Όταν ο Μάικλ Τζ. Φοξ αυτοσαρκαζόταν για το Πάρκινσον σε κωμική σειρά: Φοβήθηκα ότι θα μας σταυρώσουν
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Μάικλ Τζ. Φοξ Πάρκινσον

Όταν ο Μάικλ Τζ. Φοξ αυτοσαρκαζόταν για το Πάρκινσον σε κωμική σειρά: Φοβήθηκα ότι θα μας σταυρώσουν

Ο ηθοποιός συμμετείχε σε επεισόδιο του «Curb Your Enthusiasm», όπου υποδυόταν μια εκδοχή του εαυτού του και κατηγορούνταν ότι εκμεταλλευόταν την ασθένειά του

Όταν ο Μάικλ Τζ. Φοξ αυτοσαρκαζόταν για το Πάρκινσον σε κωμική σειρά: Φοβήθηκα ότι θα μας σταυρώσουν
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Τον φόβο ότι θα δεχόταν σφοδρές αντιδράσεις επειδή θα σατίριζε τη νόσο Πάρκινσον είχε εκφράσει ο Μάικλ Τζ. Φοξ, όταν ο Λάρι Ντέιβιντ τού πρότεινε να εμφανιστεί στη δημοφιλή κωμική σειρά «Curb Your Enthusiasm».

Ο 65χρονος ηθοποιός, ο οποίος ζει με τη νόσο από το 1991, θυμήθηκε τη συμμετοχή του σε επεισόδιο του 2011, στο οποίο υποδυόταν μια εκδοχή του εαυτού του και κατηγορούνταν από τον χαρακτήρα του Ντέιβιντ ότι εκμεταλλευόταν την ασθένειά του για να προκαλεί τη συμπάθεια των άλλων.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, ο Φοξ μίλησε για τη συγκεκριμένη τηλεοπτική εμφάνιση, την οποία εξακολουθεί να θυμάται ως μία από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες της καριέρας του.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο επεισόδιο, λέγοντας ότι είναι ένα από τα αγαπημένα του στη σειρά, καθώς ο Φοξ υποδύεται τον γείτονα που μένει στον επάνω όροφο από τον Λάρι Ντέιβιντ, ο οποίος τον κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τη νόσο Πάρκινσον για να κερδίζει τη συμπάθεια των άλλων και να του κάνει τη ζωή δύσκολη.

Όταν ρωτήθηκε γιατί αποφάσισε να συμμετάσχει σε ένα επεισόδιο με τόσο ιδιαίτερο χιούμορ, ο Φοξ απάντησε: «Επειδή είναι ξεκαρδιστικό». Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι αρχικά είχε επιφυλάξεις για την αντίδραση του κοινού.

«Ο Λάρι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είχε μια ιδέα. Του απάντησα: “Όχι, θα μας σταυρώσουν. Θα μας κατασπαράξουν αν το κάνουμε αυτό”. Αυτό ακριβώς του είπα. Εκείνος απάντησε: “Εντάξει, λοιπόν”. Και τότε του είπα: “Όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ίσα ίσα, είναι ένας λόγος παραπάνω για να το κάνουμε”. Και τελικά περάσαμε υπέροχα», περιέγραψε.

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ εμφανίστηκε στον όγδοο κύκλο της κωμικής σειράς του HBO, υποδυόμενος τον εαυτό του ως γείτονα του Λάρι Ντέιβιντ. Στο επεισόδιο, ο χαρακτήρας του Ντέιβιντ πιστεύει ότι ο Φοξ προσπαθεί σκόπιμα να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί ότι φορά βαριές μπότες και περπατά θορυβωδώς στο διαμέρισμα του επάνω ορόφου, ενώ σε μια άλλη σκηνή θεωρεί ότι ανακινεί επίτηδες κουτάκια αναψυκτικών πριν του τα δώσει.

Η κωμική σύγκρουση βασίζεται στην υποψία του Ντέιβιντ ότι ο ηθοποιός χρησιμοποιεί τα συμπτώματα της ασθένειάς του ως δικαιολογία για τη συμπεριφορά του. Ο Φοξ εξήγησε ότι μεγάλο μέρος των διαλόγων προέκυψε μέσα από αυτοσχεδιασμό, καθώς οι ηθοποιοί είχαν ως οδηγό τη βασική ιδέα του επεισοδίου.

«Είναι καθαρός αυτοσχεδιασμός. Υπάρχει μόνο το κεντρικό θέμα, το οποίο σου εξηγούν, και μετά το παίρνεις και το εξελίσσεις όπως θέλεις. Κι εγώ υποδυόμουν τον εαυτό μου, οπότε δεν μπορούσα να κάνω λάθος», ανέφερε.

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Curb Your Enthusiasm - Larry confronts Michael J. Fox - Season 8 Ep. 10

Παρά τις αρχικές ανησυχίες του, η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θετική. «Ο κόσμος το λάτρεψε», δήλωσε. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο είχε και μια βαθύτερη σημασία, καθώς συνέβαλε στην αλλαγή της αντίληψης του κοινού για όσους ζουν με τη νόσο Πάρκινσον.

«Ήταν ένα ακόμη μεγάλο βήμα προόδου όσον αφορά την οπτική απέναντι στη νόσο Πάρκινσον. Βοήθησε τον κόσμο να καταλάβει τον τρόπο που σκεφτόμαστε: ότι είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα στην κοινωνία, ότι πρέπει να μπορούμε να διεκδικούμε όσα χρειαζόμαστε και να εκφραζόμαστε», εξήγησε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος στον Λάρι Ντέιβιντ, πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχο. Ήταν τόσο άνετος και τόσο αστείος. Έκανε πράγματα που δεν περίμενα καθόλου». Ο Μάικλ Τζ. Φοξ διαγνώστηκε με νόσο Πάρκινσον το 1991, σε νεαρή ηλικία, ωστόσο κράτησε τη διάγνωση μακριά από τη δημοσιότητα για αρκετά χρόνια, μέχρι που αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την κατάστασή του το 1998.

Η εμφάνισή του στο «Curb Your Enthusiasm» περιλάμβανε και μια αναφορά σε ένα πραγματικό περιστατικό από τη ζωή του, το οποίο συνδεόταν με τον Ρας Λίμπο, τον Αμερικανό ραδιοφωνικό παρουσιαστή που πέθανε το 2021.

Curb Your Enthusiasm - Larry and Michael J. Fox (Parkinson's...) - Season 8 Ep. 10

Σύμφωνα με τον Φοξ, ο Λίμπο είχε πειστεί ότι ο ηθοποιός είχε ανακινήσει σκόπιμα ένα αναψυκτικό προτού του το δώσει. Ο ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ τον παραλογισμό μιας τέτοιας υπόθεσης, επισημαίνοντας πόσο αδιανόητο θεωρούσε να πιστεύει κάποιος ότι ένας άνθρωπος θα προσποιούνταν τα συμπτώματα μιας τόσο σοβαρής ασθένειας.

«Σε ποιον κόσμο θα επινοούσα μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό, προκαλεί παράλυση και είναι εξουθενωτική; Θα τα επινοούσα όλα αυτά μόνο και μόνο για να κάνω τη μέρα του Ρας Λίμπο λίγο χειρότερη; Είναι τρελό», ανέφερε αστειευόμενος.

Ο Φοξ εξήγησε ότι τέτοιες εμπειρίες τον βοήθησαν να αποκτήσει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον δημόσιο αγώνα του για την αντιμετώπιση της νόσου. «Ήταν πραγματικά καλό, γιατί μου έμαθε να αγωνίζομαι για όσα πιστεύω. Ήταν πολύ απλό. Το μόνο που έλεγα ήταν να υπάρχει ελευθερία στην έρευνα», κατέληξε.
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