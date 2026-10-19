Γιάννης Πλούταρχος: Ο μεγαλύτερος τίτλος μου είναι το «καλύτερο παιδί», δεν ξέρω αν τον αξίζω
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Γιάννης Πλούταρχος Καριέρα

Γιάννης Πλούταρχος: Ο μεγαλύτερος τίτλος μου είναι το «καλύτερο παιδί», δεν ξέρω αν τον αξίζω

Πάντως, είμαι ευγενής με τους ανθρώπους και όλα ξεκινάνε από εκεί, σημείωσε ο τραγουδιστής

Γιάννης Πλούταρχος: Ο μεγαλύτερος τίτλος μου είναι το «καλύτερο παιδί», δεν ξέρω αν τον αξίζω
Ο μεγαλύτερος τίτλος είναι για τον Γιάννη Πλούταρχο ο χαρακτηρισμός «το καλύτερο παιδί» που του αποδίδεται. Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το πώς νιώθει όταν τον αποκαλούν έτσι, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι δεν είναι σίγουρος ότι του αξίζει. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι η ευγένεια είναι ένα από τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν.

«Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Δεν ξέρω αν τον αξίζω αυτό τον τίτλο. Πάντως, είμαι ευγενής με τους ανθρώπους και όλα ξεκινάνε από εκεί», δήλωσε ο Γιάννης Πλούταρχος στην εκπομπή «Happy Day», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον γιο του, τον Γιώργο Κακοσαίο που κάνει τα δικά του βήματα στη μουσική σκηνή. «Του είπα, λέω, “Γιε, ήρθα στο σπίτι σου”, λέω. “Πιστεύω έτσι για μία μέρα να μου το δώσεις, για λίγες ώρες, έτσι;”. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος για τον Γιώργο, για όλη την πορεία του, για όλη την προσπάθειά του. Είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, όχι επειδή είμαι ο πατέρας του, αλλά γιατί είναι η αλήθεια αυτή. Είναι ένα υπέροχο παιδί από όλες τις πλευρές», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο


Τέλος, ο Γιάννης Πλούταρχος έκανε και μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως εξήγησε, τον αποχαιρέτησε μαζί με του δύο γιους του στην αγρυπνία που είχε γίνει πριν την κηδεία του, στη Νίκαια. «Πήρα τους δύο γιους μου και πήγα στο ολονύχτιο να αποχαιρετήσω αυτό το σπουδαίο συνάδελφο. Τι να πούμε τώρα; Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό και πραγματικά κανείς δεν το έχει συνειδητοποιήσει», σημείωσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

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