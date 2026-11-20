Το έγκλημα σημειώθηκε στην περιοχή Λίνσε της πρωτεύουσας Λίμα, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε στο κομμωτήριο και πυροβόλησε τη νεαρή γυναίκα δύο φορές στο κεφάλι, προτού εξαφανιστεί





Σύμφωνα με το περουβιανό δίκτυο







Δείτε βίντεο



En Perú te matan y no pasa nada. Nadie hace nada. Las investigaciones posteriores para qué? Acaban de asesinar a una #estilista de 29 años. Mayra Mucha atendía a una clienta en la cdra 2 de Belisario Flores en #Lince cuando ingresó este sicario listo para acabar con su vida https://t.co/bjxrq0jngo — Patrick Valentin (@PatrickVTorres) November 20, 2026

Μπήκε στο κομμωτήριο και πυροβόλησε χωρίς να πει λέξη Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:45, τοπική ώρα, σε κομμωτήριο που βρίσκεται στο δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο της οδού Μπελισάριο Φλόρες, στην περιοχή Λίνσε.



Η 29χρονη εκείνη την ώρα ίσιωνε τα μαλλιά μιας πελάτισσας, χωρίς να γνωρίζει ότι ένας ένοπλος είχε πλησιάσει το κατάστημα.



Όπως φαίνεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπό του από κράνος μοτοσικλέτας εισήλθε αιφνιδιαστικά στον χώρο.



Κλείσιμο



Αμέσως μετά την επίθεση, τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του νεκρή τη νεαρή γυναίκα.



🇵🇪🚨 HORROR EN PERÚ: Estaba trabajando cuando un sicario entró y le quitó la vida frente a su clienta. Una escena de terror quedó registrada por las cámaras de seguridad en el distrito de Lince, Lima. Mayra Alexandra Mucha Lancha, una joven estilista de 29 años, fue asesinada a balazos la noche del jueves 19 de noviembre de 2026 mientras le realizaba un alisado de cabello a una clienta en su lugar de trabajo. El crimen ocurrió en un salón ubicado en el jirón Belisario Flores. Según las imágenes difundidas por 24 Horas de Panamericana TV, el atacante —vestido completamente de negro, con guantes y casco para ocultar su identidad— se acercó a la entrada del local y abrió fuego directamente contra la trabajadora sin mediar palabra, sin darle oportunidad de reaccionar. Testigos del sector relataron que, tras efectuar una primera detonación, el sujeto regresó para realizar un segundo disparo que impactó en el rostro de la joven. Luego, corrió hacia el pasaje Conococha, donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta negra para huir con rumbo desconocido. Peritos de Criminalística y agentes de la Depincri llegaron al establecimiento para recoger evidencias y analizar los videos de vigilancia. De acuerdo con la información preliminar de la policía, la responsable del negocio aseguró no haber recibido amenazas ni mensajes extorsivos en los años que lleva funcionando el local, por lo que los investigadores apuntan a que el ataque estuvo dirigido específicamente contra la estilista, aunque el móvil aún es materia de investigación. El crimen desató indignación y temor entre los vecinos y comerciantes de Lince, quienes reclamaron mayor presencia policial ante el avance de la inseguridad ciudadana. — MACHI 👑 (@arroba_machi) November 20, 2026 Σοκ προκαλεί στο Περού η εν ψυχρώ δολοφονία μιας 29χρονης κομμώτριας , η οποία έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν, την ώρα που εξυπηρετούσε πελάτισσα.Σύμφωνα με το περουβιανό δίκτυο RPP , το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή Λίνσε της πρωτεύουσας Λίμα, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε στο κομμωτήριο και πυροβόλησε τη νεαρή γυναίκα δύο φορές στο κεφάλι, προτού εξαφανιστεί. Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Μάιρα Αλεξάντρα Μούτσα Λάντσα, ηλικίας 29 ετών.Η δολοφονική επίθεση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές της νεαρής γυναίκας και την ψυχραιμία με την οποία κινήθηκε ο δράστης.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:45, τοπική ώρα, σε κομμωτήριο που βρίσκεται στο δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο της οδού Μπελισάριο Φλόρες, στην περιοχή Λίνσε.Η 29χρονη εκείνη την ώρα ίσιωνε τα μαλλιά μιας πελάτισσας, χωρίς να γνωρίζει ότι ένας ένοπλος είχε πλησιάσει το κατάστημα.Όπως φαίνεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπό του από κράνος μοτοσικλέτας εισήλθε αιφνιδιαστικά στον χώρο.Ο δράστης πλησίασε την κομμώτρια και, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε συνομιλία ή αντιπαράθεση, την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι και στο πρόσωπο.Αμέσως μετά την επίθεση, τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του νεκρή τη νεαρή γυναίκα.



Τον περίμενε συνεργός σε μοτοσικλέτα Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για προσχεδιασμένη δολοφονία, καθώς ο τρόπος δράσης παραπέμπει σε επίθεση εκτελεστή. Μάλιστα, δεύτερη κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη διαφυγή του ενόπλου.



Σύμφωνα με το RPP, λίγα μέτρα μακριά από το κομμωτήριο τον περίμενε ένας δεύτερος άνδρας πάνω σε μοτοσικλέτα. Ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημα και οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση.



Η παρουσία του δεύτερου ατόμου ενισχύει τις υποψίες για οργανωμένη επίθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα των δραστών.



Οι έρευνες της αστυνομίας και το ενδεχόμενο εκβιασμού Λίγο μετά τη δολοφονία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να εξετάσουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.



Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τόσο τον άνδρα που πυροβόλησε όσο και τον συνεργό που τον περίμενε στη μοτοσικλέτα.



Ένα από τα ζητήματα που διερευνώνται είναι εάν η επίθεση σχετίζεται με εκβιασμό.



Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του RPP, η γυναίκα που μισθώνει τον χώρο δήλωσε στους αστυνομικούς ότι κατά το διάστημα που εργάζεται εκεί δεν είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα ή εκβιαστικές απαιτήσεις.



Η συγκεκριμένη μαρτυρία έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα.



Οργή για τη δολοφονία της 29χρονης Η δολοφονία της Μάιρα Μούτσα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτήθηκαν εικόνες από το περιστατικό και διατυπώθηκαν επικρίσεις για την εγκληματικότητα και την αίσθηση ατιμωρησίας στο Περού.



«Στο Περού σε σκοτώνουν και δεν συμβαίνει τίποτα. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Σε τι χρησιμεύουν οι έρευνες που ακολουθούν;», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο της δολοφονίας.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η 29χρονη δολοφονήθηκε ενώ εργαζόταν, μπροστά σε πελάτισσα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής σύγκρουση με τον δράστη.



Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί η σύλληψη υπόπτου ούτε έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο η νεαρή κομμώτρια έγινε στόχος της επίθεσης.



Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, με βασικό στοιχείο το οπτικό υλικό που κατέγραψε τόσο τη δολοφονία όσο και τη διαφυγή των δύο ανδρών.