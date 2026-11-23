Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Συνελήφθη 51χρονος που έτρεχε με 194 χλμ./ώρα στην Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Ωρωπού
Συνελήφθη 51χρονος που έτρεχε με 194 χλμ./ώρα στην Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Ωρωπού
Ο οδηγός ξεπέρασε κατά 74 χλμ./ώρα το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας – Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Με ταχύτητα 194 χλμ./ώρα εντοπίστηκε να κινείται ένας 51χρονος οδηγός στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στην περιοχή του Ωρωπού, το βράδυ της Κυριακής (22/11), με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) διαπίστωσαν με τη χρήση ραντάρ ότι το αυτοκίνητο του 51χρονου κινούνταν με 194 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 120 χλμ./ώρα.
Ο οδηγός είχε ξεπεράσει το όριο ταχύτητας κατά 74 χλμ./ώρα, προκαλώντας, σύμφωνα με την Αστυνομία, κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες του δρόμου.
Ο 51χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) διαπίστωσαν με τη χρήση ραντάρ ότι το αυτοκίνητο του 51χρονου κινούνταν με 194 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 120 χλμ./ώρα.
Ο οδηγός είχε ξεπεράσει το όριο ταχύτητας κατά 74 χλμ./ώρα, προκαλώντας, σύμφωνα με την Αστυνομία, κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες του δρόμου.
Ο 51χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα