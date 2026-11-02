Νίκος Μακρόπουλος: Θέλω να πεθάνω υγιής
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Νίκος Μακρόπουλος Τραγουδιστής

Νίκος Μακρόπουλος: Θέλω να πεθάνω υγιής

Πέρα από την υγεία δεν έχω κανέναν άλλον φόβο, δήλωσε ο τραγουδιστής

Νίκος Μακρόπουλος: Θέλω να πεθάνω υγιής
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Την επιθυμία του να διατηρήσει την καλή του υγεία εξέφρασε ο Νίκος Μακρόπουλος, τονίζοντας πως όταν φύγει από τη ζωή δεν θα ήθελε να έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων εξήγησε πως εκτός από τα θέματα υγείας δεν έχει κάποιον άλλον φόβο: «Πέρα από την υγεία δεν υπάρχει κανένας άλλος φόβος, εγώ θέλω να πεθάνω υγιής».

Στη συνέχεια, σχολίασε πως η απώλεια της φωνής για έναν καλλιτέχνη αποτελεί μία πολύ δύσκολη κατάσταση που όταν έρθει θα πρέπει να υπάρξει αποδοχή και παύση της τραγουδιστικής καριέρας. Όπως είπε: «Το να χάσει ένας τραγουδιστής τη φωνή του δεν είναι φόβος, όταν θα έρθει αυτό πρέπει να το διαπιστώσεις και να σταματήσεις να τραγουδάς. Αυτό δεν είναι φόβος, είναι ό, τι χειρότερο μπορεί να βρει έναν τραγουδιστή».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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