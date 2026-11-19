Energean: Άλμα 54% στα καθαρά κέρδη, στα 317 εκατ. δολάρια – Ρεκόρ στην παραγωγή πετρελαίου

Η Energean ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών 54%, στα 317 εκατ. δολάρια, και ρεκόρ παραγωγής πετρελαίου το τρίτο τρίμηνο — Στο επίκεντρο η γεώτρηση με την ExxonMobil στην Ελλάδα και μερίσματα 110 εκατ. δολαρίων