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Εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Φλαμπουράρη: Ομιλητής ο Τσίπρας, ποιοι θα δώσουν το παρών
Εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Φλαμπουράρη: Ομιλητής ο Τσίπρας, ποιοι θα δώσουν το παρών
Στις 18:30 η εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων – Η αφιέρωση του Νίκου Παππά στον εκλιπόντα για την Εξεταστική σχετικά με τα «κόκκινα δάνεια» και η οργισμένη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε χθες από την απώλεια του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Αλέκου Φλαμπουράρη και εκδήλωση τιμής και μνήμης διοργανώνεται σήμερα στις 18:30, στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων.
Με ζητούμενο την ανάδειξη της πολυετούς παρουσίας του στα κοινά και στο χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι: Ρήγας Αξελός, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Μαντζουράνης, αλλά και ένα μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ).
Το λόγο αναμένεται να λάβει και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ενώ εκ μέρους της οικογένειας, η οποία διοργανώνει την σημερινή εκδήλωση έχουν κληθεί όλα τα πολιτικά κόμματα, όπως και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Η παραπάνω πρωτοβουλία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ανεξάρτητης βουλευτή, Όλγας Γεροβασίλη, η οποία υπερψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορές ανάμεσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αυτή της ΝΔ, όπως ισχυρίστηκε, απαντώντας στον κ. Παππά για την αφιέρωσή του πως “υπερψήφισα την Πρόταση του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική για τα funds, παρότι βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μια περίοδο δηλαδή που παρά τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της α’ κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών. Κι αυτός ο συμψηφισμός επιχειρείται, ανήμερα της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τους συντάκτες της Πρότασης, μάλιστα, να του την αφιερώνουν!”.
Με ζητούμενο την ανάδειξη της πολυετούς παρουσίας του στα κοινά και στο χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι: Ρήγας Αξελός, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Μαντζουράνης, αλλά και ένα μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ).
Το λόγο αναμένεται να λάβει και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ενώ εκ μέρους της οικογένειας, η οποία διοργανώνει την σημερινή εκδήλωση έχουν κληθεί όλα τα πολιτικά κόμματα, όπως και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Αφιερώσεις και αναμνήσειςΣημειωτέον ότι χθες από το βήμα της Βουλής στον εκλιπόντα, Αλέκο Φλαμπουράρη αναφέρθηκε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς, αφιερώνοντας στην μνήμη του την πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα “κόκκινα δάνεια”, η οποία αναμένεται να αρχίσει τη διερεύνηση του θέματος από το 2015, όταν δηλαδή ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα.
Η παραπάνω πρωτοβουλία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ανεξάρτητης βουλευτή, Όλγας Γεροβασίλη, η οποία υπερψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορές ανάμεσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αυτή της ΝΔ, όπως ισχυρίστηκε, απαντώντας στον κ. Παππά για την αφιέρωσή του πως “υπερψήφισα την Πρόταση του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική για τα funds, παρότι βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μια περίοδο δηλαδή που παρά τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της α’ κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών. Κι αυτός ο συμψηφισμός επιχειρείται, ανήμερα της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τους συντάκτες της Πρότασης, μάλιστα, να του την αφιερώνουν!”.
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