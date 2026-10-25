Νέες κοινές εμφανίσεις της Ντακότα Τζόνσον και του Μασίν Γκαν Κέλι στο Λος Άντζελες, δείτε εικόνες

Η 37χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος τραγουδιστής πραγματοποίησαν δύο κοινές εμφανίσεις μέσα στην ίδια ημέρα





Την ίδια ώρα, η πρώην σύντροφός του, Μέγκαν Φοξ, όχι μόνο δεν ενοχλείται από το νέο ειδύλλιο, αλλά να αισθάνεται ανακούφιση που ο πατέρας της κόρης της έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή.







Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο καλλιτέχνες εντοπίστηκαν να αποχωρούν από το ξενοδοχείο Chateau Marmont. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να κάθονται δίπλα δίπλα στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, φορώντας σχεδόν τα ίδια ρούχα με εκείνα της πρωινής τους εξόδου.



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Οι πρώτες φήμες και η επίσκεψη στο διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν η Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι εθεάθησαν να βγαίνουν μαζί από ένα μαύρο SUV στη Νέα Υόρκη, προτού κατευθυνθούν στο διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ, στην περιοχή Τραϊμπέκα. Όπως λέγεται, ποπ σταρ απουσίαζε εκείνη την ώρα. «Η Τέιλορ έχει επιτρέψει και στο παρελθόν σε φίλους της να χρησιμοποιούν τα ακίνητά της στη Νέα Υόρκη. Η Ντακότα και ο Κόλσον ήθελαν ιδιωτικότητα, γι' αυτό πήγαν στο διαμέρισμά της», δήλωσε πηγή στο Page Six.



Το ίδιο άτομο υποστήριξε ότι ανάμεσα στους δύο υπήρχε έντονη έλξη. «Ο Κόλσον πέρασε πολύ όμορφα με την Ντακότα. Τη θεωρεί πολύ ενδιαφέρουσα και προφανώς τον ελκύει. Είναι κάτι καινούργιο και ακόμη γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά σίγουρα υπήρχε κάτι ανάμεσά τους και εκείνος θα ήθελε να την ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.



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Το Page Six δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τους δύο να συναντιούνται στον χώρο στάθμευσης του στούντιο και στη συνέχεια να επιβιβάζονται μαζί στη Maserati του Μασίν Γκαν Κέλι. Το επόμενο πρωί, το αυτοκίνητό του βρισκόταν ακόμη σταθμευμένο έξω από την κατοικία της Τζόνσον, ενισχύοντας τις φήμες ότι είχε διανυκτερεύσει εκεί.



Η αντίδραση της Μέγκαν Φοξ στη νέα σχέση του πρώην συντρόφου της Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους έρχονται λίγο περισσότερο από δύο μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι η Ντακότα Τζόνσον χώρισε από τον τραγουδιστή Role Model. Από την πλευρά του, ο Μασίν Γκαν Κέλι είχε χωρίσει από τη Μέγκαν Φοξ το 2024.



Όπως φαίνεται μάλιστα,



Ολοένα και περισσότερο χρόνο μαζί φαίνεται πως περνούν η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι , ενισχύοντας τις φήμες που τους θέλουν να βρίσκονται σε σχέση. Η 37χρονη ηθοποιός και ο 36χρονος τραγουδιστής πραγματοποίησαν δύο κοινές εμφανίσεις μέσα στην ίδια ημέρα στο Λος Άντζελες, ενώ δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι εκείνος έχει ήδη διανυκτερεύσει στο σπίτι της.Την ίδια ώρα, η πρώην σύντροφός του, Μέγκαν Φοξ, όχι μόνο δεν ενοχλείται από το νέο ειδύλλιο, αλλά να αισθάνεται ανακούφιση που ο πατέρας της κόρης της έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή.Την Παρασκευή, η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι απαθανατίστηκαν, ενώ αποχωρούσαν από στούντιο στο Λος Άντζελες, τις πρωινές ώρες. Η σταρ του Χόλιγουντ φορούσε τζιν παντελόνι, μακρύ μαύρο δερμάτινο παλτό και μαύρα φλατ παπούτσια, ενώ είχε ρίξει στους ώμους της ένα γκρι πουλόβερ. Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής επέλεξε τζιν μπουφάν και ασορτί παντελόνι, τα οποία συνδύασε με λευκό φανελάκι και καφέ μποτάκια, ενώ εθεάθη να βοηθά την ηθοποιό να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του.Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο καλλιτέχνες εντοπίστηκαν να αποχωρούν από το ξενοδοχείο Chateau Marmont. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να κάθονται δίπλα δίπλα στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, φορώντας σχεδόν τα ίδια ρούχα με εκείνα της πρωινής τους εξόδου.Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν η Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι εθεάθησαν να βγαίνουν μαζί από ένα μαύρο SUV στη Νέα Υόρκη, προτού κατευθυνθούν στο διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ, στην περιοχή Τραϊμπέκα. Όπως λέγεται, ποπ σταρ απουσίαζε εκείνη την ώρα. «Η Τέιλορ έχει επιτρέψει και στο παρελθόν σε φίλους της να χρησιμοποιούν τα ακίνητά της στη Νέα Υόρκη. Η Ντακότα και ο Κόλσον ήθελαν ιδιωτικότητα, γι' αυτό πήγαν στο διαμέρισμά της», δήλωσε πηγή στο Page Six.Το ίδιο άτομο υποστήριξε ότι ανάμεσα στους δύο υπήρχε έντονη έλξη. «Ο Κόλσον πέρασε πολύ όμορφα με την Ντακότα. Τη θεωρεί πολύ ενδιαφέρουσα και προφανώς τον ελκύει. Είναι κάτι καινούργιο και ακόμη γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά σίγουρα υπήρχε κάτι ανάμεσά τους και εκείνος θα ήθελε να την ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.Οι κοινές τους εμφανίσεις συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Μασίν Γκαν Κέλι πέρασε τη νύχτα στο σπίτι της Ντακότα Τζόνσον , αφού προηγουμένως είχε ολοκληρώσει μια ηχογράφηση σε στούντιο του Λος Άντζελες.Το Page Six δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τους δύο να συναντιούνται στον χώρο στάθμευσης του στούντιο και στη συνέχεια να επιβιβάζονται μαζί στη Maserati του Μασίν Γκαν Κέλι. Το επόμενο πρωί, το αυτοκίνητό του βρισκόταν ακόμη σταθμευμένο έξω από την κατοικία της Τζόνσον, ενισχύοντας τις φήμες ότι είχε διανυκτερεύσει εκεί.Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους έρχονται λίγο περισσότερο από δύο μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι η Ντακότα Τζόνσον χώρισε από τον τραγουδιστή Role Model. Από την πλευρά του, ο Μασίν Γκαν Κέλι είχε χωρίσει από τη Μέγκαν Φοξ το 2024.Όπως φαίνεται μάλιστα, η ηθοποιός δεν ενοχλείται από τη νέα σχέση του πρώην συντρόφου της , με πηγή από το περιβάλλον της να δηλώνει στο TMZ ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω της το παρελθόν τους. «Η Μέγκαν έχει αφήσει οριστικά πίσω της την προηγούμενη σχέση τους και έχει πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθεί. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να εμπλακεί στην ερωτική του ζωή», σημείωσε.

Άλλη πηγή δήλωσε στο Page Six ότι η ηθοποιός αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο ο πρώην σύντροφός της να έχει δημιουργήσει μια νέα σχέση. «Η Μέγκαν όχι μόνο δεν ενοχλείται που ο Μασίν Γκαν Κέλι βγαίνει με την Ντακότα, αλλά στην πραγματικότητα αισθάνεται ανακούφιση που εκείνος προχωρά στη ζωή του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν θέλει να είναι ξανά μαζί του».