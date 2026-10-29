Πληθαίνουν οι κοινές εμφανίσεις της Ντακότα Τζόνσον με τον Μασίν Γκαν Κέλι: Η χαλαρή βόλτα και η συνάντηση σε στούντιο ηχογράφησης
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Ντακότα Τζόνσον Μασίν Γκαν Κέλι

Πληθαίνουν οι κοινές εμφανίσεις της Ντακότα Τζόνσον με τον Μασίν Γκαν Κέλι: Η χαλαρή βόλτα και η συνάντηση σε στούντιο ηχογράφησης

Η 37χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος μουσικός εθεάθησαν αρκετές φορές την τελευταία εβδομάδα, με τις φήμες για τη σχέση τους να φουντώνουν όλο και περισσότερο

Πληθαίνουν οι κοινές εμφανίσεις της Ντακότα Τζόνσον με τον Μασίν Γκαν Κέλι: Η χαλαρή βόλτα και η συνάντηση σε στούντιο ηχογράφησης
Γεωργία Κοτζιά
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Τις φήμες για τη σχέση τους συνεχίζουν να τροφοδοτούν η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι, καθώς έκαναν μία ακόμη κοινή εμφάνιση στο δυτικό Χόλιγουντ.

Η 37χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος μουσικός εθεάθησαν να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο στο πεζοδρόμιο, απολαμβάνοντας τα ροφήματά τους.

Η Τζόνσον φορούσε μία λευκή μακρυμάνικη μπλούζα με πολύχρωμη στάμπα, μαύρο παντελόνι και δερμάτινα φλατ παπούτσια. Ο Μασίν Γκαν Κέλι, από την άλλη πλευρά, φορούσε ανοιχτό καφέ σουέντ μπουφάν πάνω από ριμπ φανελάκι, μπλε τζιν και μαύρες δερμάτινες μπότες.


Σύμφωνα με την Daily Mail, η ηθοποιός έχει μιλήσει με ενθουσιασμό σε στενούς φίλους της για τη σχέση της με τον τραγουδιστή του «Bad Things», ενώ φέρεται πως έχει ήδη γνωρίσει τον Κέλι στην οικογένειά της. Παρόλα αυτά, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια το ειδύλλιο.

Οι δυο τους έχουν εντοπιστεί σε αρκετές κοινές εξόδους τις τελευταίες εβδομάδες.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε στούντιο ηχογράφησης στο Λος Άντζελες, με την Τζόνσον να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετη.

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Η ίδια είχε επιλέξει ένα άνετο look, φορώντας μαύρο φούτερ, ανοιχτόχρωμο χαλαρό τζιν παντελόνι και μαύρες δερμάτινες μπότες, ενώ κρατούσε μια μεγάλη τσάντα με λεοπάρ μοτίβο.

Ο μουσικός είχε επιλέξει ένα έντονο πορτοκαλί μπουφάν, τζιν, μαύρη δερμάτινη ζώνη με τρουκς, μαύρες μπότες και ένα πορτοκαλί καπέλο.

Γεωργία Κοτζιά
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