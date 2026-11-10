Κάτω από τα 90 δολάρια υποχώρησε το Brent για πρώτη φορά από τον Αύγουστο

Η πορεία των τιμών του του πετρελαίου παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την έκβαση των διπλωματικών προσπαθειών για το Ιράν και τις ενεργειακές ροές από την περιοχή