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Ρεκόρ για το «Godzilla Minus Zero» με εισπράξεις 31,6 εκατ. δολαρίων στο αμερικανικό box office
Ρεκόρ για το «Godzilla Minus Zero» με εισπράξεις 31,6 εκατ. δολαρίων στο αμερικανικό box office
Η ιαπωνική παραγωγή κατέγραψε την κορυφαία επίδοση πρεμιέρας για ξενόγλωσση ταινία στη Βόρεια Αμερική
Στην κορυφή του αμερικανικού box office βρέθηκε το «Godzilla Minus Zero» με το εντυπωσιακό άνοιγμα των 31,6 εκατομμυρίων δολαρίων το Σαββατοκύριακο, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση πρεμιέρας για ξενόγλωσση ταινία στη Βόρεια Αμερική.
Η νέα παραγωγή του Τακάσι Γιαμαζάκι, που αποτελεί σίκουελ του βραβευμένου με Όσκαρ «Godzilla Minus One» (2023), ξεπέρασε με άνεση την ταινία κινούμενων σχεδίων της Warner Bros. «The Cat in the Hat». Η ταινία, στην οποία δανείζει τη φωνή του ο Μπιλ Χέιντερ, έκανε ντεμπούτο με 20,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο, συν 10 εκατομμύρια δολάρια από το διεθνές box office.
Η υπόθεση διαδραματίζεται στην Ιαπωνία του 1949, δύο χρόνια αφότου ο Godzilla είχε βρεθεί «νεκρός» στον βυθό του ωκεανού. Το θρυλικό τέρας επιστρέφει για να αντιμετωπίσει μια νέα απειλή, την ώρα που η χώρα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: ένα πλάσμα που μοιάζει με δράκο και ονομάζεται Γκιντόρα.
Σε σκηνοθεσία Τακάσι Γιαμαζάκι, η ταινία παρουσιάζει τον Godzilla, ο οποίος έχει αναγεννηθεί χάρη στη ραδιενέργεια, να αναμετριέται με τον τρικέφαλο αντίπαλό του. Ο Γκιντόρα καταστρέφει κτίρια, εκτοξεύοντας κεραυνούς από τα στόματά του, ενώ στην αναμέτρηση παρεμβαίνουν και οι άνθρωποι.
«Αυτό το ιστορικό άνοιγμα δείχνει πόσο βαθιά συνδέεται το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο με τον Γκοτζίλα και το όραμα του Τακάσι Γιαμαζάκι», δήλωσε ο Κότζι Ουέντα, πρόεδρος της Toho Global, της εταιρείας παραγωγής της ταινίας. «Η πρώτη μας σχεδόν ταυτόχρονη παγκόσμια κυκλοφορία βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την πεποίθηση», πρόσθεσε.
Το «Minus Zero» κατατάσσεται στις ταινίες live-action, καθώς τα γυρίσματά του πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε πραγματικές τοποθεσίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα αθλητικό πάρκο στην επαρχία Ιμπαράκι, βορειοανατολικά του Τόκιο, όπου κινηματογραφήθηκαν σκηνές με μεγάλο αριθμό κομπάρσων, καθώς και ένας ναός στο Μαϊζούρου, στην επαρχία Κιότο.
Παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι η επιτυχία της παγκόσμιας κυκλοφορίας του «Godzilla Minus Zero», τόσο στις αίθουσες IMAX όσο και στις συμβατικές, ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις.
Το τρέιλερ της ταινίας
«Το άνοιγμα αυτού του Σαββατοκύριακου ανεβάζει την ιαπωνική παραγωγή σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο άνοιγμα του “Godzilla Minus One” τον Δεκέμβριο του 2023», σχολίασε ο αναλυτής της κινηματογραφικής αγοράς Ντέιβιντ Α. Γκρος.
Η νέα ταινία του franchise αντιμετωπίζει, πάντως, σημαντικό ανταγωνισμό από την ινδική επική παραγωγή «Ramayana: Rise of a Legend», η οποία συγκέντρωσε 55,7 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Το φιλμ, που είναι γυρισμένο στα χίντι και αποτελεί την ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία του ινδικού κινηματογράφου, σημείωσε εισπράξεις 8,7 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και 32 εκατομμυρίων στην Ινδία.
Η νέα παραγωγή του Τακάσι Γιαμαζάκι, που αποτελεί σίκουελ του βραβευμένου με Όσκαρ «Godzilla Minus One» (2023), ξεπέρασε με άνεση την ταινία κινούμενων σχεδίων της Warner Bros. «The Cat in the Hat». Η ταινία, στην οποία δανείζει τη φωνή του ο Μπιλ Χέιντερ, έκανε ντεμπούτο με 20,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο, συν 10 εκατομμύρια δολάρια από το διεθνές box office.
Η υπόθεση διαδραματίζεται στην Ιαπωνία του 1949, δύο χρόνια αφότου ο Godzilla είχε βρεθεί «νεκρός» στον βυθό του ωκεανού. Το θρυλικό τέρας επιστρέφει για να αντιμετωπίσει μια νέα απειλή, την ώρα που η χώρα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: ένα πλάσμα που μοιάζει με δράκο και ονομάζεται Γκιντόρα.
Σε σκηνοθεσία Τακάσι Γιαμαζάκι, η ταινία παρουσιάζει τον Godzilla, ο οποίος έχει αναγεννηθεί χάρη στη ραδιενέργεια, να αναμετριέται με τον τρικέφαλο αντίπαλό του. Ο Γκιντόρα καταστρέφει κτίρια, εκτοξεύοντας κεραυνούς από τα στόματά του, ενώ στην αναμέτρηση παρεμβαίνουν και οι άνθρωποι.
«Αυτό το ιστορικό άνοιγμα δείχνει πόσο βαθιά συνδέεται το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο με τον Γκοτζίλα και το όραμα του Τακάσι Γιαμαζάκι», δήλωσε ο Κότζι Ουέντα, πρόεδρος της Toho Global, της εταιρείας παραγωγής της ταινίας. «Η πρώτη μας σχεδόν ταυτόχρονη παγκόσμια κυκλοφορία βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την πεποίθηση», πρόσθεσε.
'Godzilla Minus Zero' is king of the box office in its opening weekend as the sequel feature tallies the biggest launch in its distributor’s history— The Hollywood Reporter (@THR) November 9, 2026
Full weekend charts: https://t.co/Dy0XkvXLMw pic.twitter.com/m6ppLcjCBU
Ρεκόρ εισπράξεων από την πρώτη ημέρα στην ΙαπωνίαΣτην Ιαπωνία, το «Godzilla Minus Zero» συγκέντρωσε 5,75 εκατομμύρια δολάρια κατά την πρώτη ημέρα προβολής του, στις 3 Νοεμβρίου, καταγράφοντας ρεκόρ εισπράξεων πρεμιέρας για ταινία live-action στη χώρα. Σύμφωνα με την Toho, το ποσό αυτό ήταν υπερδιπλάσιο των εισπράξεων που είχε σημειώσει το «Godzilla Minus One» κατά την αντίστοιχη πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.
Το «Minus Zero» κατατάσσεται στις ταινίες live-action, καθώς τα γυρίσματά του πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε πραγματικές τοποθεσίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα αθλητικό πάρκο στην επαρχία Ιμπαράκι, βορειοανατολικά του Τόκιο, όπου κινηματογραφήθηκαν σκηνές με μεγάλο αριθμό κομπάρσων, καθώς και ένας ναός στο Μαϊζούρου, στην επαρχία Κιότο.
Παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι η επιτυχία της παγκόσμιας κυκλοφορίας του «Godzilla Minus Zero», τόσο στις αίθουσες IMAX όσο και στις συμβατικές, ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις.
Η διεθνής επιτυχία ξεπέρασε τις προσδοκίες
Το τρέιλερ της ταινίας
«Το άνοιγμα αυτού του Σαββατοκύριακου ανεβάζει την ιαπωνική παραγωγή σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο άνοιγμα του “Godzilla Minus One” τον Δεκέμβριο του 2023», σχολίασε ο αναλυτής της κινηματογραφικής αγοράς Ντέιβιντ Α. Γκρος.
Η νέα ταινία του franchise αντιμετωπίζει, πάντως, σημαντικό ανταγωνισμό από την ινδική επική παραγωγή «Ramayana: Rise of a Legend», η οποία συγκέντρωσε 55,7 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Το φιλμ, που είναι γυρισμένο στα χίντι και αποτελεί την ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία του ινδικού κινηματογράφου, σημείωσε εισπράξεις 8,7 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και 32 εκατομμυρίων στην Ινδία.
Τόσο το «Godzilla Minus Zero» όσο και το «Ramayana» δημιουργήθηκαν για προβολή σε φορμά IMAX, με την ιαπωνική παραγωγή να κυκλοφορεί αρχικά αποκλειστικά στις συγκεκριμένες αίθουσες, μία εβδομάδα πριν από την ευρύτερη διανομή της.
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