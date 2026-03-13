Κόναν Ο' Μπράιεν για το επερχόμενο αφιέρωμα των Όσκαρ στον Ρομπ Ράινερ: Θα είναι πολύ δυνατό
Ο εκλιπών σκηνοθέτης θα τιμηθεί στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων
Στην τελετή των 98ων Βραβείων Όσκαρ, θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στον Ρομπ Ράινερ, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ. Ο Κόναν Ο' Μπράιεν δήλωσε ότι το αφιέρωμα θα είναι «πολύ δυνατό» και πως θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της φετινής τελετής.
Ο παρουσιαστής βρέθηκε στο Dolby Theatre την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο red carpet rollout και μίλησε στο Extra για το αφιέρωμα, χαρακτηρίζοντάς το δύσκολο να περιγραφεί: «Θα είναι ένα πολύ δυνατό μέρος της εκπομπής».
Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη 11 Μαρτίου, οι παραγωγοί των Όσκαρ, Raj Kapoor και Katy Mullan, ανέφεραν ότι το κομμάτι «in memoriam» θα είναι φέτος μεγαλύτερο από προηγούμενες χρονιές, προκειμένου να τιμηθούν οι προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο. «Ελπίζουμε ότι θα είναι ένα αφιέρωμα που θα συγκινήσει και θα αποδώσει δικαιοσύνη στους εκπληκτικούς ανθρώπους που χάσαμε φέτος», τόνισε η Mullan.
Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, μία μέρα μετά την παρουσία τους στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Ο' Μπράιεν. Ο γιος τους, Νικ, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και κατηγορείται για τη δολοφονία τους. Ο 32χρονος έχει δηλώσει αθώος και παραμένει προφυλακισμένος χωρίς εγγύηση, με επόμενη δικάσιμο στις 29 Απριλίου. Σε περίπτωση καταδίκης, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ισόβια χωρίς αναστολή ή θανατική ποινή.
