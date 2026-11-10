Κάτω από τα 90 δολάρια υποχώρησε το Brent για πρώτη φορά από τον Αύγουστο
Κάτω από τα 90 δολάρια υποχώρησε το Brent για πρώτη φορά από τον Αύγουστο
Η πορεία των τιμών του του πετρελαίου παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την έκβαση των διπλωματικών προσπαθειών για το Ιράν και τις ενεργειακές ροές από την περιοχή
Πτωτικά κινούνται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί την Τρίτη το μεσημέρι ακόμα και κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Αυγούστου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν έως τα 89,70 δολάρια το βαρέλι, πριν ανακάμψουν στο επίπεδο των 90-91 δολαρίων, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματευόταν κάτω από τα 85 δολάρια, καταγράφοντας πτώση άνω του 2%.
Οι αγορές αποτιμούν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επίλυσης της κρίσης, κάνοντας λόγο για «δυναμική προς τον τερματισμό» της σύγκρουσης, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.
Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την προθεσμία της 11ης Δεκεμβρίου για την αποτροπή νέου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο.
Παράλληλα, δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να αποτελούν στόχους επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ συνεχίζονται και οι συγκρούσεις που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.
Η παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή διατηρεί τους κινδύνους για την ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.
Οι εκθέσεις αναμένεται να προσφέρουν νεότερα στοιχεία για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές επηρεάζονται έντονα τόσο από τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας όσο και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν έως τα 89,70 δολάρια το βαρέλι, πριν ανακάμψουν στο επίπεδο των 90-91 δολαρίων, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματευόταν κάτω από τα 85 δολάρια, καταγράφοντας πτώση άνω του 2%.
Οι αγορές αποτιμούν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επίλυσης της κρίσης, κάνοντας λόγο για «δυναμική προς τον τερματισμό» της σύγκρουσης, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.
Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την προθεσμία της 11ης Δεκεμβρίου για την αποτροπή νέου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο.
Παραμένουν οι κίνδυνοιΠαρά τις ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιχείρησε να μετριάσει τις προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
Παράλληλα, δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να αποτελούν στόχους επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ συνεχίζονται και οι συγκρούσεις που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.
Η παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή διατηρεί τους κινδύνους για την ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.
Οι εκθέσεις για την αγορά πετρελαίουΠέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές αναμένουν τις μηνιαίες εκθέσεις για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τον ΟΠΕΚ και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).
Οι εκθέσεις αναμένεται να προσφέρουν νεότερα στοιχεία για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές επηρεάζονται έντονα τόσο από τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας όσο και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
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