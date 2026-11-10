Γιάννης Γιοκαρίνης για την εξάρτηση από το αλκοόλ: Το παλεύω 18 χρόνια, κοντεύω τώρα στον ενάμιση χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί
Γιάννης Γιοκαρίνης για την εξάρτηση από το αλκοόλ: Το παλεύω 18 χρόνια, κοντεύω τώρα στον ενάμιση χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί
Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι, παραδέχτηκε ο τραγουδιστής
Τη μάχη με την εξάρτησή του από το αλκοόλ, την οποία αντιμετωπίζει εδώ και 18 χρόνια, περιέγραψε ο Γιάννης Γιοκαρίνης, αποκαλύπτοντας πως έχει συμπληρώσει σχεδόν ενάμιση που είναι όπως είπε «καθαρός».
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά για τη σχέση του με το αλκοόλ και την προσπάθειά του να το κόψει.
Ο Γιάννης Γιοκαρίνης παραδέχτηκε, πως πολλές φορές λόγω του εθισμού συμπεριφέρθηκε με τρόπο που δεν ταίριαζε στον χαρακτήρα του, ενώ πρόσθεσε πως η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον βοήθησε να απομακρυνθεί από το αλκοόλ: «Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι. Το παλεύω 18 χρόνια, κοντεύω τώρα στον 1,5 χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί. Η σύζυγός μου είναι εκείνη που βοήθησε να ξεκολλήσω»,
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας πως τους ένωναν συζητήσεις που έκαναν για τα «σκοτάδια» τους, όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δολοφονήθηκε ο Γιώργος, δυστυχώς, αυτά δεν είναι ιατρεία, είναι σφαγεία. Γνωρίζω και για τα σκοτάδια και την εξάρτησή του. Βεβαίως και είχαμε μιλήσει γι' αυτά. Αυτό που ξέρω καλά πλέον, είναι ότι τελευταία ήθελε να ξεφύγει, να ξεκολλήσει από αυτά τα σκοτάδια, γιατί και εγώ είμαι ένα άνθρωπος εξαρτημένος από το αλκοόλ και γνωρίζω πολύ καλά και εκείνος γνώριζε την εξάρτησή μου και κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους, ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει και δυστυχώς ξέφυγε από αυτό τον μπαρουτόκοσμο. Τελευταία είχε μανουριάσει με την οικογένειά του. Η εξάρτηση φταίει και γι' αυτό, όχι η οικογένειά του, για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει».
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά για τη σχέση του με το αλκοόλ και την προσπάθειά του να το κόψει.
Ο Γιάννης Γιοκαρίνης παραδέχτηκε, πως πολλές φορές λόγω του εθισμού συμπεριφέρθηκε με τρόπο που δεν ταίριαζε στον χαρακτήρα του, ενώ πρόσθεσε πως η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον βοήθησε να απομακρυνθεί από το αλκοόλ: «Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι. Το παλεύω 18 χρόνια, κοντεύω τώρα στον 1,5 χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί. Η σύζυγός μου είναι εκείνη που βοήθησε να ξεκολλήσω»,
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας πως τους ένωναν συζητήσεις που έκαναν για τα «σκοτάδια» τους, όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δολοφονήθηκε ο Γιώργος, δυστυχώς, αυτά δεν είναι ιατρεία, είναι σφαγεία. Γνωρίζω και για τα σκοτάδια και την εξάρτησή του. Βεβαίως και είχαμε μιλήσει γι' αυτά. Αυτό που ξέρω καλά πλέον, είναι ότι τελευταία ήθελε να ξεφύγει, να ξεκολλήσει από αυτά τα σκοτάδια, γιατί και εγώ είμαι ένα άνθρωπος εξαρτημένος από το αλκοόλ και γνωρίζω πολύ καλά και εκείνος γνώριζε την εξάρτησή μου και κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους, ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει και δυστυχώς ξέφυγε από αυτό τον μπαρουτόκοσμο. Τελευταία είχε μανουριάσει με την οικογένειά του. Η εξάρτηση φταίει και γι' αυτό, όχι η οικογένειά του, για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει».
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