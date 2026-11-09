Νίκη Λάμη: Θα αφιερώσω κάποιες ώρες για να βγω μια καλή φωτογραφία, δεν γίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα κι εμείς να μένουμε πίσω
Νίκη Λάμη: Θα αφιερώσω κάποιες ώρες για να βγω μια καλή φωτογραφία, δεν γίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα κι εμείς να μένουμε πίσω
Η ηθοποιός περιέγραψε τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τη σχέση της με τα social media περιέγραψε η Νίκη Λάμη, αναφέροντας ότι αφιερώνει χρόνο για μια καλή φωτογραφία. Μάλιστα αναλαμβάνει συχνά η ίδια τη διαδικασία της φωτογράφισης, χωρίς τη βοήθεια άλλων.
Η ηθοποιός διευκρίνισε ωστόσο πως, παρότι δεν την ενθουσιάζουν όλες οι αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία, θεωρεί αναγκαίο να ακολουθεί τις εξελίξεις. Όπως εξήγησε, η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.
Η Νίκη Λάμη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε στην ενασχόληση της με τα social media. Η ηθοποιός εξήγησε πως τα βλέπει ως μέρος της τεχνολογικής εξέλιξης, ενώ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Όπως είπε, μπορεί να μην την ενθουσιάζουν όλες οι αλλαγές, ωστόσο πιστεύει ότι δεν μπορεί να μένει πίσω σε μια εποχή που η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται διαρκώς. «Και αυτό το βλέπω σαν μια εξέλιξη. Δηλαδή δε γίνεται τώρα να έχουμε AI, δε γίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα τόσο πολύ και εμείς να μένουμε πίσω. Δεν είναι ότι είναι κάτι που λέω “yes, τέλειο αυτό που συμβαίνει”, αλλά δεν μπορώ να μην ακολουθήσω αυτό που γίνεται», ανέφερε.
Συνεχίζοντας, παραδέχτηκε ότι αφιερώνει αρκετό χρόνο για να πετύχει μια καλή φωτογραφία που θα δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα αφιερώσω κάποιες ώρες για να βγω μια καλή φωτογραφία. Διαρκώς πρέπει να είμαι κάπου, να το στηρίξω κάπου και να βγάζω τον εαυτό μου μόνη μου», συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός διευκρίνισε ωστόσο πως, παρότι δεν την ενθουσιάζουν όλες οι αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία, θεωρεί αναγκαίο να ακολουθεί τις εξελίξεις. Όπως εξήγησε, η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.
Η Νίκη Λάμη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε στην ενασχόληση της με τα social media. Η ηθοποιός εξήγησε πως τα βλέπει ως μέρος της τεχνολογικής εξέλιξης, ενώ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Όπως είπε, μπορεί να μην την ενθουσιάζουν όλες οι αλλαγές, ωστόσο πιστεύει ότι δεν μπορεί να μένει πίσω σε μια εποχή που η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται διαρκώς. «Και αυτό το βλέπω σαν μια εξέλιξη. Δηλαδή δε γίνεται τώρα να έχουμε AI, δε γίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα τόσο πολύ και εμείς να μένουμε πίσω. Δεν είναι ότι είναι κάτι που λέω “yes, τέλειο αυτό που συμβαίνει”, αλλά δεν μπορώ να μην ακολουθήσω αυτό που γίνεται», ανέφερε.
Συνεχίζοντας, παραδέχτηκε ότι αφιερώνει αρκετό χρόνο για να πετύχει μια καλή φωτογραφία που θα δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα αφιερώσω κάποιες ώρες για να βγω μια καλή φωτογραφία. Διαρκώς πρέπει να είμαι κάπου, να το στηρίξω κάπου και να βγάζω τον εαυτό μου μόνη μου», συμπλήρωσε.
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