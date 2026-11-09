Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
GALA
Light Άννα Θεοδωρίδη Γενέθλια Γιος Χάλογουιν

Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν

Η σύζυγος του ράπερ δημοσίευσε φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες του στολισμού

Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα πάρτι που θύμιζε Χάλογουιν οργάνωσαν ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους. Η σύζυγος του ράπερ δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας λεπετομέρειες του στολισμού.

Όπως φαίνεται στα σχετικά στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, εκείνη φόρεσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα που παρέπεμπε στη Μορτίσια από την Οικογένεια Άνταμς, ενώ ο ράπερ επέλεξε ένα κοστούμι στο ίδιο χρώμα. Στον στολισμό, αλλά και στην τούρτα, κυριαρχούσε επίσης το μαύρο, μαζί με το πορτοκαλί και το λευκό. Παράλληλα, ξεχώριζαν στοιχεία, όπως φαντάσματα, αράχνες και κολοκύθες. «Το πρώτο spooky πάρτι γενεθλίων του μωρού μας», σχολίασε η Άννα Θεοδωρίδη στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε φωτογραφίες


Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν

Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν

Κλείσιμο
Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης