της προσέγγισης, με την Theon να το χαρακτηρίζει ωςτης φιλοσοφίας της.Στην καρδιά της βρίσκεται ένας 4λιτρος αερόψυκτος επίπεδος εξακύλινδρος κινητήρας, ο οποίοςΟι αριθμοί αυτοί επιτρέπουν στην 911 να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα, ενώ χρειάζεται 6,5 δευτερόλεπτα για τα 160 χλμ./ ώρα.Εξίσου εντυπωσιακή είναι η. Η Theon έχει εξελίξει ένασε συνεργασία με προμηθευτή σύνθετων υλικών που δραστηριοποιείται στη Formula 1, ενώ έχει αξιοποιήσει τεχνογνωσία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό για την εξέλιξη του σασί. Στόχος ήταν ηκαι μεγαλύτερης ακρίβειας στην οδική συμπεριφορά, χωρίς περιττά κιλά.Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο μεκαι αναλογία ισχύος προς βάρος που ξεπερνά τους 500 ίππους ανά τόνο. Πρόκειται για νούμερο που ξεπερνά εκείνο οποιασδήποτε εργοστασιακής Porsche 911 παραγωγής.Η εξωτερική εμφάνιση ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία,. Τα φουσκωμένα φτερά, οι μπρονζέ ζάντες και το χαμηλό αμάξωμα δημιουργούν ένα σύνολο που συνδυάζει την αισθητική των παλαιότερων αγωνιστικών Porsche με μια πιο σύγχρονη και επιθετική προσέγγιση.Βέβαια, όλη αυτή η τεχνολογία και. Η τιμή τηςTheon R ξεκινά από τις 790.000 λίρες, χωρίς να υπολογίζονται οι φόροι και το αυτοκίνητο που απαιτείται για την κατασκευή της.