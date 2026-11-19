Energean: Άλμα 54% στα καθαρά κέρδη, στα 317 εκατ. δολάρια – Ρεκόρ στην παραγωγή πετρελαίου
Energean: Άλμα 54% στα καθαρά κέρδη, στα 317 εκατ. δολάρια – Ρεκόρ στην παραγωγή πετρελαίου
Η Energean ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών 54%, στα 317 εκατ. δολάρια, και ρεκόρ παραγωγής πετρελαίου το τρίτο τρίμηνο — Στο επίκεντρο η γεώτρηση με την ExxonMobil στην Ελλάδα και μερίσματα 110 εκατ. δολαρίων
Στις 31 χιλιάδες βαρέλια, επίδοση που συνιστά ρεκόρ στην ιστορία, διαμορφώθηκε η μέση ημερήσια παραγωγή πετρελαίου (ρευστοί υδρογονάνθρακες) της Energean στη διάρκεια του τρίτου 3μήνου του 2026. Επιπλέον, σύμφωνα με την καθιερωμένη χρηματιστηριακή ενημέρωση (Trading Statement & Opeational Update), το 9μηνο του έτους χαρακτηρίσθηκε από αύξηση κερδοφορίας και μείωση του λειτουργικού κόστους.
Eιδικότερα, η Energean ανακοίνωσε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου αύξηση 54% σε ετήσια βάση των καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 317 εκατ. δολάρια για το εννεάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με τη στήριξη της μείωσης κατά 10% του υποκείμενου λειτουργικού κόστους, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAX αυξήθηκε κατά 7%.
Η μέση παραγωγή του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 139 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως (83% σε φυσικό αέριο), σταθερά εντός του εύρους της ετήσιας καθοδήγησης της εταιρείας για 130-140 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, με την παραγωγή αιχμής να υπερβαίνει τα 180 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.
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Eιδικότερα, η Energean ανακοίνωσε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου αύξηση 54% σε ετήσια βάση των καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 317 εκατ. δολάρια για το εννεάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με τη στήριξη της μείωσης κατά 10% του υποκείμενου λειτουργικού κόστους, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAX αυξήθηκε κατά 7%.
Η μέση παραγωγή του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 139 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως (83% σε φυσικό αέριο), σταθερά εντός του εύρους της ετήσιας καθοδήγησης της εταιρείας για 130-140 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, με την παραγωγή αιχμής να υπερβαίνει τα 180 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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