Η διακοπή έγινε στο τμήμα της οδού Δημητρακοπούλου από το ύψος της οδού Αραπάκη

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δημητρακοπούλου, στην περιοχή της Καλλιθέας, λόγω πυρκαγιάς, προχώρησε η αστυνομία.



Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η διακοπή έγινε στο τμήμα της οδού Δημητρακοπούλου από το ύψος της οδού Αραπάκη, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του περιστατικού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.