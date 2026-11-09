Ο Ντάστιν Χόφμαν θυμήθηκε τη σχέση του με παντρεμένη και τη στιγμή που ο απατημένος σύζυγος τον σημάδεψε με όπλο
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Ντάστιν Χόφμαν Ερωτική ζωή

Ο Ντάστιν Χόφμαν θυμήθηκε τη σχέση του με παντρεμένη και τη στιγμή που ο απατημένος σύζυγος τον σημάδεψε με όπλο

Εκείνη τη στιγμή είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα για να μη σε σκοτώσουν, ανέφερε ο 80χρονος ηθοποιός

Ο Ντάστιν Χόφμαν θυμήθηκε τη σχέση του με παντρεμένη και τη στιγμή που ο απατημένος σύζυγος τον σημάδεψε με όπλο
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Μια επικίνδυνη εμπειρία από τα νεανικά του χρόνια, όταν ένας άντρας τον απείλησε με όπλο επειδή διατηρούσε σχέση με τη σύζυγό του, περιέγραψε ο Ντάστιν Χόφμαν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί την παντρεμένη ερωμένη του στο σπίτι της, πιστεύοντας πως ο σύζυγός της κοιμόταν, όταν εκείνος εμφανίστηκε ξαφνικά κρατώντας ένα όπλο. Εκείνη τη στιγμή πίστεψε ότι θα έχανε τη ζωή του.

Ο Χόφμαν, ο οποίος προωθεί τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Look at Me», ήταν καλεσμένος στο podcast «Conan O’Brien Needs a Friend». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ρώτησε τον παρουσιαστή Κόναν Ο'Μπράιεν εάν του είχε συμβεί ποτέ να τον σημαδέψουν με όπλο.

Όταν εκείνος απάντησε αρνητικά, ο Χόφμαν άρχισε να αφηγείται ένα περιστατικό από το παρελθόν του. «Είχα σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα. Εκείνη πίστευε ότι, μόλις ο άντρας της αποκοιμιόταν, θα συνέχιζε να κοιμάται. Με είχε προσκαλέσει, λοιπόν, να πάω στο σπίτι τους αφού εκείνος θα είχε πέσει για ύπνο», θυμήθηκε.

Όπως είπε, οι δυο τους περνούσαν ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές, όταν ο σύζυγος της γυναίκας μπήκε ξαφνικά στο δωμάτιο κρατώντας όπλο. «Περνούσαμε πολύ καλά, όταν εκείνος μπήκε μέσα με ένα όπλο», είπε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι ο άντρας τον σημάδεψε και του ζήτησε να φύγει αμέσως από το σπίτι.

Στη συνέχεια περιέγραψε όσα σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να πυροβοληθεί. «Όταν κάποιος σε σημαδεύει με όπλο, πρώτα απ' όλα η κάννη φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από όσο είναι στην πραγματικότητα. Συνειδητοποιείς ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πατήσει τη σκανδάλη», ανέφερε.

«Έχει το δάχτυλό του στη σκανδάλη και σκέφτεσαι ότι μπορεί να πυροβολήσει οποιαδήποτε στιγμή. Καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν, ότι θα πεθάνεις. Εκείνη τη στιγμή είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα για να μη σε σκοτώσουν», πρόσθεσε.


Οι δύο γάμοι και τα έξι παιδιά

Η προσωπική ζωή του Ντάστιν Χόφμαν πήρε διαφορετική τροπή, όταν παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Αν Μπερν, το 1969. Ο γάμος τους διήρκεσε μέχρι το 1980 και απέκτησαν μία κόρη, την Τζένα, η οποία είναι σήμερα 55 ετών. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο ηθοποιός υιοθέτησε επίσης την κόρη της Μπερν από προηγούμενη σχέση, την Καρίνα.

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Μετά τον χωρισμό του, παντρεύτηκε το 1980 τη Λίζα Γκότσεγκεν Χόφμαν, με την οποία παραμένει μαζί μέχρι σήμερα. Οι δυο τους γνωρίζονταν για πολλά χρόνια, καθώς οι οικογένειές τους διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ενώ ο ηθοποιός είναι 17 χρόνια μεγαλύτερος από τη σύζυγό του. Από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Τζέικ, τη Ρεμπέκα, τον Μάξγουελ και την Άλι.
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