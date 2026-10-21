Χριστιάνα Μπέτα: Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο, όταν κλείνουν οι πόρτες είναι απλά η μαμά μου
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Χριστιάνα Μπέτα Νατάσα Θεοδωρίδου

Χριστιάνα Μπέτα: Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο, όταν κλείνουν οι πόρτες είναι απλά η μαμά μου

Η κόρη της τραγουδίστριας μίλησε για τη σχέση τους και τον τρόπο που μεγάλωσε, ωστόσο δεν θέλησε να αναφερθεί στην προσωπική της ζωή

Χριστιάνα Μπέτα: Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο, όταν κλείνουν οι πόρτες είναι απλά η μαμά μου
Γεωργία Κοτζιά
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Για τη Νατάσα Θεοδωρίδου μίλησε η Χριστιάνα Μπέτα, σημειώνοντας πως όταν κλείνουν οι πόρτες είναι απλά η μητέρα της και δεν θεωρεί βάρος το να «κουβαλά» το όνομά της λόγω της επιτυχημένης πορείας της.

Παράλληλα, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στον τρόπο που μεγάλωσε, ενώ όταν κλήθηκε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή, δεν θέλησε να απαντήσει.

Η Χριστιάνα Μπέτα δήλωσε αρχικά για τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη σχέση τους: «Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο. Κάθε φορά που με ρωτάει κάποιος, λέω το ίδιο πράγμα. Όπως κάθε παιδί που αγαπάει τη μητέρα του και είναι περήφανο για αυτή. Σίγουρα καταλαβαίνω το μέγεθος αυτού που κάνει και το χειροκροτώ, αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες είναι η μαμά μου, δεν είναι κάτι άλλο από αυτό».

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Όπως επισήμανε, μεγάλωσε σε ένα υγιές περιβάλλον: «Μεγάλωσα με τα "πρέπει". Πρέπει να φας, πρέπει να κοιμάσαι νωρίς, πρέπει να είσαι σωστός πολίτης, άνθρωπος και φίλος. Δεν είχα τα λάθος "πρέπει" στη ζωή μου, ποτέ».

Η Χριστιάνα Μπέτα στο τέλος ρωτήθηκε αν είναι ερωτευμένη αυτό το διάστημα: «Αυτές οι ερωτήσεις θεωρώ ότι είναι περιττές να γίνονται. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του καθενός, ανήκει στην προσωπική ζωή του καθενός. Είμαι πάρα πολύ καλά όμως», τόνισε.
Γεωργία Κοτζιά
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