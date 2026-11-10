Γιάννης Γιοκαρίνης για την εξάρτηση από το αλκοόλ: Το παλεύω 18 χρόνια, κοντεύω τώρα στον ενάμιση χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί

Γιάννης Γιοκαρίνης παραδέχτηκε, πως πολλές φορές λόγω του εθισμού συμπεριφέρθηκε με τρόπο που δεν ταίριαζε στον χαρακτήρα του, ενώ πρόσθεσε πως η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον βοήθησε να απομακρυνθεί από το αλκοόλ: «Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι. Το παλεύω 18 χρόνια, κοντεύω τώρα στον 1,5 χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί. Η σύζυγός μου είναι εκείνη που βοήθησε να ξεκολλήσω»,

πως τους ένωναν συζητήσεις που έκαναν για τα «

» τους, όπως είπε χαρακτηριστικά

«

».

Νωρίτερα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνονταςσκοτάδιαΔολοφονήθηκε ο Γιώργος, δυστυχώς, αυτά δεν είναι ιατρεία, είναι σφαγεία. Γνωρίζω και για τα σκοτάδια και την εξάρτησή του. Βεβαίως και είχαμε μιλήσει γι' αυτά. Αυτό που ξέρω καλά πλέον, είναι ότι τελευταία ήθελε να ξεφύγει, να ξεκολλήσει από αυτά τα σκοτάδια, γιατί και εγώ είμαι ένα άνθρωπος εξαρτημένος από το αλκοόλ και γνωρίζω πολύ καλά και εκείνος γνώριζε την εξάρτησή μου και κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους, ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει και δυστυχώς ξέφυγε από αυτό τον μπαρουτόκοσμο. Τελευταία είχε μανουριάσει με την οικογένειά του. Η εξάρτηση φταίει και γι' αυτό, όχι η οικογένειά του, για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει