Όταν ο Μάικλ Τζ. Φοξ αυτοσαρκαζόταν για το Πάρκινσον σε κωμική σειρά: Φοβήθηκα ότι θα μας σταυρώσουν

Η εμφάνισή του στο «Curb Your Enthusiasm» περιλάμβανε και μια αναφορά σε ένα πραγματικό περιστατικό από τη ζωή του, το οποίο συνδεόταν με τον Ρας Λίμπο, τον Αμερικανό ραδιοφωνικό παρουσιαστή που πέθανε το 2021.Σύμφωνα με τον Φοξ, ο Λίμπο είχε πειστεί ότι ο ηθοποιός είχε ανακινήσει σκόπιμα ένα αναψυκτικό προτού του το δώσει. Ο ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ τον παραλογισμό μιας τέτοιας υπόθεσης, επισημαίνοντας πόσο αδιανόητο θεωρούσε να πιστεύει κάποιος ότι ένας άνθρωπος θα προσποιούνταν τα συμπτώματα μιας τόσο σοβαρής ασθένειας.«Σε ποιον κόσμο θα επινοούσα μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό, προκαλεί παράλυση και είναι εξουθενωτική; Θα τα επινοούσα όλα αυτά μόνο και μόνο για να κάνω τη μέρα του Ρας Λίμπο λίγο χειρότερη; Είναι τρελό», ανέφερε αστειευόμενος.Ο Φοξ εξήγησε ότι τέτοιες εμπειρίες τον βοήθησαν να αποκτήσει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον δημόσιο αγώνα του για την αντιμετώπιση της νόσου. «Ήταν πραγματικά καλό, γιατί μου έμαθε να αγωνίζομαι για όσα πιστεύω. Ήταν πολύ απλό. Το μόνο που έλεγα ήταν να υπάρχει ελευθερία στην έρευνα», κατέληξε.