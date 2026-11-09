Η βοήθεια της Σπέλινγκ στη μάχη του ΜακΝτέρμοτ με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ: Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη πρώην σύζυγο
Η βοήθεια της Σπέλινγκ στη μάχη του ΜακΝτέρμοτ με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ: Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη πρώην σύζυγο
Ο ηθοποιός αναγνώρισε δημόσια τη στήριξη της πρώην γυναίκας του
Τη βοήθεια που του πρόσφερε η πρώην σύζυγός του, Τόρι Σπέλινγκ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, την κοκαΐνη και τα οπιοειδή, αναγνώρισε δημόσια ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη ήταν που τον οδήγησε σε θεραπεία απεξάρτησης.
Ο 59χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει συμπληρώσει τρία χρόνια αποχής από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες, μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε του χωρισμού τους, αλλά και για τη σχέση που διατηρούν σήμερα, έχοντας ως προτεραιότητα τα πέντε παιδιά τους.
«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη πρώην σύζυγο», δήλωσε ο ΜακΝτέρμοτ στο Page Six, αναφερόμενος στην πρωταγωνίστρια της σειράς «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 17 χρόνια.
Ο Καναδός ηθοποιός, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ στον οργανισμό Cure Addiction Now, στο Μπέβερλι Χιλς, συμπλήρωσε τον Ιούνιο του 2026 τρία χρόνια νηφαλιότητας.
Παρά τα δημοσιεύματα που είχαν συνοδεύσει τον χωρισμό τους και τις εντάσεις στη σχέση τους, εκείνος αποκάλυψε ότι οι δυο τους έχουν πλέον αποκαταστήσει την επικοινωνία τους και συνεργάζονται για την ανατροφή των παιδιών τους. Μάλιστα, όπως ανέφερε, συναντιούνται τακτικά για οικογενειακά δείπνα μαζί με τα πέντε παιδιά τους.
Ο ηθοποιός, ο οποίος σήμερα διατηρεί σχέση με την 34χρονη Λίλι Κάλο, συνιδρύτρια γκαλερί, εξήγησε ότι κατάφερε να σταθεροποιήσει την πορεία της απεξάρτησής του όταν αποφάσισε να ακολουθήσει το πρόγραμμα 12 βημάτων του Cure Addiction Now, σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία και ασκήσεις αναπνοής. Όπως ανέφερε, σήμερα εφαρμόζει επίσης μια μορφή διαλογισμού, η οποία τον βοηθά να επανασυνδεθεί με τον εαυτό του και να επεξεργαστεί συναισθήματα που καταπίεζε για πολλά χρόνια.
Μετά τον χωρισμό τους το 2023, ο ΜακΝτέρμοτ είχε μιλήσει στην Daily Mail για τη στήριξη που του πρόσφερε η Τόρι Σπέλινγκ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η σχέση τους. «Όλα όσα έκανε η Τόρι προέρχονταν από την αγάπη της και την επιθυμία της να με δει υγιή και ευτυχισμένο».
«Έβαλε τη δική μου ευημερία πολύ πιο πάνω από τη δική της. Με αγαπούσε τόσο πολύ, που δεν ήθελε πραγματικά να μου πει πόσο την επηρέαζε όλο αυτό, παρότι μπορούσα να το δω στο πρόσωπό της», είχε προσθέσει.
Ο ηθοποιός έχει αναγνωρίσει ότι η εξάρτησή του από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες συνέβαλε καθοριστικά στη διάλυση του γάμου τους. Είχε παραδεχτεί ότι αρχικά κατέφευγε στο αλκοόλ επειδή τον βοηθούσε να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό του. «Το αλκοόλ με έκανε να νιώθω ότι αξίζω. Στην αρχή αισθανόμουν καλύτερα, μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο όπου δεν λειτουργούσε πια. Τελικά, με οδήγησε στην απομόνωση», είχε εξηγήσει.
Ο 59χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει συμπληρώσει τρία χρόνια αποχής από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες, μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε του χωρισμού τους, αλλά και για τη σχέση που διατηρούν σήμερα, έχοντας ως προτεραιότητα τα πέντε παιδιά τους.
«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη πρώην σύζυγο», δήλωσε ο ΜακΝτέρμοτ στο Page Six, αναφερόμενος στην πρωταγωνίστρια της σειράς «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 17 χρόνια.
Ο Καναδός ηθοποιός, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ στον οργανισμό Cure Addiction Now, στο Μπέβερλι Χιλς, συμπλήρωσε τον Ιούνιο του 2026 τρία χρόνια νηφαλιότητας.
Παρά τα δημοσιεύματα που είχαν συνοδεύσει τον χωρισμό τους και τις εντάσεις στη σχέση τους, εκείνος αποκάλυψε ότι οι δυο τους έχουν πλέον αποκαταστήσει την επικοινωνία τους και συνεργάζονται για την ανατροφή των παιδιών τους. Μάλιστα, όπως ανέφερε, συναντιούνται τακτικά για οικογενειακά δείπνα μαζί με τα πέντε παιδιά τους.
Dean McDermott credits ‘best ex-wife’ Tori Spelling with saving his life in addiction battle https://t.co/1K11hNN43l pic.twitter.com/zuWVT17vI3— Page Six (@PageSix) November 9, 2026
«Είχα φτάσει στον πάτο»Μιλώντας για τα χρόνια της εξάρτησής του, ο ΜακΝτέρμοτ περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει να ζει με τον ίδιο τρόπο. «Είσαι 56 ετών και το έκανες ξανά. Πάλι στο ίδιο σημείο κατέληξες. Ο τρόπος σου δεν λειτούργησε», θυμήθηκε ότι έλεγε στον εαυτό του, όταν είχε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της ζωής του.
Ο ηθοποιός, ο οποίος σήμερα διατηρεί σχέση με την 34χρονη Λίλι Κάλο, συνιδρύτρια γκαλερί, εξήγησε ότι κατάφερε να σταθεροποιήσει την πορεία της απεξάρτησής του όταν αποφάσισε να ακολουθήσει το πρόγραμμα 12 βημάτων του Cure Addiction Now, σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία και ασκήσεις αναπνοής. Όπως ανέφερε, σήμερα εφαρμόζει επίσης μια μορφή διαλογισμού, η οποία τον βοηθά να επανασυνδεθεί με τον εαυτό του και να επεξεργαστεί συναισθήματα που καταπίεζε για πολλά χρόνια.
Μετά τον χωρισμό τους το 2023, ο ΜακΝτέρμοτ είχε μιλήσει στην Daily Mail για τη στήριξη που του πρόσφερε η Τόρι Σπέλινγκ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η σχέση τους. «Όλα όσα έκανε η Τόρι προέρχονταν από την αγάπη της και την επιθυμία της να με δει υγιή και ευτυχισμένο».
«Έβαλε τη δική μου ευημερία πάνω από τη δική της»
«Έβαλε τη δική μου ευημερία πολύ πιο πάνω από τη δική της. Με αγαπούσε τόσο πολύ, που δεν ήθελε πραγματικά να μου πει πόσο την επηρέαζε όλο αυτό, παρότι μπορούσα να το δω στο πρόσωπό της», είχε προσθέσει.
Ο ηθοποιός έχει αναγνωρίσει ότι η εξάρτησή του από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες συνέβαλε καθοριστικά στη διάλυση του γάμου τους. Είχε παραδεχτεί ότι αρχικά κατέφευγε στο αλκοόλ επειδή τον βοηθούσε να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό του. «Το αλκοόλ με έκανε να νιώθω ότι αξίζω. Στην αρχή αισθανόμουν καλύτερα, μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο όπου δεν λειτουργούσε πια. Τελικά, με οδήγησε στην απομόνωση», είχε εξηγήσει.
Περιγράφοντας την περίοδο πριν από την απεξάρτησή του, ο ΜακΝτέρμοτ είχε αποκαλύψει ότι κατανάλωνε καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, σε συνδυασμό με συνταγογραφούμενα φάρμακα. «Έπινα κάθε βράδυ ένα πέμπτο του γαλονιού τεκίλα, επτά ημέρες την εβδομάδα», είχε δηλώσει, αναφερόμενος σε ποσότητα περίπου 750 ml. Παράλληλα, όπως είχε παραδεχτεί, έπαιρνε μια χούφτα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
«Έπινα ένα μεγάλο μπουκάλι τεκίλα κάθε βράδυ»
Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι είχε απομονωθεί μέσα στο ίδιο του το σπίτι, παρότι η σύζυγός του και τα παιδιά του βρίσκονταν μόλις λίγα δωμάτια μακριά. Όπως περιέγραψε, βρισκόταν βυθισμένος στην εξάρτησή του, ενώ «μια υπέροχη οικογένεια βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο».
Η συνειδητοποίηση ότι η συμπεριφορά του, ιδιαίτερα όταν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκαλούσε φόβο στη σύζυγο και στα παιδιά του αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή του να αναζητήσει βοήθεια. «Ο θυμός μου και οι καβγάδες μας τούς τρομοκρατούσαν. Αυτό ήταν που μας οδήγησε στη διάλυση και σε όσα συνέβησαν ανάμεσα σε εμένα και την Τόρι. Δεν μπορούσα να συνεχίσω άλλο. Δεν άντεχα πια να ζω έτσι. Είχα κουραστεί από τον θυμό και τις φωνές», είχε προσθέσει.
Ο ΜακΝτέρμοτ παραδέχτηκε ακόμη ότι είχε φτάσει σε σημείο να αισθάνεται απελπισία ακόμη και όταν ξυπνούσε το πρωί. «Ξυπνούσα θυμωμένος επειδή είχα ξυπνήσει. Είχα πέντε, έξι υπέροχα παιδιά στη ζωή μου, αλλά βρισκόμουν σε τόσο σκοτεινή κατάσταση και ένιωθα τόσο απελπισμένος, που δεν μπορούσα να το δω», είχε θυμηθεί.
Τον Ιούνιο του 2026, ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο γιόρτασε τη συμπλήρωση τριών ετών χωρίς χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.
Τα τρία χρόνια χωρίς αλκοόλ και ναρκωτικά
Στο βίντεο αυτοαποκαλέστηκε «Clean Dean», κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά του και την αποχή του από τις ουσίες. «Σήμερα, 26 Ιουνίου, γιορτάζω τρία χρόνια καθαρός και νηφάλιος. Ναι, είναι εφικτό», ανέφερε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια απευθύνθηκε σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, ενθαρρύνοντάς τους να ζητήσουν βοήθεια. «Θέλω να ξέρετε, όσοι υποφέρετε και πονάτε, ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Υπάρχει έξοδος από την κόλαση. Αν μπόρεσα εγώ, μπορείτε κι εσείς», δήλωσε.
«Όλα ξεκινούν όταν απλώνεις το χέρι και ζητάς βοήθεια. Ξέρω ότι στις πιο σκοτεινές σου ημέρες αυτό μοιάζει τόσο δύσκολο όσο το να ανέβεις στο Έβερεστ. Αλλά κάντε το. Ζητήστε βοήθεια. Δεν είναι κακό. Δεν μπορεί κανείς να το περάσει μόνος του, κανένας μας», πρόσθεσε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ευχαρίστησε την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τον στήριξαν στην προσπάθειά του. «Τρία χρόνια! Δεν θα μπορούσα να τα είχα καταφέρει χωρίς την οικογένειά μου, τους φίλους μου, την ομάδα υποστήριξής μου, τον χορηγό μου στο πρόγραμμα απεξάρτησης και το πρόγραμμα των 12 βημάτων», έγραψε.
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