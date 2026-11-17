Μάιλι Σάιρους για την κοινή υποψηφιότητα με την Ντόλι Πάρτον στα Grammy 2027: Είναι ένας υπέροχος τρόπος να τιμήσουμε την τεράστια ψυχή της
Μάιλι Σάιρους για την κοινή υποψηφιότητα με την Ντόλι Πάρτον στα Grammy 2027: Είναι ένας υπέροχος τρόπος να τιμήσουμε την τεράστια ψυχή της
Μου λείπει να με παίρνει τηλέφωνο σε τόσο σημαντικές ημέρες, αλλά τη νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή, σημείωσε η τραγουδίστρια
Ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία είχε για τη Μάιλι Σάιρους η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Grammy 2027, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους μαζί με τη νονά της, Ντόλι Πάρτον, εξηγώντας πως πρόκειται για μία ξεχωριστή ευκαιρία να τιμήσει τη μνήμη της.
Οι δύο τραγουδίστριες διεκδικούν το βραβείο Καλύτερης Κάντρι Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα για τη νέα εκτέλεση του «Light of a Clear Blue Morning», στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Λάινι Γουίλσον, Κουίν Λατίφα και Ρέμπα ΜακΕντάιρ.
Με ανάρτησή της στο Instagram, η Μάιλι Σάιρους δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός συλλεκτικού βινυλίου του άλμπουμ «New Harvest … First Gathering», που κυκλοφόρησε το 1976 και περιλαμβάνει την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Στη λεζάντα της αναφέρθηκε στο δώρο που είχε λάβει από τη νονά της, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών και στη σημασία που είχε για εκείνη η δημιουργική της πορεία.
Όπως έγραψε αρχικά: «Πριν από μερικά Χριστούγεννα, η Ντόλι μου χάρισε αυτό το βινύλιο, γνωρίζοντας πόσο θα ήθελα μια αυθεντική κόπια. Η θεία μου η Ντόλι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδοποιούς που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Δεν έγραφε μουσική για την αναγνώριση, αλλά για να κάνει τον κόσμο πιο ευτυχισμένο μέσα από τα τραγούδια της».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σάιρους δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο από το στούντιο, όπου ηχογράφησε τα φωνητικά της για τη διασκευή του τραγουδιού. Η νέα εκτέλεση κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο, με αφορμή τα 80ά γενέθλια της Ντόλι Πάρτον, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν για την ενίσχυση της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο στο Νοσοκομείο Monroe Carell Jr. του Πανεπιστημίου Vanderbilt. Η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
Στη συνέχεια, η Μάιλι Σάιρους σχολίασε τη σημασία της κοινής τους υποψηφιότητας, αναφέροντας ότι αποτελεί έναν τρόπο να τιμηθεί η μνήμη της Πάρτον, μαζί με τις υπόλοιπες καλλιτέχνιδες που συμμετείχαν στη διασκευή. «Το να είμαι υποψήφια δίπλα σε εκείνη, τη Λάινι Γουίλσον, την Κουίν Λατίφα και τη Ρέμπα ΜακΕντάιρ για το "Light of a Clear Blue Morning" είναι ένας υπέροχος τρόπος να τιμήσουμε την τεράστια ψυχή της» πρόσθεσε η τραγουδίστρια στη λεζάντα.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Σάιρους αναφέρθηκε στην απουσία της νονάς της από σημαντικές στιγμές της ζωής της, αλλά και στο γεγονός ότι εξακολουθεί να αισθάνεται την παρουσία της. Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια στις υπόλοιπες υποψήφιες και στους καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβεία. Όπως σημείωσε: «Μου λείπει να με παίρνει τηλέφωνο σε τόσο σημαντικές ημέρες, αλλά τη νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή. Σε αγαπώ θεία Ντόλι και συγχαρητήρια σε αυτές τις υπέροχες γυναίκες, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους».
Η Ντόλι Πάρτον συγκεντρώνει ακόμη δύο υποψηφιότητες στα Grammy 2027. Η πρώτη αφορά στην κατηγορία Καλύτερης Κάντρι Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα, για τη συνεργασία της με τους Zac Brown Band στο τραγούδι «Butterfly», ενώ η δεύτερη είναι στην κατηγορία Καλύτερου Audiobook, για την αφήγηση της βιογραφίας της με τίτλο «Star of the Show: My Life on Stage».
Στην πορεία της έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 58 υποψηφιότητες. Το «Light of a Clear Blue Morning», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του ψηφιακού country chart του Billboard, είναι ένα από τα τραγούδια στα οποία έχει συνεργαστεί με τη Μάιλι Σάιρους.
Η 69η τελετή απονομής των Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC, για πρώτη φορά από το 1972, καθώς και από τις πλατφόρμες streaming Disney+ και Hulu. Πρώτη σε αριθμό υποψηφιοτήτων είναι η RAYE με 11, ενώ ακολουθεί η Rosalía με 9.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι δύο τραγουδίστριες διεκδικούν το βραβείο Καλύτερης Κάντρι Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα για τη νέα εκτέλεση του «Light of a Clear Blue Morning», στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Λάινι Γουίλσον, Κουίν Λατίφα και Ρέμπα ΜακΕντάιρ.
Με ανάρτησή της στο Instagram, η Μάιλι Σάιρους δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός συλλεκτικού βινυλίου του άλμπουμ «New Harvest … First Gathering», που κυκλοφόρησε το 1976 και περιλαμβάνει την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Στη λεζάντα της αναφέρθηκε στο δώρο που είχε λάβει από τη νονά της, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών και στη σημασία που είχε για εκείνη η δημιουργική της πορεία.
Όπως έγραψε αρχικά: «Πριν από μερικά Χριστούγεννα, η Ντόλι μου χάρισε αυτό το βινύλιο, γνωρίζοντας πόσο θα ήθελα μια αυθεντική κόπια. Η θεία μου η Ντόλι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδοποιούς που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Δεν έγραφε μουσική για την αναγνώριση, αλλά για να κάνει τον κόσμο πιο ευτυχισμένο μέσα από τα τραγούδια της».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σάιρους δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο από το στούντιο, όπου ηχογράφησε τα φωνητικά της για τη διασκευή του τραγουδιού. Η νέα εκτέλεση κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο, με αφορμή τα 80ά γενέθλια της Ντόλι Πάρτον, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν για την ενίσχυση της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο στο Νοσοκομείο Monroe Carell Jr. του Πανεπιστημίου Vanderbilt. Η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
Στη συνέχεια, η Μάιλι Σάιρους σχολίασε τη σημασία της κοινής τους υποψηφιότητας, αναφέροντας ότι αποτελεί έναν τρόπο να τιμηθεί η μνήμη της Πάρτον, μαζί με τις υπόλοιπες καλλιτέχνιδες που συμμετείχαν στη διασκευή. «Το να είμαι υποψήφια δίπλα σε εκείνη, τη Λάινι Γουίλσον, την Κουίν Λατίφα και τη Ρέμπα ΜακΕντάιρ για το "Light of a Clear Blue Morning" είναι ένας υπέροχος τρόπος να τιμήσουμε την τεράστια ψυχή της» πρόσθεσε η τραγουδίστρια στη λεζάντα.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Σάιρους αναφέρθηκε στην απουσία της νονάς της από σημαντικές στιγμές της ζωής της, αλλά και στο γεγονός ότι εξακολουθεί να αισθάνεται την παρουσία της. Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια στις υπόλοιπες υποψήφιες και στους καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβεία. Όπως σημείωσε: «Μου λείπει να με παίρνει τηλέφωνο σε τόσο σημαντικές ημέρες, αλλά τη νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή. Σε αγαπώ θεία Ντόλι και συγχαρητήρια σε αυτές τις υπέροχες γυναίκες, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους».
Η Ντόλι Πάρτον συγκεντρώνει ακόμη δύο υποψηφιότητες στα Grammy 2027. Η πρώτη αφορά στην κατηγορία Καλύτερης Κάντρι Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα, για τη συνεργασία της με τους Zac Brown Band στο τραγούδι «Butterfly», ενώ η δεύτερη είναι στην κατηγορία Καλύτερου Audiobook, για την αφήγηση της βιογραφίας της με τίτλο «Star of the Show: My Life on Stage».
Στην πορεία της έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 58 υποψηφιότητες. Το «Light of a Clear Blue Morning», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του ψηφιακού country chart του Billboard, είναι ένα από τα τραγούδια στα οποία έχει συνεργαστεί με τη Μάιλι Σάιρους.
Η 69η τελετή απονομής των Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC, για πρώτη φορά από το 1972, καθώς και από τις πλατφόρμες streaming Disney+ και Hulu. Πρώτη σε αριθμό υποψηφιοτήτων είναι η RAYE με 11, ενώ ακολουθεί η Rosalía με 9.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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