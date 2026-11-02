Το μήνυμα της Αγγελικής Νικολούλη για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της μητέρας της: Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο
Το μήνυμα της Αγγελικής Νικολούλη για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της μητέρας της: Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο
Η δημοσιογράφος έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της
Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη, με τη δημοσιογράφο να προχωρά σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αποτυπώνοντας τα συναισθήματά της.
Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό ένα κοινό τους στιγμιότυπο, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά της και τη νοσταλγία της για όσα έζησαν μαζί. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως κοιτάζοντας τις φωτογραφίες της μητέρας της, διατηρεί ζωντανή την παρουσία της, ενώ περιέγραψε και πρόσφατη επίσκεψή της στον τάφο της.
Στέλνοντας ένα μήνυμα για την πρώτη επέτειου του θανάτου της μητέρας της, η Αγγελική Νικολούλη έγραψε στην ανάρτησή της: «Ένας χρόνος χωρίς εσένα… Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω… Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα. Σε χαϊδεύω, αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου. Κοιτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου…».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό ένα κοινό τους στιγμιότυπο, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά της και τη νοσταλγία της για όσα έζησαν μαζί. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως κοιτάζοντας τις φωτογραφίες της μητέρας της, διατηρεί ζωντανή την παρουσία της, ενώ περιέγραψε και πρόσφατη επίσκεψή της στον τάφο της.
Στέλνοντας ένα μήνυμα για την πρώτη επέτειου του θανάτου της μητέρας της, η Αγγελική Νικολούλη έγραψε στην ανάρτησή της: «Ένας χρόνος χωρίς εσένα… Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω… Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα. Σε χαϊδεύω, αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου. Κοιτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου…».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
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