Βασίλης Κούκουρας: Έχω χάσει δύο φορές δουλειά στο θέατρο λόγω του ύψους μου
Μου είπαν «Δεν θέλει η… να παίξει μαζί σου, γιατί είσαι ψηλός»
Λόγω του ύψους του έχει χάσει δουλειά στο θέατρο ο Βασίλης Κουκούρας. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι γυναίκα συνάδελφός του αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί του, επειδή είναι ψηλός. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να την κατονομάσει. Την παραπάνω αποκάλυψη έκανε σε μία συνέντευξη, στην οποία μίλησε μεταξύ άλλων για τον ανταγωνισμό πάνω στη θεατρική σκηνή.
«Έχω χάσει δύο φορές δουλειά θεατρικά από θέμα ύψους. “Δεν θέλει η… να παίξει μαζί σου, γιατί είσαι ψηλός”, μου είπαν. Μην πω τώρα ονόματα. Μου το είπαν στα μούτρα», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κούκουρας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», στην οποία ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 27 Απριλίου.
Ο ηθοποιός τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό, όταν συνεργάζεσαι με κάποιον πάνω στη σκηνή, να μην υπάρχει ανταγωνιστική διάθεση. «Το να συμπράξεις πάνω στη σκηνή με κάποιον και να μην έχεις ανταγωνισμούς, να μην έχεις ματιές, να μην έχεις το ''έκοψε το αστείο μου'', είναι πάρα πολύ δύσκολο», σχολίασε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:50
«Ανεξαρτήτως ποσότητας σεναρίου και κειμένου, πρέπει εγώ, κατάλαβες, να φαίνομαι πιο πολύ από τον Κρατερό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, σου λένε, η εμπειρία του άλλου ή το μέγεθος του ρόλου του», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ο Βασίλης Κούκουρας υποστήριξε πως όλα έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του καθενός. «Στην κατακλείδα έχει να κάνει με την προσωπικότητά σου σαν άνθρωπος. Ανεβαίνεις εκεί πάνω ξεγυμνωμένος εσωτερικά και φαίνεται πώς έχεις μεγαλώσει, τι μουσική ακούς, τα διαβάσματά σου, τι γονείς έχεις… Και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά στη σκηνή. Εσύ αν ανέβεις στη σκηνή με ένα μικρό ρολάκι, θα φανεί ποια είναι η Μαρία. Δεν πρόκειται να κρυφτείς με τίποτα», σημείωσε.
