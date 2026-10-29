Η Κριστίνα Αγκιλέρα πόζαρε γυμνή μέσα σε μπανιέρα, δείτε φωτογραφία
Η Κριστίνα Αγκιλέρα πόζαρε γυμνή μέσα σε μπανιέρα, δείτε φωτογραφία
Η τραγουδίστρια έκανε μία τολμηρή ανάρτηση στο Instagram εκφράζοντας την ανυπομονησία της για το Χάλογουιν
Γυμνή μέσα σε μπανιέρα πόζαρε η Κριστίνα Αγκιλέρα και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους followers της στο Instagram.
Στην ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου η τραγουδίστρια κάλυπτε το στήθος της με εμότζι φαντάσματα, ενόψει του Χάλογουιν. Πίσω της βρισκόταν ένα μεγάλο παράθυρο από το οποίο περνούσε ελάχιστο φως καθώς είχε κλείσει τις κουρτίνες, ενώ έκρυβε το μισό της πρόσωπο με τα μαλλιά της.
«Τελευταίες εμφανίσεις πριν το Xtinaween», έγραψε στη λεζάντα η Αγκιλέρα, δηλώνοντας την ανυπομονησία της για τη γιορτή των μεταμφιέσεων και τη στολή που ετοιμάζει.
Δείτε τη φωτογραφία
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στην ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου η τραγουδίστρια κάλυπτε το στήθος της με εμότζι φαντάσματα, ενόψει του Χάλογουιν. Πίσω της βρισκόταν ένα μεγάλο παράθυρο από το οποίο περνούσε ελάχιστο φως καθώς είχε κλείσει τις κουρτίνες, ενώ έκρυβε το μισό της πρόσωπο με τα μαλλιά της.
«Τελευταίες εμφανίσεις πριν το Xtinaween», έγραψε στη λεζάντα η Αγκιλέρα, δηλώνοντας την ανυπομονησία της για τη γιορτή των μεταμφιέσεων και τη στολή που ετοιμάζει.
Δείτε τη φωτογραφία
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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