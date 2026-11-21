Προϋπολογισμός: Στα 26,3 δισ. το κόστος των φορολογικών ελαφρύνσεων το 2027

Στα 3 δισ. οι νέες ελαφρύνσεις σε ακίνητα και μεταβιβάσεις - Σε ποιους πάει το χρήμα που το κράτος επιλέγει να μη εισπράξει