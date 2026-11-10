Κόναν Ο’Μπράιεν: Πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα συνειδητοποιώ ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ δεν είναι πια εδώ, νιώθω ένα αίσθημα κενού
Κόναν Ο’Μπράιεν: Πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα συνειδητοποιώ ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ δεν είναι πια εδώ, νιώθω ένα αίσθημα κενού
Ο κωμικός μίλησε για την απώλεια των φίλων του, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό τους
Τη θλίψη του για την απώλεια του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ εξέφρασε ο Κόναν Ο’Μπράιεν, αναφέροντας πως αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα συνειδητοποιεί ότι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή και αισθάνεται ένα κενό.
Kατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Μπέβερλι Χιλς, ο κωμικός δήλωσε: «Είναι τόσο συντριπτικό και εξωπραγματικό ότι ο Ρομπ και η Μισέλ δεν είναι πια μαζί μας. Νομίζω ότι πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα συνειδητοποιώ ότι δεν είναι εδώ. Σε αφήνει με ένα αίσθημα κενού».
Ο Ο’Μπράιεν, που είχε αναπτύξει στενή φιλία με το ζευγάρι, τόνισε ότι η συνέχιση του έργου τους αποτελεί έναν τρόπο να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη τους: «Αυτή η εκδήλωση, κάτι για το οποίο νοιάζονταν τόσο πολύ, το Children’s Institute, είναι ένας τρόπος να φανταστούμε και να νιώσουμε ότι είναι εδώ και συνεχίζουν να προσφέρουν. Ξεκίνησαν κάτι και τους κρατάμε κοντά μας, συμμετέχοντας και συνεχίζοντας το έργο τους, γιατί αυτό ήταν που τους χαρακτήριζε».
Ο Ρομπ Ράινερ, γνωστός για τη σκηνοθεσία ταινιών όπως οι «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και «Στάσου πλάι μου» και η σύζυγός του, φωτογράφος και παραγωγός, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου του 2025. Ο γιος τους, Νικ, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού.
Ο Κόναν Ο’Μπράιεν είχε συναντήσει το ζευγάρι λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, καθώς οι Ρομπ, Μισέλ και Νικ είχαν βρεθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του στις 13 Δεκεμβρίου. Σε συνέντευξή του στο The New Yorker τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε περιγράψει το σοκ που υπέστη όταν έμαθε την είδηση. «Το να αποχαιρετάς κάποιον το βράδυ και να μαθαίνεις την επόμενη ημέρα ότι έχει φύγει… Νομίζω ότι έμεινα σε κατάσταση σοκ για αρκετό καιρό» είχε πει.
Στην ίδια εκδήλωση, τα παιδιά του ζευγαριού, Τζέικ και Ρόμι Ράινερ τίμησαν την παρακαταθήκη των γονιών τους, απονέμοντας στην Τζέιμι Λι Κέρτις, το πρώτο βραβείο Michele & Rob Reiner Champion for Change. Η διάκριση δημιουργήθηκε για να αναγνωρίζει τη μακροχρόνια προσφορά του ζευγαριού στην υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.
Η βραδιά συγκέντρωσε περισσότερους από 600 καλεσμένους και το ποσό-ρεκόρ των 4 εκατομμυρίων δολαρίων για το Children’s Institute. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Τζον Μάγιερ και η Τσέλσι Χάντλερ, η οποία δήλωσε ότι ο Ρομπ και η Μισέλ «έφεραν κοντά τόσους πολλούς ανθρώπους» και θα συνεχίσουν να είναι παρόντες μέσα από το έργο τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Μπέβερλι Χιλς, ο κωμικός δήλωσε: «Είναι τόσο συντριπτικό και εξωπραγματικό ότι ο Ρομπ και η Μισέλ δεν είναι πια μαζί μας. Νομίζω ότι πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα συνειδητοποιώ ότι δεν είναι εδώ. Σε αφήνει με ένα αίσθημα κενού».
Ο Ο’Μπράιεν, που είχε αναπτύξει στενή φιλία με το ζευγάρι, τόνισε ότι η συνέχιση του έργου τους αποτελεί έναν τρόπο να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη τους: «Αυτή η εκδήλωση, κάτι για το οποίο νοιάζονταν τόσο πολύ, το Children’s Institute, είναι ένας τρόπος να φανταστούμε και να νιώσουμε ότι είναι εδώ και συνεχίζουν να προσφέρουν. Ξεκίνησαν κάτι και τους κρατάμε κοντά μας, συμμετέχοντας και συνεχίζοντας το έργο τους, γιατί αυτό ήταν που τους χαρακτήριζε».
Conan O’Brien Says It Hits Him ‘Multiple Times a Week’ that Rob and Michele Reiner Are ‘Not Here’: ‘Leaves You Feeling Very Hollow’ https://t.co/uaU9WTPhlk— People (@people) November 10, 2026
Ο Κόναν Ο’Μπράιεν είχε συναντήσει το ζευγάρι λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, καθώς οι Ρομπ, Μισέλ και Νικ είχαν βρεθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του στις 13 Δεκεμβρίου. Σε συνέντευξή του στο The New Yorker τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε περιγράψει το σοκ που υπέστη όταν έμαθε την είδηση. «Το να αποχαιρετάς κάποιον το βράδυ και να μαθαίνεις την επόμενη ημέρα ότι έχει φύγει… Νομίζω ότι έμεινα σε κατάσταση σοκ για αρκετό καιρό» είχε πει.
Στην ίδια εκδήλωση, τα παιδιά του ζευγαριού, Τζέικ και Ρόμι Ράινερ τίμησαν την παρακαταθήκη των γονιών τους, απονέμοντας στην Τζέιμι Λι Κέρτις, το πρώτο βραβείο Michele & Rob Reiner Champion for Change. Η διάκριση δημιουργήθηκε για να αναγνωρίζει τη μακροχρόνια προσφορά του ζευγαριού στην υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.
Η βραδιά συγκέντρωσε περισσότερους από 600 καλεσμένους και το ποσό-ρεκόρ των 4 εκατομμυρίων δολαρίων για το Children’s Institute. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Τζον Μάγιερ και η Τσέλσι Χάντλερ, η οποία δήλωσε ότι ο Ρομπ και η Μισέλ «έφεραν κοντά τόσους πολλούς ανθρώπους» και θα συνεχίσουν να είναι παρόντες μέσα από το έργο τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα