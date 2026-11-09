Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Δαχτυλίδη: Ένας διακριτικός αλλά ουσιαστικός εργάτης της υποκριτικής
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Δαχτυλίδη: Ένας διακριτικός αλλά ουσιαστικός εργάτης της υποκριτικής
Άφησε το δικό του αποτύπωμα σε χαρακτηριστικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου, αναφέρεται στην ανάρτηση με την οποία η εταιρεία παραγωγής τίμησε στη μνήμη του αείμνηστου ηθοποιού
Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε τον Χρήστο Δαχτυλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.
Η εταιρεία παραγωγής αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία του ηθοποιού στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή του σε 12 ταινίες της, μεταξύ των οποίων οι «Κοινωνία Ώρα Μηδέν», «Κοντσέρτο για Πολυβόλα» και «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα». Πλάνα από αυτές παρουσιάστηκαν σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.
Στην ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ χαρακτήρισε τον Χρήστο Δαχτυλίδη «διακριτικό αλλά ουσιαστικό εργάτη της υποκριτικής», επισημαίνοντας ότι αφιέρωσε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην τέχνη του. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σπουδές του κοντά στον Κάρολο Κουν και στις συνεργασίες του με σημαντικούς δημιουργούς και θεατρικούς θιάσους.
Αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό Χρήστο Δαχτυλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Ένας διακριτικός αλλά ουσιαστικός εργάτης της υποκριτικής, με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες προσφοράς στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μαθητής του Καρόλου Κουν, συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και θιάσους, υπηρετώντας με συνέπεια και ήθος την τέχνη του».
Στη συνέχεια, γίνεται μία αναφορά στις ταινίες της εταιρείας παραγωγής στις οποίες είχε συμμετάσχει ο αείμνηστος ηθοποιός: «Στη Φίνος Φιλμ τον συναντήσαμε σε 12 ταινίες, από την “Κοινωνία Ώρα Μηδέν” και το “Κοντσέρτο για Πολυβόλα” μέχρι το “Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα” και το “Θέμα Συνειδήσεως”, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε χαρακτηριστικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι Χρήστο Δαχτυλίδη».
Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Η εταιρεία παραγωγής αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία του ηθοποιού στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή του σε 12 ταινίες της, μεταξύ των οποίων οι «Κοινωνία Ώρα Μηδέν», «Κοντσέρτο για Πολυβόλα» και «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα». Πλάνα από αυτές παρουσιάστηκαν σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.
Στην ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ χαρακτήρισε τον Χρήστο Δαχτυλίδη «διακριτικό αλλά ουσιαστικό εργάτη της υποκριτικής», επισημαίνοντας ότι αφιέρωσε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην τέχνη του. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σπουδές του κοντά στον Κάρολο Κουν και στις συνεργασίες του με σημαντικούς δημιουργούς και θεατρικούς θιάσους.
Αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό Χρήστο Δαχτυλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Ένας διακριτικός αλλά ουσιαστικός εργάτης της υποκριτικής, με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες προσφοράς στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μαθητής του Καρόλου Κουν, συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και θιάσους, υπηρετώντας με συνέπεια και ήθος την τέχνη του».
Στη συνέχεια, γίνεται μία αναφορά στις ταινίες της εταιρείας παραγωγής στις οποίες είχε συμμετάσχει ο αείμνηστος ηθοποιός: «Στη Φίνος Φιλμ τον συναντήσαμε σε 12 ταινίες, από την “Κοινωνία Ώρα Μηδέν” και το “Κοντσέρτο για Πολυβόλα” μέχρι το “Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα” και το “Θέμα Συνειδήσεως”, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε χαρακτηριστικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι Χρήστο Δαχτυλίδη».
Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
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