Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Άρπαξαν με τη βία δύο χρυσές αλυσίδες από 64χρονο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνελήφθησαν τρεις Αιγύπτιοι
Άρπαξαν με τη βία δύο χρυσές αλυσίδες από 64χρονο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνελήφθησαν τρεις Αιγύπτιοι
Οι δράστες προσέγγισαν το θύμα την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του και του επιτέθηκαν – Στην κατοχή τους βρέθηκε ένα μαχαίρι
Ληστεία σε βάρος ενός 64χρονου άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας λίγο μετά τις 21:00 στον παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών ατόμων.
Ειδικότερα, τρεις άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής προσέγγισαν τον 64χρονο την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του και, ασκώντας βία, του αφαίρεσαν δύο χρυσές αλυσίδες που φορούσε.
Τελικά, οι δράστες συνελήφθησαν λίγο αργότερα από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ειδικότερα, τρεις άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής προσέγγισαν τον 64χρονο την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του και, ασκώντας βία, του αφαίρεσαν δύο χρυσές αλυσίδες που φορούσε.
Τελικά, οι δράστες συνελήφθησαν λίγο αργότερα από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
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