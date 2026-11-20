Τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, ανέφερε πως τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας αεροπορικού πλήγματος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ. Άλλοι δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους κατά τις επιδρομές drone σε καταυλισμούς εκτοπισμένων στην Ντέιρ αλ Μπάλα και στη Νουσεϊράτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έβαλαν στο στόχαστρο μαχητές» σε διαφορετικές τοποθεσίες, διευκρίνισε εκπρόσωπος των IDF στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την επομένη της ολοκλήρωσης χερσαίας επιχείρησης στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πέρα από τη ζώνη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού και η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 60% του παλαιστινιακού θύλακα. Σύμφωνα με τις IDF, η χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε την Τετάρτη αποσκοπούσε στην καταστροφή σήραγγας που αποτελούσε απειλή για τα ισραηλινά στρατεύματα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.