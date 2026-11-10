Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Χρυσοχοΐδης: Χρόνια κάποιοι εμφανίζονται ως Ηρακλειδείς των εθνικών συμφερόντων χωρίς να έχουν κάνει τίποτα εκτός από το να φωνασκούν
Χρυσοχοΐδης: Χρόνια κάποιοι εμφανίζονται ως Ηρακλειδείς των εθνικών συμφερόντων χωρίς να έχουν κάνει τίποτα εκτός από το να φωνασκούν
«Ακούω κάποιους από την αντιπολίτευση με φωνές εκτός πραγματικότητας και νομίζω ότι ακούω τον Κασιδιάρη» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι σε εθνικά θέματα όπως το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου άσκησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πρωί της Τρίτης λέγοντας χαρακτηριστικά «άκουγα χθες κάποιους από την αντιπολίτευση και νόμιζα ότι άκουγα τον Κασιδιάρη. Φωνές που μοιάζουν να υπερβαίνουν την πραγματικότητα. Όσο και αν φωνάζουν όσο και αν διαμαρτύρονται δημόσια με τρόπο που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, δεν τους κάνει καλό».
«Αποφασίσαμε να συνδέσουμε την Ελλάδα με την Κύπρο και αυτό θα το κάνουμε, τα υπόλοιπα όλα που ακούγονται περί παραχωρήσεων... Θα μπορούσε να είναι κάτι κρυφό όταν υπάρχει μια χώρα απέναντι που ισχυρίζεται ότι είναι όλα δικά της και ότι θα μας έδινε άδεια, και αυτό θα ήταν κρυφό; Γιίνεται μια συζήτηση για να γίνεται ενώ υπάρχουν άλλα ζητήματα που θα μπορούσε μιλήσει η αντιπολίτευση» συνέχισε μιλώντας στο MEGA .
Ερωτηθείς στη συνέχεια για τις αντιδράσεις του Αντώνη Σαμαρά και τις θέσεις του Κώστα Καραμανλή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «από το να προσέξουμε, μέχρι αυτό να είναι απεμπόλιση δικαιωμάτων απέχει πολύ. Πού τα βρήκαν όλα; Ας μας πουν πού κρύβεται αυτό; Δεν είναι σημερινό αυτό. Χρόνια κάποιοι διαρκώς εμφανίζονται ως Ηρακλειδείς των Εθνικών συμφερόντων χωρίς να έχουν κάνει απολύτως τίποτα εκτός από το να φωνασκούν. Αυτό είναι πατριωτισμός και πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας; Πολιτική είναι ο φράχτης στον Έβρο που φτιάξαμε. Πολιτική είναι τα πολεμικά αεροσκάφη τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Και η πολιτική στο τέλος αυτή φαίνεται».
Παράλληλα χαρακτήρισε «λάθος» το ερώτημα «γιατί τώρα;» οι επιχειρήσεις του ελληνικού FBI για υποθέσεις όπως αυτή της Pizza Fan και του Χωριάτικου. Όπως είπε στο MEGA «το ελληνικό FBI από τη μέρα που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια, έχει συλλάβει πάνω από 2000 υπόπτους και κατηγορουμένους, έχουν προφυλακιστεί οι 800, έχουν εξαρθρωθεί κάτι λιγότερο από 200 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν αποδοθεί στο δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ».
«Μια μεγάλη υπόθεση για να δεθεί σωστά και να υπάρχει μια σωστή δικογραφία χρειάζονται τεράστιες έρευνες οικονομική και αστυνομική διείσδυση, επισυνδέσεις, διεθνής συνδρομή» εξήγησε στο MEGA o κ. Χρυσοχοΐδης.
Όπως τόνισε «οι έρευνες συνεχίζονται για κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Δεν είναι απλώς φορολογικές απάτες με την έννοια του διοικητικού δικαίου αλλά εγκληματικά δίκτυα που κάνουν απάτες και είναι αδίκημα».
Διεμήνυσε, επίσης, ότι «οι επίορκοι, οι διεφθαρμένοι και όπου υπάρχει διαφθορά είναι δουλειά των υπηρεσιών να τους αποκαλύπτουν και να τους οδηγούν στη δικαιοσύνη» επικαλούμενος το παράδειγμα «όταν πριν 7-8 μήνες στη Μύκονο υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση και 4 αστυνομικοί είναι προφυλακισμένοι».
Παράλληλα συμπλήρωσε ότι «έρχονται με φόρα οι απάτες στο διαδίκτυο και εκεί πρέπει να θωρακιστούμε περαιτέρω. Έχουμε συστήσει μια αρχή με σημείο αναφοράς το ελληνικό FBI, συμμετέχουν όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες, είμαστε στην αρχή ακόμα, πρέπει να τρέξουμε γιατί το έγκλημα είναι πιο μπροστά. Οποιαδήποτε υπόνοια για κάτι εγκληματικό πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρχές».
«Αποφασίσαμε να συνδέσουμε την Ελλάδα με την Κύπρο και αυτό θα το κάνουμε, τα υπόλοιπα όλα που ακούγονται περί παραχωρήσεων... Θα μπορούσε να είναι κάτι κρυφό όταν υπάρχει μια χώρα απέναντι που ισχυρίζεται ότι είναι όλα δικά της και ότι θα μας έδινε άδεια, και αυτό θα ήταν κρυφό; Γιίνεται μια συζήτηση για να γίνεται ενώ υπάρχουν άλλα ζητήματα που θα μπορούσε μιλήσει η αντιπολίτευση» συνέχισε μιλώντας στο MEGA .
Ερωτηθείς στη συνέχεια για τις αντιδράσεις του Αντώνη Σαμαρά και τις θέσεις του Κώστα Καραμανλή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «από το να προσέξουμε, μέχρι αυτό να είναι απεμπόλιση δικαιωμάτων απέχει πολύ. Πού τα βρήκαν όλα; Ας μας πουν πού κρύβεται αυτό; Δεν είναι σημερινό αυτό. Χρόνια κάποιοι διαρκώς εμφανίζονται ως Ηρακλειδείς των Εθνικών συμφερόντων χωρίς να έχουν κάνει απολύτως τίποτα εκτός από το να φωνασκούν. Αυτό είναι πατριωτισμός και πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας; Πολιτική είναι ο φράχτης στον Έβρο που φτιάξαμε. Πολιτική είναι τα πολεμικά αεροσκάφη τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Και η πολιτική στο τέλος αυτή φαίνεται».
Παράλληλα χαρακτήρισε «λάθος» το ερώτημα «γιατί τώρα;» οι επιχειρήσεις του ελληνικού FBI για υποθέσεις όπως αυτή της Pizza Fan και του Χωριάτικου. Όπως είπε στο MEGA «το ελληνικό FBI από τη μέρα που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια, έχει συλλάβει πάνω από 2000 υπόπτους και κατηγορουμένους, έχουν προφυλακιστεί οι 800, έχουν εξαρθρωθεί κάτι λιγότερο από 200 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν αποδοθεί στο δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ».
«Μια μεγάλη υπόθεση για να δεθεί σωστά και να υπάρχει μια σωστή δικογραφία χρειάζονται τεράστιες έρευνες οικονομική και αστυνομική διείσδυση, επισυνδέσεις, διεθνής συνδρομή» εξήγησε στο MEGA o κ. Χρυσοχοΐδης.
Όπως τόνισε «οι έρευνες συνεχίζονται για κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Δεν είναι απλώς φορολογικές απάτες με την έννοια του διοικητικού δικαίου αλλά εγκληματικά δίκτυα που κάνουν απάτες και είναι αδίκημα».
Διεμήνυσε, επίσης, ότι «οι επίορκοι, οι διεφθαρμένοι και όπου υπάρχει διαφθορά είναι δουλειά των υπηρεσιών να τους αποκαλύπτουν και να τους οδηγούν στη δικαιοσύνη» επικαλούμενος το παράδειγμα «όταν πριν 7-8 μήνες στη Μύκονο υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση και 4 αστυνομικοί είναι προφυλακισμένοι».
Παράλληλα συμπλήρωσε ότι «έρχονται με φόρα οι απάτες στο διαδίκτυο και εκεί πρέπει να θωρακιστούμε περαιτέρω. Έχουμε συστήσει μια αρχή με σημείο αναφοράς το ελληνικό FBI, συμμετέχουν όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες, είμαστε στην αρχή ακόμα, πρέπει να τρέξουμε γιατί το έγκλημα είναι πιο μπροστά. Οποιαδήποτε υπόνοια για κάτι εγκληματικό πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρχές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα