Κόρη Αντώνη Βλοντάκη: Στα φλερτ δίνει κάρτες, κίτρινη, κόκκινη, προειδοποιεί, ξέρουν
Κόρη Αντώνη Βλοντάκη: Στα φλερτ δίνει κάρτες, κίτρινη, κόκκινη, προειδοποιεί, ξέρουν
Ο μπαμπάς είναι το καλύτερο πρότυπο, σχολίασε η Μαλένα Βλοντάκη
Τον τρόπο με τον οποίο ο Αντώνης Βλοντάκης αντιμετωπίζει τα φλερτ της περιέγραψε η κόρη του, αποκαλύπτοντας πως ο πατέρας της είναι αυστηρός όπου χρειάζεται, ενώ σχολίασε με χιούμορ πως τους προειδοποιεί με κίτρινες και κόκκινες κάρτες.
Ο πρώην πολίστας πραγματοποίησε βραδινή έξοδο με την κόρη του, Μαλένα και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το εάν είναι αυστηρός σαν πατέρας. Τότε, ο Αντώνης Βλόντάκη φώναξε την κόρη του να απαντήσει, με την ίδια να λέει: «Ο μπαμπάς είναι το καλύτερο πρότυπο και πιστεύω ότι είναι πολύ τυχερή η μαμά και πολύ τυχερός ο μπαμπάς και είμαι και εγώ η πιο τυχερή και τα αδέρφια μου».
Όσο για την αντίδρασή του, όταν του παρουσίασε το πρώτο της φλερτ, η ίδια απάντησε: «Είναι αυστηρός εκεί που πρέπει να είναι, στα φλερτ δίνει κάρτες, κίτρινη, κόκκινη, προειδοποιεί, ξέρουν».
Δείτε το βίντεο
Ο Αντώνης Βλοντάκης είναι παντρεμένος από το 2003 με το πρώην μοντέλο και Playmate 1998, Κορίνα Στεργιάδου. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: την Ηλέκτρα, τη Μαλένα και τον Σπύρο, που γεννήθηκαν το 2004, το 2005 και το 2007 αντίστοιχα.
Η Μαλένα Βλοντάκη είχε συμμετάσχει τον Οκτώβριο του 2025 στο Deal, όπου είχε μιλήσει τόσο για τον πατέρα της, όσο και για τα μελλοντικά σχέδιά της: «Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου. Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών. Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό».
Ο πρώην πολίστας πραγματοποίησε βραδινή έξοδο με την κόρη του, Μαλένα και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το εάν είναι αυστηρός σαν πατέρας. Τότε, ο Αντώνης Βλόντάκη φώναξε την κόρη του να απαντήσει, με την ίδια να λέει: «Ο μπαμπάς είναι το καλύτερο πρότυπο και πιστεύω ότι είναι πολύ τυχερή η μαμά και πολύ τυχερός ο μπαμπάς και είμαι και εγώ η πιο τυχερή και τα αδέρφια μου».
Όσο για την αντίδρασή του, όταν του παρουσίασε το πρώτο της φλερτ, η ίδια απάντησε: «Είναι αυστηρός εκεί που πρέπει να είναι, στα φλερτ δίνει κάρτες, κίτρινη, κόκκινη, προειδοποιεί, ξέρουν».
Δείτε το βίντεο
Ο Αντώνης Βλοντάκης είναι παντρεμένος από το 2003 με το πρώην μοντέλο και Playmate 1998, Κορίνα Στεργιάδου. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: την Ηλέκτρα, τη Μαλένα και τον Σπύρο, που γεννήθηκαν το 2004, το 2005 και το 2007 αντίστοιχα.
Η Μαλένα Βλοντάκη είχε συμμετάσχει τον Οκτώβριο του 2025 στο Deal, όπου είχε μιλήσει τόσο για τον πατέρα της, όσο και για τα μελλοντικά σχέδιά της: «Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου. Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών. Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό».
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