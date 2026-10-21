Χριστιάνα Μπέτα: Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο, όταν κλείνουν οι πόρτες είναι απλά η μαμά μου

Για τη

μίλησε η

, σημειώνοντας πως όταν κλείνουν οι πόρτες είναι απλά η μητέρα της και δεν θεωρεί βάρος το να «κουβαλά» το όνομά της λόγω της επιτυχημένης πορείας της.

Παράλληλα, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στον τρόπο που μεγάλωσε, ενώ όταν κλήθηκε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή, δεν θέλησε να απαντήσει.

Η Χριστιάνα Μπέτα δήλωσε αρχικά για τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη σχέση τους: «

».

Όπως επισήμανε, μεγάλωσε σε ένα υγιές περιβάλλον: «

».

Η Χριστιάνα Μπέτα στο τέλος ρωτήθηκε αν είναι ερωτευμένη αυτό το διάστημα: «

», τόνισε.

Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο. Κάθε φορά που με ρωτάει κάποιος, λέω το ίδιο πράγμα. Όπως κάθε παιδί που αγαπάει τη μητέρα του και είναι περήφανο για αυτή. Σίγουρα καταλαβαίνω το μέγεθος αυτού που κάνει και το χειροκροτώ, αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες είναι η μαμά μου, δεν είναι κάτι άλλο από αυτόΜεγάλωσα με τα "πρέπει". Πρέπει να φας, πρέπει να κοιμάσαι νωρίς, πρέπει να είσαι σωστός πολίτης, άνθρωπος και φίλος. Δεν είχα τα λάθος "πρέπει" στη ζωή μου, ποτέΑυτές οι ερωτήσεις θεωρώ ότι είναι περιττές να γίνονται. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του καθενός, ανήκει στην προσωπική ζωή του καθενός. Είμαι πάρα πολύ καλά όμως