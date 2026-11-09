Πιτ Ντέιβιντσον: Απο τότε που έγινα πατέρας βάζω τα κλάματα με οτιδήποτε, ακόμη και με τις διαφημίσεις
Πιτ Ντέιβιντσον: Απο τότε που έγινα πατέρας βάζω τα κλάματα με οτιδήποτε, ακόμη και με τις διαφημίσεις
Ο 32χρονος κωμικός απέκτησε μία κόρη με την πρώην σύντροφό του, Έλσι Χιούιτ, πριν από περίπου έναν χρόνο
Πιο ευαίσθητος από ποτέ νιώθει ο Πιτ Ντέιβιντσον από τότε που έγινε πατέρας. Ο 32χρονος κωμικός που τον Δεκέμβριο του 2025 απέκτησε μία κόρη με την πρώην σύντροφό του, Έλσι Χιούιτ, αποκάλυψε ότι η πατρότητα τον έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον να συγκινείται ακόμη και βλέποντας τηλεοπτικές διαφημίσεις.
Ο Ντέιβιντσον έκανε τις δηλώσεις αυτές, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων εστιατορίου «The Corner Store» στο ξενοδοχειακό συγκρότημα The Cosmopolitan του Λας Βέγκας. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του η απόκτηση της κόρης του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η πατρότητα έχει αναδείξει μια πιο ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα του. «Μπορώ να βάλω τα κλάματα με οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Ακόμη και με τις διαφημίσεις. Τώρα πια οι διαφημίσεις με κάνουν να κλαίω», πρόσθεσε, περιγράφοντας με χιούμορ πόσο έχει αλλάξει η συναισθηματική του αντίδραση σε καθημερινά πράγματα.
Ο Πιτ Ντέιβιντσον μίλησε επίσης με θετικά λόγια για την πρώην σύντροφό του, Έλσι Χιούιτ, έξι μήνες μετά τον χωρισμό τους, αποκαλύπτοντας ότι συνεχίζουν να συνεργάζονται για την ανατροφή της κόρης τους. Μάλιστα, αναφέρθηκε στη στολή που επέλεξαν για τη μικρή Σκότι στο Χάλογουιν, η οποία ήταν εμπνευσμένη από τον Τόνι Σοπράνο, τον κεντρικό χαρακτήρα της τηλεοπτικής σειράς «The Sopranos».
«Η Έλσι κι εγώ θεωρήσαμε και οι δύο ότι ήταν μια εξαιρετική ιδέα», είπε ο κωμικός. Στη συνέχεια, έδωσε τα εύσημα στην πρώην σύντροφό του για την υλοποίηση της ιδέας. «Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσω στην Έλσι, έκανε καταπληκτική δουλειά. Τα έκανε όλα πολύ ωραία», ανέφερε.
Ο Ντέιβιντσον και η 30χρονη Χιούιτ απέκτησαν την κόρη τους τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ τον Μάιο αποφάσισαν να χωρίσουν, έπειτα από σχέση που διήρκεσε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Παρά τον χωρισμό τους, έχουν επιλέξει να διατηρήσουν στενή επαφή, δίνοντας προτεραιότητα στην ανατροφή της κόρης τους.
Σε κοινή τους δήλωση είχαν αναφέρει: «Συνεργαζόμαστε για την ανατροφή της κόρης μας, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ευημερία της, και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, ώστε να της προσφέρουμε την αγάπη και των δύο μας».
Ο Ντέιβιντσον έκανε τις δηλώσεις αυτές, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων εστιατορίου «The Corner Store» στο ξενοδοχειακό συγκρότημα The Cosmopolitan του Λας Βέγκας. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του η απόκτηση της κόρης του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η πατρότητα έχει αναδείξει μια πιο ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα του. «Μπορώ να βάλω τα κλάματα με οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Ακόμη και με τις διαφημίσεις. Τώρα πια οι διαφημίσεις με κάνουν να κλαίω», πρόσθεσε, περιγράφοντας με χιούμορ πόσο έχει αλλάξει η συναισθηματική του αντίδραση σε καθημερινά πράγματα.
Pete Davidson gives rare co-parenting update with ex Elsie Hewitt 6 months after split https://t.co/FqhsCy4a4d pic.twitter.com/IeTycDncyw— Page Six (@PageSix) November 9, 2026
«Η Έλσι κι εγώ θεωρήσαμε και οι δύο ότι ήταν μια εξαιρετική ιδέα», είπε ο κωμικός. Στη συνέχεια, έδωσε τα εύσημα στην πρώην σύντροφό του για την υλοποίηση της ιδέας. «Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσω στην Έλσι, έκανε καταπληκτική δουλειά. Τα έκανε όλα πολύ ωραία», ανέφερε.
Ο Ντέιβιντσον και η 30χρονη Χιούιτ απέκτησαν την κόρη τους τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ τον Μάιο αποφάσισαν να χωρίσουν, έπειτα από σχέση που διήρκεσε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Παρά τον χωρισμό τους, έχουν επιλέξει να διατηρήσουν στενή επαφή, δίνοντας προτεραιότητα στην ανατροφή της κόρης τους.
Σε κοινή τους δήλωση είχαν αναφέρει: «Συνεργαζόμαστε για την ανατροφή της κόρης μας, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ευημερία της, και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, ώστε να της προσφέρουμε την αγάπη και των δύο μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα