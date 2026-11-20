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Έκλεισε τμήμα της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα εξαιτίας φωτιάς
Έκλεισε τμήμα της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα εξαιτίας φωτιάς
Η διακοπή έγινε στο τμήμα της οδού Δημητρακοπούλου από το ύψος της οδού Αραπάκη
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δημητρακοπούλου, στην περιοχή της Καλλιθέας, λόγω πυρκαγιάς, προχώρησε η αστυνομία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η διακοπή έγινε στο τμήμα της οδού Δημητρακοπούλου από το ύψος της οδού Αραπάκη, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του περιστατικού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η διακοπή έγινε στο τμήμα της οδού Δημητρακοπούλου από το ύψος της οδού Αραπάκη, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του περιστατικού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.
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