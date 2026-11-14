Ντόλι Πάρτον: Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε δύο μήνες πριν τον θάνατό της, ένα ντουέτο με τους U2

Το κομμάτι «Torn» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος και πραγματεύεται τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς





Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, μια ειδική εκδοχή του τραγουδιού έκανε πρεμιέρα σε αμερικανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συναισθηματική σύνθεση, που πραγματεύεται τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς και τις συγκρούσεις ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα, με στίχους που αποκτούν ευρύτερο συμβολισμό.







Η Πάρτον ηχογράφησε τα φωνητικά της στο Νάσβιλ τον Ιούνιο του 2026. Ήταν η τελευταία φορά που μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τη φωνή της, προτού πεθάνει στις 25 Αυγούστου, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.



Ακούστε το τραγούδι Torn





Το συγκινητικό μήνυμα της Ντόλι Πάρτον στον Μπόνο Η ομάδα της τραγουδίστριας προώθησε την κυκλοφορία του τραγουδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει η Πάρτον στον 66χρονο Μπόνο για τη συνεργασία τους. «Γεια σου, Μπόνο. Ελπίζω να σου αρέσει αυτό που έκανα. Έκανα αρκετές διαφορετικές εκδοχές. Πάρε ό,τι θέλεις και ό,τι χρειάζεσαι από αυτές, αλλά εγώ αγαπώ το τραγούδι και πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό», έγραφε στο μήνυμά της, με ημερομηνία 2 Ιουνίου.



Η ίδια έκλεινε με λόγια ιδιαίτερης αγάπης προς τον καλλιτέχνη: «Σε ευχαριστώ που με συμπεριέλαβες στη ζωή σου. Πάντα σε αγαπούσα και πάντα θα σε αγαπώ».

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Ένα τραγούδι για τις οικογένειες που διαλύονται Ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του «Torn», η ειδική εκδοχή του, με τίτλο «Torn (Kent Wells Version)», παρουσιάστηκε αποκλειστικά από ραδιοφωνικά δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, με το τραγούδι να μεταδίδεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από μεγάλους ραδιοφωνικούς ομίλους. Οι στίχοι περιγράφουν το συναισθηματικό αδιέξοδο ενός ανθρώπου που αισθάνεται διχασμένος ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που αγαπά.



Σε ένα από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα του τραγουδιού, οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν στίχους που αποδίδονται στα ελληνικά ως εξής: «Δεν μπορώ να αρνηθώ αυτό το πάθος και αυτή την επιθυμία, αλλά ξέρω ότι θα με κάψουν. Στέκομαι τόσο κοντά στη φωτιά. Τι πρέπει να κάνω; Πώς πρέπει να διαλέξω; Τους αγαπώ και τους δύο και νιώθω τόσο διχασμένος».



Στη συνέχεια, το τραγούδι αποκτά ακόμη πιο έντονο συναισθηματικό βάρος, περιγράφοντας οικογένειες που διαλύονται, αδέλφια που αποξενώνονται και παιδιά που αρνούνται την ίδια τους την καταγωγή. Οι στίχοι αναφέρονται σε μια οικογένεια χωρισμένη στα δύο, όπου οι δεσμοί αίματος δεν αρκούν για να κρατήσουν τους ανθρώπους ενωμένους και, όποια πλευρά κι αν επικρατήσει, κάποιος θα πληγωθεί.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά τον θάνατo της Ντόλι Πάρτον , κυκλοφόρησε το τελευταίο κομμάτι της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι, ένα ντουέτο με τον Μπόνο των U2 . Το τραγούδι με τίτλο «Torn» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του ιρλανδικού συγκροτήματος, «Carnaval De Luz», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη φωνή της Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών.Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, μια ειδική εκδοχή του τραγουδιού έκανε πρεμιέρα σε αμερικανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συναισθηματική σύνθεση, που πραγματεύεται τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς και τις συγκρούσεις ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα, με στίχους που αποκτούν ευρύτερο συμβολισμό.Το «Torn» συνυπογράφουν οι U2, η Ντόλι Πάρτον και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ. Στην ηχογράφηση συμμετέχει επίσης ο Ντάνιελ Λανουά, παίζοντας pedal steel κιθάρα, ένα όργανο χαρακτηριστικό της κάντρι μουσικής.Η Πάρτον ηχογράφησε τα φωνητικά της στο Νάσβιλ τον Ιούνιο του 2026. Ήταν η τελευταία φορά που μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τη φωνή της, προτού πεθάνει στις 25 Αυγούστου, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.Η ομάδα της τραγουδίστριας προώθησε την κυκλοφορία του τραγουδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει η Πάρτον στον 66χρονο Μπόνο για τη συνεργασία τους. «Γεια σου, Μπόνο. Ελπίζω να σου αρέσει αυτό που έκανα. Έκανα αρκετές διαφορετικές εκδοχές. Πάρε ό,τι θέλεις και ό,τι χρειάζεσαι από αυτές, αλλά εγώ αγαπώ το τραγούδι και πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό», έγραφε στο μήνυμά της, με ημερομηνία 2 Ιουνίου.Η ίδια έκλεινε με λόγια ιδιαίτερης αγάπης προς τον καλλιτέχνη: «Σε ευχαριστώ που με συμπεριέλαβες στη ζωή σου. Πάντα σε αγαπούσα και πάντα θα σε αγαπώ».Ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του «Torn», η ειδική εκδοχή του, με τίτλο «Torn (Kent Wells Version)», παρουσιάστηκε αποκλειστικά από ραδιοφωνικά δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, με το τραγούδι να μεταδίδεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από μεγάλους ραδιοφωνικούς ομίλους. Οι στίχοι περιγράφουν το συναισθηματικό αδιέξοδο ενός ανθρώπου που αισθάνεται διχασμένος ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που αγαπά.Σε ένα από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα του τραγουδιού, οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν στίχους που αποδίδονται στα ελληνικά ως εξής: «Δεν μπορώ να αρνηθώ αυτό το πάθος και αυτή την επιθυμία, αλλά ξέρω ότι θα με κάψουν. Στέκομαι τόσο κοντά στη φωτιά. Τι πρέπει να κάνω; Πώς πρέπει να διαλέξω; Τους αγαπώ και τους δύο και νιώθω τόσο διχασμένος».Στη συνέχεια, το τραγούδι αποκτά ακόμη πιο έντονο συναισθηματικό βάρος, περιγράφοντας οικογένειες που διαλύονται, αδέλφια που αποξενώνονται και παιδιά που αρνούνται την ίδια τους την καταγωγή. Οι στίχοι αναφέρονται σε μια οικογένεια χωρισμένη στα δύο, όπου οι δεσμοί αίματος δεν αρκούν για να κρατήσουν τους ανθρώπους ενωμένους και, όποια πλευρά κι αν επικρατήσει, κάποιος θα πληγωθεί.



Μπόνο: Δεν μπορώ πλέον ούτε να ακούσω τη φωνή της Ο Μπόνο εξομολογήθηκε στο περιοδικό Rolling Stone ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να ακούσει το τραγούδι μετά τον θάνατο της Πάρτον. Όπως αποκάλυψε, η τραγουδίστρια αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας, όταν πραγματοποιήθηκε η ηχογράφηση. Παρόλ αυτά, επέμεινε να συμμετάσχει.



«Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Και αυτό μπορείς να το ακούσεις στη φωνή της. Εγώ πλέον δεν μπορώ ούτε να το ακούσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.