Η Τζέιμι Λι Κέρτις είναι στο πλευρό των παιδιών του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ μετά τον θάνατό τους: Είμαστε οικογένεια, λέει
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Η Τζέιμι Λι Κέρτις είναι στο πλευρό των παιδιών του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ μετά τον θάνατό τους: Είμαστε οικογένεια, λέει

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι στηρίζει τον Τζέικ και τη Ρόμι Ράινερ, οι οποίοι έχασαν τους γονείς τους τον Δεκέμβριο του 2025

Η Τζέιμι Λι Κέρτις είναι στο πλευρό των παιδιών του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ μετά τον θάνατό τους: Είμαστε οικογένεια, λέει
Ιωάννα Μαρίνου
Στο πλευρό των παιδιών του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ βρίσκεται η Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια εδώ και δεκαετίες.

Η ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Extra, ότι εξακολουθεί να στηρίζει τον 35χρονο Τζέικ και την 28χρονη Ρόμι τους μήνες μετά τον θάνατο των γονιών τους, στις 15 Δεκεμβρίου του 2025.

«Είμαστε οικογένεια. Κάτι τέτοιο φέρνει τους ανθρώπους πολύ πιο κοντά» δήλωσε η 67χρονη ηθοποιός. Περιγράφοντας, μάλιστα, μια πρόσφατη στιγμή με τον Τζέικ, ανέφερε: «Ο Τζέικ κι εγώ καθόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλο, ώμο με ώμο, σε μια συνέντευξη και μόνο που τον ένιωθα εκεί δίπλα μου ήταν συγκινητικό, πόσο μάλλον όταν μιλούσε για τους γονείς του και την υπέροχη σχέση τους».

Η Κέρτις εξήγησε ότι η οικογένεια εξακολουθεί να διαχειρίζεται από κοινού την απώλεια: «Δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη κάποια μεγάλη δημόσια επιμνημόσυνη εκδήλωση και έτσι όλοι μας πενθούμε».

Στα 78α Βραβεία Emmy, στις 14 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός είχε αποτίσει φόρο τιμής στον Ρομπ Ράινερ κατά τη διάρκεια του αφιερώματος «In Memoriam», εμφανώς συγκινημένη. Μιλώντας τον περασμένο μήνα στο The Hollywood Reporter για εκείνη τη στιγμή, αποκάλυψε πόσο έντονα βίωσε την ευθύνη να εκπροσωπήσει όσους τον γνώριζαν και τον θαύμαζαν.

«Ένιωσα την ευθύνη να εκπροσωπήσω τους πάντες εκείνη τη στιγμή στα Emmy: ανθρώπους που δεν γνώριζα, θαυμαστές, συναδέλφους, φίλους, στενούς φίλους και την οικογένεια» ανέφερε και πρόσθεσε: «Ήμουν χαρούμενη που το έκανα, αλλά ήταν λίγο πιο δύσκολο απ' όσο περίμενα».

Η σχέση της Κέρτις με τους Ράινερ μετρά πολλές δεκαετίες. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τον Ρομπ και τη Μισέλ στενούς της φίλους, ενώ παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Κρίστοφερ Γκεστ, στο σπίτι του σκηνοθέτη στις 18 Δεκεμβρίου του 1984.

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Στις 8 Νοεμβρίου, η Τζέιμι Λι Κέρτις πρόκειται να λάβει το βραβείο «Michele and Rob Reiner Champion for Change Award», στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά «Cape & Gown Gala» του οργανισμού. Το βραβείο θα της απονείμει ο γιος του ζευγαριού, Τζέικ.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο 32χρονος γιος τους, Νικ συνελήφθη στη συνέχεια και κατηγορήθηκε για τη διπλή δολοφονία, με τον ίδιο να επιμένει στην αθωότητά του. Ο ίδιος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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