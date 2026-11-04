Βασίλης Κούκουρας: Έχω ζήσει να θέλουν να με μειώσουν στο θέατρο, σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί το έχουν ζήσει αυτό
Βασίλης Κούκουρας: Έχω ζήσει να θέλουν να με μειώσουν στο θέατρο, σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί το έχουν ζήσει αυτό
Ένας τοξικός άνθρωπος θα είναι και τοξικός ηθοποιός, πρόσθεσε
Τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι ηθοποιοί στην καριέρα τους περιέγραψε ο Βασίλης Κούκουρας, σημειώνοντας πως όπως και οι περισσότεροι, έτσι και ο ίδιος έχει ζήσει να τον μειώνουν στο θέατρο.
Ο ηθοποιός επισήμανε πως το γεγονός αυτό μπορεί να αποβεί καταστροφικό, ωστόσο θεωρεί πως ο κόσμος που παρακολουθεί μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα εφηβικά του χρόνια, στην αναγνωρισιμότητα μετά το «Κωνσταντίνου και Ελένης», αλλά και στα κριτήρια των παραγωγών αυτή την εποχή, ενώ μίλησε και για την ενασχόλησή του με τις μηχανές.
Όπως εξήγησε ο Βασίλης Κούκουρας στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, έχει ζήσει να του μειώνουν χώρο και χρόνο από τη σκηνή, προσπαθώντας να τον υποβιβάσουν: «Αν περάσει τα όρια γίνεται πολύ κακό. Γίνεται και καταστροφικό. Μπορεί ο άλλος να σε αποδιοργανώσει τελείως. Μπορεί να θέλει να σε υποβιβάσει, να σε μειώσει τελείως. Έχω ζήσει τέτοια πράγματα και θεωρώ ότι σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί το έχουν ζήσει αυτό. Ένας τοξικός άνθρωπος θα είναι και τοξικός ηθοποιός. Κουβαλάμε αυτό που είμαστε, αυτό δεν φεύγει ποτέ από πάνω μας. Και ο κόσμος όμως έχει σοβαρό κριτήριο πια. Το αισθάνεται αυτό, το αντιλαμβάνεται», είπε.
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Ο ηθοποιός, σε άλλο σημείο, δήλωσε πως ήταν από τα πιο ωραία παιδιά του σχολείου του: «Ήμουν ο ωραίος του σχολείου. "Ο πιο ωραίος" είναι υπερβολή αυτό. Ήμουν ένας από τους ωραίους. Τα κορίτσια μας κυνηγούσαν, μας έδερναν τότε. Θυμάμαι μας έσκιζαν τα ρούχα γιατί εμείς φεύγαμε. Εκεί στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά».
Το φλερτ ήταν ακόμη πιο έντονο μετά το σίριαλ μέσα από το οποίο έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό: «Μετά το "Κωνσταντίνου και Ελένης" σαφώς και υπήρχε φλερτ στον δρόμο, τηλέφωνα σε τσέπες, χαρτάκια, τώρα πια μηνύματα...», εξήγησε.
Πέρα από την υποκριτική, ο Βασίλης Κούκουρας ασχολείται και με τις μηχανές, παραδίδοντας μαθήματα και συμμετέχοντας σε αγώνες: «Οι μηχανές μπήκαν πολύ νωρίς στη ζωή μου, από πολύ παλιά, σχεδόν από το γυμνάσιο αν δεν κάνω λάθος, που έχω κλέψει και μηχανάκι για να κάνω βόλτα. Το έκλεψα, έκανα βόλτα και το άφησα πάλι. Σιγά σιγά μπήκα πιο βαθιά με σχολές μηχανοκίνητου αθλητισμού, δίτροχου. Έχω κάνει σχολές, εκπαιδεύσεις... Είναι μεγάλη αγάπη, επικίνδυνη. Θέλει σεβασμό. Μου έχει τύχει να παίξω με σπασμένα χέρια, με ράμματα, με γύψο στο πόδι, με σπασμένα πλευρά. Παρόλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ», ανέφερε.
Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα, ο ηθοποιός τόνισε πως ποτέ δεν του άρεσε η υπερπροβολή: «Από την αρχή ήμουν έτσι. Ήθελα ναι μεν την έκθεση, αλλά δεν ήθελα να προβάλλω την προσωπική μου ζωή σε μία έκθεση υπερβολική. Άλλωστε τότε που κάναμε την επιτυχία δεν υπήρχαν και τόσα μίντια και δεν υπήρχε τόσο μεγάλη προβολή μέσω των social media. Οπότε αυτό μας καθιστούσε κάπως λιγότερο αλαζόνες και λιγότερο ντίβες και λιγότερο "α, ξέρεις ποιος είμαι εγώ;". Τώρα αυτό βέβαια δεν ισχύει. Αν ξεκινάς τώρα και δεν είσαι στα μίντια, δεν σε ξέρει κανένας. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μία "παρακαταθήκη διασημότητας" που μας ακολουθεί ακόμα και σήμερα».
Έπειτα, συμπλήρωσε πως πλέον ακόμη και οι παραγωγοί ενδιαφέρονται για τους ακόλουθους που μπορεί να έχει κάθε ηθοποιός, γεγονός που κατανοεί μέχρι ενός σημείου, ωστόσο δεν θεωρεί πως αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του σε ένα πρότζεκτ: «Οι followers σαν ανταμοιβή προς το θέατρο δεν νομίζω ότι ισχύει. Το έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους και από τους ίδιους τους παραγωγούς που ρωτούν "πόσους followers έχεις;" και "πού είναι τα μίντιά σου να τα δούμε". Είναι η εποχή τέτοια. Πρέπει να ακολουθήσουμε την εποχή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι καταλύτης για να σε επιλέξει κάποιος. Τα εισιτήρια τα κόβει αυτός που ανεβαίνει στη σκηνή και έχει απήχηση στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο κριτήριο από αυτό, όσους followers και να έχεις», είπε.
Ο ηθοποιός επισήμανε πως το γεγονός αυτό μπορεί να αποβεί καταστροφικό, ωστόσο θεωρεί πως ο κόσμος που παρακολουθεί μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα εφηβικά του χρόνια, στην αναγνωρισιμότητα μετά το «Κωνσταντίνου και Ελένης», αλλά και στα κριτήρια των παραγωγών αυτή την εποχή, ενώ μίλησε και για την ενασχόλησή του με τις μηχανές.
Όπως εξήγησε ο Βασίλης Κούκουρας στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, έχει ζήσει να του μειώνουν χώρο και χρόνο από τη σκηνή, προσπαθώντας να τον υποβιβάσουν: «Αν περάσει τα όρια γίνεται πολύ κακό. Γίνεται και καταστροφικό. Μπορεί ο άλλος να σε αποδιοργανώσει τελείως. Μπορεί να θέλει να σε υποβιβάσει, να σε μειώσει τελείως. Έχω ζήσει τέτοια πράγματα και θεωρώ ότι σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί το έχουν ζήσει αυτό. Ένας τοξικός άνθρωπος θα είναι και τοξικός ηθοποιός. Κουβαλάμε αυτό που είμαστε, αυτό δεν φεύγει ποτέ από πάνω μας. Και ο κόσμος όμως έχει σοβαρό κριτήριο πια. Το αισθάνεται αυτό, το αντιλαμβάνεται», είπε.
Δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός, σε άλλο σημείο, δήλωσε πως ήταν από τα πιο ωραία παιδιά του σχολείου του: «Ήμουν ο ωραίος του σχολείου. "Ο πιο ωραίος" είναι υπερβολή αυτό. Ήμουν ένας από τους ωραίους. Τα κορίτσια μας κυνηγούσαν, μας έδερναν τότε. Θυμάμαι μας έσκιζαν τα ρούχα γιατί εμείς φεύγαμε. Εκεί στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά».
Το φλερτ ήταν ακόμη πιο έντονο μετά το σίριαλ μέσα από το οποίο έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό: «Μετά το "Κωνσταντίνου και Ελένης" σαφώς και υπήρχε φλερτ στον δρόμο, τηλέφωνα σε τσέπες, χαρτάκια, τώρα πια μηνύματα...», εξήγησε.
Πέρα από την υποκριτική, ο Βασίλης Κούκουρας ασχολείται και με τις μηχανές, παραδίδοντας μαθήματα και συμμετέχοντας σε αγώνες: «Οι μηχανές μπήκαν πολύ νωρίς στη ζωή μου, από πολύ παλιά, σχεδόν από το γυμνάσιο αν δεν κάνω λάθος, που έχω κλέψει και μηχανάκι για να κάνω βόλτα. Το έκλεψα, έκανα βόλτα και το άφησα πάλι. Σιγά σιγά μπήκα πιο βαθιά με σχολές μηχανοκίνητου αθλητισμού, δίτροχου. Έχω κάνει σχολές, εκπαιδεύσεις... Είναι μεγάλη αγάπη, επικίνδυνη. Θέλει σεβασμό. Μου έχει τύχει να παίξω με σπασμένα χέρια, με ράμματα, με γύψο στο πόδι, με σπασμένα πλευρά. Παρόλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ», ανέφερε.
Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα, ο ηθοποιός τόνισε πως ποτέ δεν του άρεσε η υπερπροβολή: «Από την αρχή ήμουν έτσι. Ήθελα ναι μεν την έκθεση, αλλά δεν ήθελα να προβάλλω την προσωπική μου ζωή σε μία έκθεση υπερβολική. Άλλωστε τότε που κάναμε την επιτυχία δεν υπήρχαν και τόσα μίντια και δεν υπήρχε τόσο μεγάλη προβολή μέσω των social media. Οπότε αυτό μας καθιστούσε κάπως λιγότερο αλαζόνες και λιγότερο ντίβες και λιγότερο "α, ξέρεις ποιος είμαι εγώ;". Τώρα αυτό βέβαια δεν ισχύει. Αν ξεκινάς τώρα και δεν είσαι στα μίντια, δεν σε ξέρει κανένας. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μία "παρακαταθήκη διασημότητας" που μας ακολουθεί ακόμα και σήμερα».
Έπειτα, συμπλήρωσε πως πλέον ακόμη και οι παραγωγοί ενδιαφέρονται για τους ακόλουθους που μπορεί να έχει κάθε ηθοποιός, γεγονός που κατανοεί μέχρι ενός σημείου, ωστόσο δεν θεωρεί πως αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του σε ένα πρότζεκτ: «Οι followers σαν ανταμοιβή προς το θέατρο δεν νομίζω ότι ισχύει. Το έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους και από τους ίδιους τους παραγωγούς που ρωτούν "πόσους followers έχεις;" και "πού είναι τα μίντιά σου να τα δούμε". Είναι η εποχή τέτοια. Πρέπει να ακολουθήσουμε την εποχή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι καταλύτης για να σε επιλέξει κάποιος. Τα εισιτήρια τα κόβει αυτός που ανεβαίνει στη σκηνή και έχει απήχηση στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο κριτήριο από αυτό, όσους followers και να έχεις», είπε.
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