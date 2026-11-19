Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Λαϊκό Νοσοκομείο: Για πρώτη φορά έγιναν 5 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 5 ημέρες
Λαϊκό Νοσοκομείο: Για πρώτη φορά έγιναν 5 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 5 ημέρες
Πέντε λήψεις οργάνων από νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης, ολονύκτια χειρουργεία και διαδοχικές μεταμοσχεύσεις συνθέτουν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στις μεταμοσχεύσεις ήπατος
Ένα επίτευγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων ήπατος καταγράφηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου.
Η Χειρουργική Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών του ΕΚΠΑ, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ. Γεωργίου Σωτηρόπουλου, πραγματοποίησε πέντε διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε μόλις πέντε ημέρες.
Η Χειρουργική Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών του ΕΚΠΑ, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ. Γεωργίου Σωτηρόπουλου, πραγματοποίησε πέντε διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε μόλις πέντε ημέρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα