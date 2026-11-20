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Έκρηξη σε θαλαμηγό στη Μαρίνα Σάνη στη Χαλκιδική, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Έκρηξη σε θαλαμηγό στη Μαρίνα Σάνη στη Χαλκιδική, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στα άκρα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Έκρηξη σε θαλαμηγό σκάφος με σημαία Βουλγαρίας σημειώθηκε στη Μαρίνα Σάνη στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοναδικού επιβαίνοντος, ο οποίος είναι Έλληνας.
Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στα άκρα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Από την έκρηξη προκλήθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απάντλησης. Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα στη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη ρύπανση.
Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.
Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στα άκρα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Από την έκρηξη προκλήθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απάντλησης. Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα στη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη ρύπανση.
Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.
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