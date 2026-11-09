Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
Light και Άννα Θεοδωρίδη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους που θύμισε Χάλογουιν
Η σύζυγος του ράπερ δημοσίευσε φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες του στολισμού
Ένα πάρτι που θύμιζε Χάλογουιν οργάνωσαν ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους. Η σύζυγος του ράπερ δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας λεπετομέρειες του στολισμού.
Όπως φαίνεται στα σχετικά στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, εκείνη φόρεσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα που παρέπεμπε στη Μορτίσια από την Οικογένεια Άνταμς, ενώ ο ράπερ επέλεξε ένα κοστούμι στο ίδιο χρώμα. Στον στολισμό, αλλά και στην τούρτα, κυριαρχούσε επίσης το μαύρο, μαζί με το πορτοκαλί και το λευκό. Παράλληλα, ξεχώριζαν στοιχεία, όπως φαντάσματα, αράχνες και κολοκύθες. «Το πρώτο spooky πάρτι γενεθλίων του μωρού μας», σχολίασε η Άννα Θεοδωρίδη στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
Όπως φαίνεται στα σχετικά στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, εκείνη φόρεσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα που παρέπεμπε στη Μορτίσια από την Οικογένεια Άνταμς, ενώ ο ράπερ επέλεξε ένα κοστούμι στο ίδιο χρώμα. Στον στολισμό, αλλά και στην τούρτα, κυριαρχούσε επίσης το μαύρο, μαζί με το πορτοκαλί και το λευκό. Παράλληλα, ξεχώριζαν στοιχεία, όπως φαντάσματα, αράχνες και κολοκύθες. «Το πρώτο spooky πάρτι γενεθλίων του μωρού μας», σχολίασε η Άννα Θεοδωρίδη στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
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