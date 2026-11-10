Βίκυ Κουλιανού για Ελευθερία Σιφναίου: Είχαμε περπατήσει μαζί, ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι μέσα και έξω
Βίκυ Κουλιανού για Ελευθερία Σιφναίου: Είχαμε περπατήσει μαζί, ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι μέσα και έξω
Λυπάμαι πάρα πολύ, τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της, δήλωσε το μοντέλο
Τη συνεργασία της με την Ελευθερία Σιφναίου θυμήθηκε η Βίκυ Κουλιανού, περιγράφοντάς την ως ένα πανέμορφο κορίτσι, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
Το πρώην μοντέλο που έφυγε από τη ζωή, τη δεκαετία του 2000 είχε χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο, με τη Βίκυ Κουλιανού να αναφέρει πως όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με τη μόδα γνώριζαν την Ελευθερία Σιφναίου. Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το μοντέλο μίλησε για την εσωτερική και εξωτερική ομορφιά της Ελευθερίας Σιφναίου, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατό της.
Όπως είπε: «Είχαμε περπατήσει μαζί, όλοι μας γνωρίζαμε την Ελευθερία Σιφναίου, ήταν ένα υπέροχο, πανέμορφο κορίτσι έσω έξω. Λυπάμαι πάρα πολύ, τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της, στους φίλους της και στους αγαπημένους της ανθρώπους».
Δείτε το βίντεο
Η είδηση του θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου έγινε γνωστή την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μία στενή φίλη της να την αποχαιρετά δημοσίως μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook.
Η Ελευθερία Σιφναίου είχε διαγράψει τη δική της διαδρομή στον χώρο του μόντελινγκ, με σημαντικό σταθμό στην καριέρα της την ανάδειξή της ως «Europe Face of the Year» το 2002. Αργότερα, αποφάσισε να αφήσει πίσω της τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις και να στραφεί στην κεραμική, μια μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας που αγαπούσε ιδιαίτερα.
Το πρώην μοντέλο που έφυγε από τη ζωή, τη δεκαετία του 2000 είχε χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο, με τη Βίκυ Κουλιανού να αναφέρει πως όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με τη μόδα γνώριζαν την Ελευθερία Σιφναίου. Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το μοντέλο μίλησε για την εσωτερική και εξωτερική ομορφιά της Ελευθερίας Σιφναίου, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατό της.
Όπως είπε: «Είχαμε περπατήσει μαζί, όλοι μας γνωρίζαμε την Ελευθερία Σιφναίου, ήταν ένα υπέροχο, πανέμορφο κορίτσι έσω έξω. Λυπάμαι πάρα πολύ, τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της, στους φίλους της και στους αγαπημένους της ανθρώπους».
Δείτε το βίντεο
Η είδηση του θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου έγινε γνωστή την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μία στενή φίλη της να την αποχαιρετά δημοσίως μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook.
Η Ελευθερία Σιφναίου είχε διαγράψει τη δική της διαδρομή στον χώρο του μόντελινγκ, με σημαντικό σταθμό στην καριέρα της την ανάδειξή της ως «Europe Face of the Year» το 2002. Αργότερα, αποφάσισε να αφήσει πίσω της τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις και να στραφεί στην κεραμική, μια μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας που αγαπούσε ιδιαίτερα.
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