Η βοήθεια της Σπέλινγκ στη μάχη του ΜακΝτέρμοτ με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ: Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη πρώην σύζυγο



«Έπινα ένα μεγάλο μπουκάλι τεκίλα κάθε βράδυ»



Τα τρία χρόνια χωρίς αλκοόλ και ναρκωτικά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dean McDermott (@imdeanmcdermott)

Περιγράφοντας την περίοδο πριν από την απεξάρτησή του, ο ΜακΝτέρμοτ είχε αποκαλύψει ότι κατανάλωνε καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, σε συνδυασμό με συνταγογραφούμενα φάρμακα. «Έπινα κάθε βράδυ ένα πέμπτο του γαλονιού τεκίλα, επτά ημέρες την εβδομάδα», είχε δηλώσει, αναφερόμενος σε ποσότητα περίπου 750 ml. Παράλληλα, όπως είχε παραδεχτεί, έπαιρνε μια χούφτα συνταγογραφούμενα φάρμακα.Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι είχε απομονωθεί μέσα στο ίδιο του το σπίτι, παρότι η σύζυγός του και τα παιδιά του βρίσκονταν μόλις λίγα δωμάτια μακριά. Όπως περιέγραψε, βρισκόταν βυθισμένος στην εξάρτησή του, ενώ «μια υπέροχη οικογένεια βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο».Η συνειδητοποίηση ότι η συμπεριφορά του, ιδιαίτερα όταν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκαλούσε φόβο στη σύζυγο και στα παιδιά του αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή του να αναζητήσει βοήθεια. «Ο θυμός μου και οι καβγάδες μας τούς τρομοκρατούσαν. Αυτό ήταν που μας οδήγησε στη διάλυση και σε όσα συνέβησαν ανάμεσα σε εμένα και την Τόρι. Δεν μπορούσα να συνεχίσω άλλο. Δεν άντεχα πια να ζω έτσι. Είχα κουραστεί από τον θυμό και τις φωνές», είχε προσθέσει.Ο ΜακΝτέρμοτ παραδέχτηκε ακόμη ότι είχε φτάσει σε σημείο να αισθάνεται απελπισία ακόμη και όταν ξυπνούσε το πρωί. «Ξυπνούσα θυμωμένος επειδή είχα ξυπνήσει. Είχα πέντε, έξι υπέροχα παιδιά στη ζωή μου, αλλά βρισκόμουν σε τόσο σκοτεινή κατάσταση και ένιωθα τόσο απελπισμένος, που δεν μπορούσα να το δω», είχε θυμηθεί.Τον Ιούνιο του 2026, ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο γιόρτασε τη συμπλήρωση τριών ετών χωρίς χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.Στο βίντεο αυτοαποκαλέστηκε «Clean Dean», κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά του και την αποχή του από τις ουσίες. «Σήμερα, 26 Ιουνίου, γιορτάζω τρία χρόνια καθαρός και νηφάλιος. Ναι, είναι εφικτό», ανέφερε.Στη συνέχεια απευθύνθηκε σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, ενθαρρύνοντάς τους να ζητήσουν βοήθεια. «Θέλω να ξέρετε, όσοι υποφέρετε και πονάτε, ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Υπάρχει έξοδος από την κόλαση. Αν μπόρεσα εγώ, μπορείτε κι εσείς», δήλωσε.«Όλα ξεκινούν όταν απλώνεις το χέρι και ζητάς βοήθεια. Ξέρω ότι στις πιο σκοτεινές σου ημέρες αυτό μοιάζει τόσο δύσκολο όσο το να ανέβεις στο Έβερεστ. Αλλά κάντε το. Ζητήστε βοήθεια. Δεν είναι κακό. Δεν μπορεί κανείς να το περάσει μόνος του, κανένας μας», πρόσθεσε.Στη λεζάντα της ανάρτησής του ευχαρίστησε την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τον στήριξαν στην προσπάθειά του. «Τρία χρόνια! Δεν θα μπορούσα να τα είχα καταφέρει χωρίς την οικογένειά μου, τους φίλους μου, την ομάδα υποστήριξής μου, τον χορηγό μου στο πρόγραμμα απεξάρτησης και το πρόγραμμα των 12 βημάτων», έγραψε.